Honduras busca superar la sexta revisión del FMI para acceder a más de 120 millones de dólares

Los desembolsos acumulados del FMI a Honduras alcanzaron 725 millones de dólares dentro del programa extendido hasta diciembre de 2026.

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Honduras inicia este lunes la sexta y última revisión del programa económico vigente con el FMI, un proceso que determinará si el país cumple las condiciones para acceder a nuevos recursos financieros.

La misión, encabezada por Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, se reunirá con autoridades de la Secretaría de Finanzas, el Banco Central de Honduras (BCH), la Presidencia de la República, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y representantes del sector privado.

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El coordinador del Gabinete Económico y secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, expresó su confianza en que Honduras cumpla las metas pendientes y obtenga una evaluación favorable. Los fondos previstos se incorporarían al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de 2026, aunque su desembolso dependerá de la aprobación correspondiente.

La ENEE, uno de los principales desafíos

Entre los temas relevantes de la evaluación figura la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), especialmente las obligaciones pendientes con los generadores y las reformas estructurales del sector.

Hernández Hércules reconoció que existen dificultades para avanzar en esta área, donde el Gobierno debe poner en marcha la Ley de Justicia Energética, aprobada por el Congreso Nacional.

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En revisiones anteriores, el FMI identificó retrasos en algunos compromisos relacionados con el sector eléctrico, aunque también reconoció medidas correctivas adoptadas por Honduras. La evaluación actual deberá determinar si los avances permiten cumplir las metas pendientes y cerrar satisfactoriamente el programa.

Por su parte, el presidente del BCH, Roberto Lagos, afirmó que al inicio de la actual administración había compromisos estructurales pendientes que ponían en riesgo la continuidad del acuerdo. Según el funcionario, los avances posteriores permitieron completar la quinta revisión.

En el encuentro se abordaron temas relacionados con la política económica impulsada por el Gobierno del Presidente Nasry Asfura.

Lagos también destacó las medidas sobre el pago de atrasos a los generadores eléctricos y las decisiones de política monetaria, cambiaria y crediticia. Estas políticas buscan preservar la estabilidad económica frente a las presiones inflacionarias y las variaciones internacionales en los precios de los combustibles.

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En junio de 2026, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó la conclusión de las cuartas y quintas revisiones del programa hondureño, lo que habilitó un desembolso aproximado de USD 242 millones.

Con esa operación, los desembolsos acumulados alcanzaron unos USD 725 millones, dentro de un programa que contempla financiamiento total equivalente a aproximadamente USD 847 millones.

El plazo del programa fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2026 para facilitar la conclusión de las evaluaciones y los compromisos restantes.

COHEP respalda crecimiento

En paralelo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) considera razonable la proyección del FMI de un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 3,3 % para Honduras en 2026.

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Santiago Herrera, gerente de Política Económica del Cohep, estimó que la economía podría crecer entre un 3 % y un 3,5 % al cierre del año.

El representante empresarial advirtió que las perspectivas de menor crecimiento en Estados Unidos y Europa, los efectos del cambio climático, las limitaciones energéticas, el costo de los combustibles y la inflación importada podrían limitar el desempeño económico.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada estimó un crecimiento del producto interno bruto nacional de entre 3% y 3,5% para 2026. EFE/ STR

Estos factores inciden en los costos de producción, el consumo y las decisiones de inversión, además de afectar potencialmente la demanda de exportaciones hondureñas.

La sexta revisión del FMI será clave para determinar si Honduras cumple las condiciones para acceder al financiamiento pendiente y cerrar el programa vigente.

El resultado también marcará el punto de partida para negociar un nuevo acuerdo, en un contexto de crecimiento moderado y reformas económicas todavía pendientes.