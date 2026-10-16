Julia Strada criticó a los diputados que no dieron quórum y apuntó contra los gobernadores: “Prefieren arreglar con el Gobierno que defender a la gente”

La diputada Julia Strada cuestionó a los legisladores ausentes y acusó a gobernadores de negociar con el oficialismo

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El tablero del recinto quedó detenido antes de que comenzara el debate: la oposición reunió 121 diputados y no alcanzó los 129 necesarios para abrir la sesión en la Cámara de Diputados. La convocatoria buscaba tratar el DNU 70/2023, la morosidad y la emergencia en discapacidad, pero las ocho bancas que faltaron para el quórum dejaron esos asuntos fuera de discusión. Desde la oposición, la jornada fue leída como otra señal de los acuerdos que el Gobierno teje con sectores provinciales.

La diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) Julia Strada puso nombres y contexto a esa interpretación. En una entrevista con Infobae Al Amanecer, vinculó las ausencias con negociaciones entre gobernadores y el oficialismo, y cuestionó a los legisladores que no llegaron al recinto. “Es una vergüenza que, con argumentos que desconocemos, no aparezcan a trabajar”, afirmó.

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Ocho ausencias dejaron sin debate al DNU 70/2023 y la emergencia en discapacidad

La diferencia numérica marcó toda la sesión. Con 121 legisladores presentes, la oposición quedó a ocho votos de habilitar el debate, una distancia que Strada consideró difícil de explicar frente a la agenda prevista. “No hay margen para nadie”, sostuvo al referirse a las ausencias, incluidas las de diputados de su propio espacio político.

La dirigente de Unión por la Patria criticó al gobernador Osvaldo Jaldo por el alineamiento de sus diputados con el Gobierno

La diputada planteó que el temario reunía problemas con impacto directo en los distritos y que la falta de quórum impidió que esas demandas llegaran al recinto. “Hay provincias que están muy mal”, dijo, al mencionar a Santa Fe como uno de los casos durante su intervención televisiva.

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Para Strada, el problema no se limitó a la sesión caída. También cuestionó que algunos de los legisladores ausentes no hubieran participado de las actividades parlamentarias que se realizaron durante la semana, entre ellas reuniones con funcionarios en la Cámara baja. “No vienen para discutir”, afirmó.

En ese marco, cuestionó el tratamiento de un dictamen relacionado con la Ley de Tierras que el Gobierno incorporó a un proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. La legisladora pidió que el alcance de esa iniciativa se discuta de manera abierta y advirtió sobre su contenido. “Discutamos a ver qué quiere hacer el Gobierno”, planteó, antes de definirla como una “trampa”.

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Julia Strada consideró inadmisible que sectores del peronismo hayan votado la reforma laboral del presidente Javier Milei - RS Fotos

Strada apuntó a los acuerdos entre gobernadores y el oficialismo

La dirigente de UxP dirigió una de sus críticas al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, por la conducta de los diputados vinculados a su espacio. Según Strada, esas definiciones no fueron circunstanciales y respondieron a una relación política que ya venía consolidándose. “Jaldo cruzó el charco hace tiempo”, dijo.

A partir de ese señalamiento, la diputada sostuvo que hubo negociaciones para evitar la presencia de esos legisladores en votaciones que consideró relevantes. “Preferir arreglar con el Gobierno que defender a la gente”, insistió al describir el sentido que, a su entender, tuvieron las ausencias en la Cámara de Diputados.

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La discusión también remitió a votaciones previas, entre ellas la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Strada cuestionó a los sectores que acompañaron esa iniciativa y los interpeló desde la identidad peronista. “Es una vergüenza que cualquiera que se dice peronista haya votado la reforma laboral de Milei”, sostuvo.

Al desarrollar esa crítica, la legisladora advirtió sobre los cambios en las condiciones de contratación y señaló el avance de esquemas de facturación para trabajadores que antes estaban bajo relación de dependencia. “Que todo el mundo sea monotributista es parte de esta reforma laboral”, afirmó.

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La diputada opositora afirmó que el Poder Ejecutivo carece de intención de financiar a las universidades públicas - Jaime Olivos

La movilización por universidades y discapacidad atravesó el reclamo parlamentario

La sesión frustrada ocurrió en medio de reclamos sociales por el financiamiento de las universidades públicas y por la emergencia en discapacidad. Strada vinculó esas movilizaciones con las dificultades de quienes participaron de las protestas y con el esfuerzo sostenido de estudiantes y familias. “El esfuerzo de la sociedad es enorme”, declaró.

Sobre la situación de las universidades, la diputada sostuvo que el Poder Ejecutivo no cambiará su posición sin una presión política e institucional mayor. Al referirse a Milei y a integrantes de su administración, afirmó que existe “ninguna intención de financiar la universidad pública”.

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Para la legisladora, el Congreso conserva una herramienta frente a ese escenario, aun con las limitaciones que expuso la falta de quórum. “Nuestra herramienta es que funcione mínimamente la República Argentina”, expresó, al cuestionar el incumplimiento de fallos judiciales y la ausencia de sanciones.

La crítica institucional incluyó la composición de la Corte Suprema de Justicia. Strada describió una “crisis institucional” y advirtió sobre el funcionamiento del tribunal, que actualmente cuenta con tres integrantes. “Tenemos una Corte sin conformar en su mayoría”, afirmó.

También consideró que las protestas por la universidad y la discapacidad expresan una base social que continúa activa. “Ayer volvimos a demostrar que llenamos la plaza”, dijo durante la entrevista, al referirse a la movilización realizada el día anterior.

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La referente parlamentaria denunció una crisis institucional ante el funcionamiento de la Corte Suprema con tres integrantes - Gaston Taylor

La diputada pidió construir una alternativa para las elecciones

De cara al futuro político, Strada sostuvo que el oficialismo no modificará por sí solo sus decisiones sobre el financiamiento universitario ni sobre discapacidad. “Hay que cambiar el Gobierno”, afirmó, y propuso que la oposición impulse las leyes que estén a su alcance hasta las elecciones de 2027.

La diputada reconoció, a la vez, que las diferencias dentro del campo opositor pueden favorecer al Gobierno nacional. Sin precisar qué partidos deberían formar parte de una futura alianza, Strada planteó la necesidad de reunir a sectores amplios frente a la gestión de Milei.

“El conjunto de las fuerzas democráticas en la Argentina tiene que poder reunir una serie de elementos para enfrentar este Gobierno”, sostuvo.

El cierre de su planteo volvió sobre la sesión que no llegó a abrirse y sobre los legisladores que no dieron quórum. “La lista es la que vimos de los que no vinieron”, afirmó, antes de dejar una definición sobre el trabajo político que, según dijo, deberá encarar cada espacio: “El peronismo tendrá que hacer su tarea y también el resto de las fuerzas políticas tendrá que hacer su tarea para armar una propuesta el año que viene”.

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