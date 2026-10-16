Economía

Cuánto cuesta ir a ver a Franco Colapinto al Gran Premio de Brasil en noviembre

El piloto argentino correrá en Interlagos dentro de tres semanas. Los paquetes disponibles y los precios de las entradas oficiales

Franco Colapinto Gran Premio de Brasil
Franco Colapinto acumula 27 puntos en el campeonato y se encuentra en la posición número 12. (AFP)
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Hay fines de semana que los fanáticos del automovilismo marcan en el calendario con meses de anticipación, y el de noviembre tiene para los argentinos un motivo extra: Franco Colapinto en la Fórmula 1 y el Gran Premio de Brasil a menos de tres horas de vuelo. El circuito de Interlagos aparece como la chance de ver una carrera en vivo sin cruzar el océano, de escuchar los motores desde la tribuna y de vivir de cerca algo que casi siempre se mira por televisión. Pero antes de la épica hay una pregunta más terrenal: cuánto cuesta.

El Gran Premio se correrá en San Pablo entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre. El viernes están los entrenamientos libres 1 y 2; el sábado, el libre 3 y la clasificación, y el domingo, la carrera. Con la fecha a poco más de tres semanas, Infobae relevó cinco paquetes de agencias, el vuelo más barato que figura en un buscador de pasajes para esas fechas y las entradas oficiales que siguen a la venta. Las agencias publican sus precios en dólares, pero se hizo la conversión a pesos teniendo en cuenta una cotización de $1.530 por dólar. Las entradas oficiales se cotizan en euros y se pasaron a pesos con una referencia de $1.760 por euro, ambas cotizaciones vigentes del Banco Nación.

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Todos los paquetes tienen una base común: cuatro noches de hotel, del jueves 5 al lunes 9 de noviembre, y entrada al sector G los tres días de carrera, de viernes a domingo, con traslado desde el hotel hasta el autódromo. Según la descripción de una de las agencias, ese sector está al final de la recta opuesta, con gradas descubiertas, puestos de comida y bebida y una pantalla gigante. Los ingresos no son numerados, por lo que es recomendable llegar con varias horas de anticipación.

Un paquete con vuelo y cuatro sin aéreo

De los paquetes relevados, el de Juliá Tours es el único que trae el aéreo incluido. Cuesta USD 2.534 por persona en base doble ($3.877.020), más USD 291 de impuestos ($445.230), lo que da USD 2.825 por persona (4.322.250 pesos). Incluye el pasaje de Aerolíneas Argentinas con carry on, que sale de Aeroparque el jueves 5 a las 11 y llega a Guarulhos a las 13.45, y que regresa el lunes 9 a las 14.35 para aterrizar en Buenos Aires a las 17.35. El hotel es de tres estrellas, con desayuno, e incluye los traslados desde y hacia el aeropuerto. Si se paga en pesos, hay que sumar una percepción de 30%.

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Autódromo de Interlagos, San Pablo
Esta será la tercera carrera de Colapinto en Interlagos con un auto de Fórmula 1. (Getty Images)

Entre los paquetes que no incluyen vuelo, los cuatro valores se ubican entre 1.684 y 1.790 dólares. Turismo City ofrece una opción a USD 3.368 para dos personas, es decir USD 1.684 por cabeza ($2.576.520 por persona y $5.153.040 el total), con hotel con desayuno, traslados desde y hacia el aeropuerto de Guarulhos y un kit con bolsito, capa de lluvia y tapones de oído. La agencia Sí, Viajo pide desde USD 1.755 por persona ($2.685.150), con kit de recuerdos de la F1 y coordinación en destino, pero no incluye los traslados entre el aeropuerto y el hotel.

Awaré Viajes cobra desde USD 1.770 por persona ($2.708.100), o USD 3.540 por dos adultos en habitación doble ($5.416.200), e incorpora kit de F1, coordinación con personal especializado y asistencia al viajero. Modo Vuela, por su parte, ofrece desde USD 1.790 ($2.738.700) con hotel de tres estrellas, desayuno, traslados al circuito, una cena especial y coordinador en destino. La opción con charter desde Buenos Aires figura como opcional.

El pasaje y la entrada por separado

Quienes elijan un paquete sin aéreo tienen que sumar el vuelo. El más barato que apareció en el buscador para estas fechas es de Gol. La ida es el jueves 5 desde Aeroparque a las 6.25, directo, y llega a Guarulhos a las 9.10, tras 2 horas y 45 minutos de vuelo. La vuelta es el lunes 9 desde Congonhas a las 17.10, con una escala, y aterriza en Ezeiza a las 2.05 del martes 10, después de 8 horas y 55 minutos de viaje. El precio final por persona es de $962.263 idea y vuelta.

Franco Colapinto Gran Premio de Brasil
Los fans de Colapinto en el Gran Premio de Brasil de 2025. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Quienes opten por hacer el viaje por cuenta propia, también deben pensar en los tickets de ingreso. En el sitio oficial de venta de entradas de la F1, la única modalidad disponible para Interlagos es la de tres días, de viernes a domingo. Las entradas por día ya están agotadas o al menos, no disponibles.

La más económica entre las entradas que quedan es la “Heineken Village”, desde 708,59 euros (alrededor de 1.247.118 pesos). Más arriba en la escala figuran el “Grand Prix Club - VIP Lounge”, desde 5.508,21 euros (unos $9.694.450), y el “Paddock Club”, a 6.239,07 euros (cerca de $10.980.763 con el tipo de cambio actual).

Opciones hay muchas y se espera que miles de argentinos estén presentes en el circuito de Interlagos para alentar a Franco Colapinto. En la edición 2025, el piloto argentino terminó 15°, en una carrera que Lando Norris dominó con autoridad y en la que Max Verstappen logró una histórica remontada, quedando tercero luego de haber largado desde los pits. El segundo puesto fue para Kimi Antonelli en aquella oportunidad.

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