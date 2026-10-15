Javier Milei retoma su agenda federal y planea visitar dos provincias antes de finales de octubre

Javier Milei en Bahía Blanca

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En línea con su plan de visitar casi una decena de provincias en los próximos meses, la Casa Rosada confirmó un viaje de Javier Milei a Catamarca a fines de octubre. Aunque voceros oficiales del presidente afirman que la agenda será comunicada oportunamente, los dirigentes del partido nacional de La Libertad Avanza, así como los de la gobernación, están a la espera de que se produzca la visita.

“A fin de mes el Presidente tiene una actividad institucional en Catamarca y también se prevé una actividad partidaria”, confirmaron fuentes del Gobierno a Infobae. La idea principal es que Milei vaya a visitar los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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El Presidente tiene previsto utilizar esos nuevos proyectos como una excusa para mostrarse por los territorios provinciales. La primera parada se produjo el mes pasado en la ciudad de Bahía Blanca, donde, después de varias escalas, aprovechó para mostrarse con la militancia violeta, en lo que configuró una de las apariciones partidarias con vistas al año próximo.

También hubo una avanzada en Salta con un viaje encabezado por Karina Milei, Diego Santilli y otros funcionarios de la plana mayor del Gabinete. Ahí estuvieron los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). La hermana presidencial sólo estuvo con la militancia en el aeropuerto y no los involucró en otras actividades de la breve estadía.

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La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, participaron de la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto, junto a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil.

Se prevé que Jalil participe en algunas de las actividades con Milei, aunque no en la partidaria. La Casa Rosada lo considera uno de sus mejores aliados e incluso le gustaría que se asocie al proyecto libertario. Aquel objetivo parece difícil, ya que el mandatario provincial tiene su propio esquema de acuerdos con alfiles del kirchnerismo local. El plan que tiene Milei también es visitar provincias como San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe, además de mantener nuevas visitas por la provincia de Buenos Aires.

Milei visitará Neuquén el próximo lunes 19 de octubre para encabezar la jornada inaugural de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, la mayor cumbre de negocios de la industria energética de la región. El mandatario aterrizará en el Aeropuerto Internacional Presidente Perón, donde será recibido por el gobernador Rolando Figueroa junto a directivos y CEOs de las principales compañías petroleras que participan del evento. Según información brindada por Econojournal, tras un encuentro privado para repasar la agenda hidrocarburífera, Milei se trasladará al Espacio DUAM, donde brindará un discurso en el Auditorio Tromen y encabezará el corte de cinta de la inauguración oficial. La muestra, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y Messe Frankfurt Argentina, se extenderá del 19 al 22 de octubre y reunirá a más de 400 empresas expositoras vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta.

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(Gobierno de Neuquén)

Se trata de la segunda visita de Milei a la provincia como presidente, tras su recorrida por Loma Campana en agosto de 2024; aunque todavía no se sabe si realizará una actividad partidaria en la provincia. Las negociaciones del oficialismo con Figueroa no son intensivas, pero existen. La Libertad Avanza tiene a la senadora nacional Nadia Márquez como precandidata a gobernadora y consideran que son competitivos frente al oficialismo local. Aún así, el neuquino tiene bancas en el Congreso que hacen que su apoyo sea determinante para las próximas reformas que debe poner en discusión la Casa Rosada.

Catamarca es la provincia con mayor cantidad de proyectos RIGI. Son cinco en total, los cuales combinan inversiones en litio, oro y plata en distintos puntos de la provincia. La iniciativa de mayor envergadura entre este grupo es la de Diablillos, a cargo de Abra Silver a través de Pacific Rim, un yacimiento de oro y plata ubicado en los departamentos de Los Andes, en Salta, y de Antofagasta de la Sierra, en Catamarca. El proyecto demanda una inversión de 764 millones de dólares y prevé la creación de 2.013 puestos de trabajo directos e indirectos, según la resolución 562/2025 publicada en el Boletín Oficial.

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El litio concentra la mayor cantidad de iniciativas aprobadas en territorio catamarqueño. La Sucursal Dedicada de Liex S.A., subsidiaria de la minera china Zijin Mining, desarrolla el proyecto Tres Quebradas en el Salar Tres Quebradas, departamento de Fiambalá, con una inversión total en activos computables de 710 millones de dólares. La planta apunta a una capacidad de producción de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio mediante el método de extracción directa, con inicio de operación previsto para abril de 2029. En el Salar del Hombre Muerto, Río Tinto avanza con la Expansión Fase 1B del proyecto Fénix, con una inversión de 531 millones de dólares que elevará la capacidad de producción a 38.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Por su parte, Posco Argentina desarrolla Sal de Oro II, también en el Salar del Hombre Muerto y con presencia compartida entre Salta y Catamarca, con una inversión total informada de 547 millones de dólares destinada a la construcción de una nueva planta de carbonato de litio.

El quinto proyecto corresponde a Hombre Muerto Oeste (HMW), de la minera australiana Galan Lithium, con una inversión de 292 millones de dólares, la de menor magnitud entre las cinco iniciativas. La planta, que ya se encuentra en operación, cuenta con una capacidad inicial de 12.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente y contempla una ampliación adicional de 5.000 toneladas. Todos estos proyectos acceden a los beneficios del RIGI, que incluyen la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la devolución inmediata del IVA, la eliminación de retenciones a las exportaciones desde el segundo año y estabilidad fiscal y legal de entre 30 y 40 años, según la categoría de cada emprendimiento.

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