El Fondo de Conservación Vial atendió 532 emergencias durante el período lluvioso en El Salvador

El Fondo de Conservación Vial atendió 532 emergencias en carreteras de El Salvador durante el período lluvioso. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)

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Durante el período lluvioso, el Fondo de Conservación Vial (Fovial) atendió 532 emergencias en distintos puntos de El Salvador. Alex Beltrán, director ejecutivo de la institución, detalló en Entrevista AM que el consolidado, actualizado a las 05:00 am horas del 19 de octubre, incluye árboles caídos, derrumbes, cárcavas, inundaciones, afectaciones en obras de paso y daños en señalización vial.

El 45 % de los incidentes atendidos corresponde a árboles caídos. Beltrán explicó que las lluvias saturan el suelo y, junto con las ráfagas de viento registradas durante el fin de semana, pueden provocar el colapso de árboles sobre las vías. Las cuadrillas de Fovial realizan la tala, el desalojo de los restos y la limpieza de la carretera para recuperar la circulación.

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El 32 % de las emergencias corresponde a derrumbes o deslizamientos de tierra. El funcionario señaló que estos eventos pueden dejar lodo y materiales sobre la superficie de rodaje, incluso cuando el volumen de tierra es reducido. Esa condición puede volver lisa la vía y representar un riesgo para los motociclistas y el resto de usuarios.

Fovial también contabilizó 22 cárcavas reparadas durante el invierno. Estos daños constituyen el 4 % de las 532 emergencias registradas. Beltrán indicó que las cárcavas requieren una respuesta inmediata porque pueden afectar la estructura de la carretera, reducir el espacio de circulación y obligar a cerrar la ruta para proteger a los conductores.

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La caída de árboles concentró el 45 por ciento de los incidentes viales debido a la saturación de humedad en los suelos. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Inundaciones y basura en los sistemas de drenaje

El reporte incluye más de 80 inundaciones temporales que obligaron a restringir el tránsito mientras las cuadrillas realizaban labores de limpieza y recuperaban las condiciones de seguridad. Beltrán explicó que parte de esas afectaciones ocurre cuando los drenajes y tuberías se obstruyen con residuos que impiden el paso normal del agua durante las lluvias.

El director detalló que el sistema de drenaje conecta los pozos y cajas tragantes ubicados en las calles con quebradas y ríos. Cuando bolsas, botellas y otros desechos llegan a esas estructuras, el agua no puede circular como fue previsto y se acumula en las vías. “Las tuberías están diseñadas para encauzar agua, no para encauzar basura”, afirmó.

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El balance también incorpora emergencias en obras de paso, como puentes, y daños en señales viales. Beltrán explicó que, tras un accidente, la caída o destrucción de una señal de alto puede constituir un riesgo adicional para quienes circulan por el sector, por lo que Fovial lo considera una situación que requiere atención.

La institución cerró el período lluvioso de 2025 con aproximadamente 680 emergencias. Beltrán afirmó que la cifra registrada hasta el 19 de octubre de 2026 se mantiene dentro de un promedio similar, aunque aclaró que todavía faltan más de dos meses para el cierre del año y que no todas las atenciones están vinculadas de forma directa con una lluvia.

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Los derrumbes y deslizamientos de tierra abarcaron el 32 por ciento de las atenciones por la presencia de lodo sobre la calzada. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

Más de 32 cuadrillas realizan bacheo en carreteras

Fovial mantiene un plan continuo de mantenimiento vial durante todo el año. Beltrán informó que más de 32 cuadrillas trabajan en horario diurno para realizar bacheo en carreteras de distintos puntos del país, mientras otros grupos se preparan para intervenir de noche en zonas urbanas con el fin de reducir el impacto sobre la circulación.

Durante la semana de la entrevista, la institución realizaba trabajos en la prolongación de la alameda Juan Pablo II y la 75 avenida, en San Salvador. Beltrán añadió que el bacheo en los cascos urbanos de San Vicente, Sonsonate y San Miguel también se ejecuta en horario nocturno.

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El director explicó que el mantenimiento de carreteras debe realizarse durante el día por las condiciones de lluvia, visibilidad y temperatura que exige el material utilizado. Por esa razón, Fovial no puede trasladar todas las intervenciones a la noche, aunque pidió comprensión a los conductores cuando los trabajos generen restricciones o demoras temporales.

Beltrán invitó a los usuarios a consultar las redes sociales de Fovial para conocer los tramos que serán intervenidos. También solicitó que reporten carreteras y calles en mal estado para que los equipos técnicos verifiquen cada caso, lo incorporen en su programación y recuperen las condiciones de circulación.

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Más de 32 cuadrillas de trabajadores ejecutan labores de bacheo continuo en carreteras y cascos urbanos. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Fovial prevé reabrir en dos días la carretera Ilobasco-Suchitoto

Se prevé terminar en los dos días posteriores al 19 de octubre los trabajos en la carretera entre Ilobasco y Suchitoto, afectada por una cárcava en el kilómetro 17.5, cerca de Sinquera, en el cantón El Cacao. Beltrán explicó que la emergencia fue reportada cuatro días antes, alrededor de las 7:30 pm horas.

Al llegar al lugar, los equipos de Fovial verificaron que una tubería de drenaje había colapsado. Como consecuencia, cedió buena parte de la carretera y resultaron afectados casi los dos carriles de esta vía que conecta Ilobasco con Suchitoto. La institución decidió cerrar el paso junto con la Policía Nacional Civil (PNC) y el Viceministerio de Transporte (VMT).

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Los trabajos incluyeron la sustitución de un tramo de tubería, el relleno de la zona afectada y la colocación de suelo fluido, también denominado lodocreto. Beltrán afirmó que la reparación ya estaba avanzada, aunque la vía no podía abrirse de inmediato porque los materiales requerían un período de secado y fraguado antes de soportar nuevamente el tránsito.

Fovial atiende emergencias durante la temporada de lluvia. (Foto: Secretaría de Prensa)

“La situación ha sido corregida”, aseguró el director de Fovial. Antes de habilitar el paso, la institución realizará pruebas para comprobar que no existan fugas y que el terreno tenga condiciones seguras. Mientras tanto, recomendó utilizar rutas alternas, entre ellas el ingreso por San Martín, aunque reconoció que esa opción implica un recorrido más largo.

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Beltrán indicó que Fovial aprovechará el cierre para ejecutar mantenimiento en otros puntos de la carretera. Explicó que esas labores son más difíciles de realizar cuando la vía mantiene el tránsito habitual y que la intervención responde a una emergencia no planificada, ante la cual la institución debía priorizar la seguridad vial y la conectividad.