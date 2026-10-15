A cuánto llegó el índice de inflación de septiembre en cada provincia

Río Negro fue la provincia con mayor inflación en septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inflación de septiembre fue de 1,9% a nivel nacional, lo que implicó una aceleración respecto de agosto, pero presentó resultados dispares en las mediciones locales, con variaciones que fueron desde el 1,4% hasta el 2,5%.

De acuerdo con un informe de Politikon Chaco, elaborado a partir de datos de las direcciones e institutos provinciales de estadística y del Indec, cinco de las diez jurisdicciones con mediciones propias registraron una aceleración de la inflación respecto del mes anterior, mientras que las otras cinco mostraron una desaceleración. Además, solo tres distritos superaron el nivel nacional: Río Negro, Neuquén y Tucumán.

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Río Negro registró la mayor suba mensual, con un 2,5%. Detrás se ubicaron Neuquén y Tucumán, ambas con un 2,1%. Jujuy igualó el promedio nacional, con un 1,9%, mientras que las otras seis jurisdicciones relevadas presentaron incrementos inferiores.

En la Ciudad de Buenos Aires y Chaco, la inflación fue del 1,8%, mientras que Mendoza registró un 1,7% y Santa Fe, un 1,6%. San Luis tuvo un incremento del 1,5% y Córdoba cerró el ranking con una variación del 1,4%.

Variación mensual del índice de precios al consumidor en las provincias

La evolución de los precios también mostró diferencias respecto de agosto. Río Negro tuvo la mayor aceleración, con un incremento de 0,4 puntos porcentuales (p.p.), seguida por Tucumán, con 0,3 p.p. Jujuy y Mendoza aceleraron 0,2 p.p. cada una, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el avance fue de 0,1 p.p.

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En sentido contrario, Córdoba presentó la mayor desaceleración, de 0,4 p.p. Neuquén, Santa Fe y San Luis registraron bajas de 0,2 p.p. cada una, mientras que Chaco redujo su ritmo de aumento en 0,1 p.p.

Qué rubros impulsaron la inflación en las provincias

Los aumentos que explicaron la variación del IPC fueron distintos según el distrito. En Río Negro, donde se registró la mayor suba general, incidieron los alimentos y bebidas, con un alza del 3,3%; la atención médica, con un 5,2%; y el transporte, con un 4,6%.

En Neuquén, los mayores incrementos se observaron en prendas de vestir y calzado y en educación, ambos con un 3%. También se destacó vivienda y servicios públicos, con un 2,6%. En Tucumán, este último rubro encabezó las subas, con un 4,5%, seguido por salud, con un 3,8%.

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En Jujuy, vivienda y servicios públicos aumentó un 4,1%, mientras que cuidado personal avanzó un 3,8% y recreación y cultura, un 3,3%. En la Ciudad de Buenos Aires, educación registró una suba del 2,9%, y vivienda y servicios públicos y prendas de vestir y calzado aumentaron un 2,3% en cada caso.

En Río Negro, donde se registró la mayor suba general, incidieron los alimentos y bebidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Chaco, los mayores incrementos se concentraron en esparcimiento y cultura, con un 4,2%, y vivienda y servicios públicos, con un 3,9%. En Mendoza, en tanto, se destacaron esparcimiento, con un 3,8%, e indumentaria, con un 3,3%.

Santa Fe registró los mayores aumentos en educación, con un 3,8%, y atención médica, con un 2,5%. En San Luis, los incrementos más pronunciados correspondieron a otros bienes y servicios, con un 3%; educación, con un 2,2%; y atención médica, con un 2%.

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Por último, en Córdoba, la provincia con la menor inflación mensual, seguros y servicios financieros presentó una suba del 3,4%, mientras que cuidado personal, salud y educación aumentaron un 2,7% cada uno.

Cuánto acumuló la inflación en las provincias en lo que va de 2026

Entre enero y septiembre, la inflación nacional acumuló un 23,6%, por encima del 22% registrado durante el mismo período de 2025.

Neuquén encabezó las subas acumuladas entre las jurisdicciones relevadas, con un 25,4%. Le siguieron Chaco, con un 24,2%, y la Ciudad de Buenos Aires, Jujuy y Tucumán, con un 23,7% en cada caso. Todas estas jurisdicciones se ubicaron por encima del promedio nacional.

En el otro extremo, San Luis registró el menor incremento acumulado, con un 20,5%. Por debajo del nivel nacional también se ubicaron Mendoza, con un 21,7%; Córdoba, con un 21,8%; Río Negro, con un 23%; y Santa Fe, con un 23,3%.

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En la comparación interanual, los precios a nivel nacional aumentaron un 33,4% en septiembre. Neuquén mostró la mayor variación, con un 35,3%, seguida por Tucumán, con un 33,9%; Chaco, con un 33,7%; y Jujuy, con un 33,6%.

El resto de las jurisdicciones quedó por debajo del registro nacional. Río Negro presentó la menor variación interanual, con un 29,7%, seguida por Mendoza, con un 31,3%; Córdoba, con un 31,6%; San Luis, con un 31,9%; y la Ciudad de Buenos Aires, con un 32,9%.