De Vargas Llosa a Javier Cercas y Manuel Vázquez Montalbán, el Premio Planeta cumple 75 años como el trampolín más codiciado de la literatura en español

El Premio Planeta cumple 75 años desde su creación en Barcelona y otorga un millón de euros a la obra ganadora. Aqui, Mario Vargas Llosa durante el anuncio de su galardón en 1993

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Desde Barcelona. Este jueves por la noche (la tarde en América latina), el Grupo Planeta convoca su ceremonia más esperada de las últimas décadas: el Premio Planeta cumple 75 años, y lo celebra en la misma ciudad donde el editor José Manuel Lara Hernández lo fundó en 1952, el mismo año en que también nacía la editorial que lleva su nombre. Un doble aniversario de diamante que convierte la edición de 2026 en un hito difícil de igualar en la historia de las letras hispanas.

El galardón —dotado con un millón de euros para la obra ganadora y 200 mil euros para la finalista— es hoy el premio literario de mayor cuantía económica para obra inédita en todo el mundo hispanohablante, superado en dinero solo por el Nobel de Literatura. Lo que comenzó como un mecanismo de legitimación cultural en la España de posguerra se transformó, en siete décadas y media, en una plataforma transmedia que alimenta series de televisión, plataformas de streaming y mercados editoriales en decenas de países. El repaso de sus hitos permite leer, al mismo tiempo, la historia de la literatura en lengua castellana y la evolución del negocio editorial a escala global.

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La fecha no es casual. Lara Hernández eligió el 15 de octubre —festividad de Santa Teresa de Jesús— para hacer coincidir el fallo con el santo de su esposa, María Teresa Bosch. Esa coincidencia, mantenida durante 75 ediciones sin excepción, convirtió la fecha en uno de los rituales más reconocibles del calendario cultural hispano. Otro rasgo que distingue al Planeta del resto de los grandes premios es su vocación de masividad desde el origen: nació concebido tanto para el lector como para el mercado.

La edición 74ª, previa a esta celebración de aniversario, batió todos los registros históricos de participación al recibir 1.424 manuscritos inéditos procedentes de los cinco continentes. De ellos, 1.287 llegaron por vía digital. La procedencia geográfica de las obras habla del peso que el galardón tiene en América Latina: 383 manuscritos vinieron de América del Sur, y 154 de ellos llegaron desde Argentina exclusivamente.

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Ana María Matute ganó el premio con una novela que había escrito a los 17 años

En sus primeras décadas, el certamen optó por voces literarias de peso intelectual indiscutible, capaces de sortear la censura franquista con alegoría y realismo crítico. En 1954, la tercera edición recayó en Ana María Matute por Pequeño teatro, obra que la autora había concebido en la adolescencia, aunque tardó once años en publicarse. La novela desplegaba un microcosmos opresivo —un teatro de títeres manejado por un anciano— como metáfora de la hipocresía y la crueldad social.

El Premio Planeta fue solo el punto de partida de una de las trayectorias más laureadas de las letras hispanas. Matute obtuvo el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Literatura en 1959, se convirtió en 1996 en la tercera mujer en ingresar a la Real Academia Española en 300 años y alcanzó el cénit de su consagración con el Premio Cervantes en 2010.

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Ana María Matute, primera mujer ganadora en 1954 ostenta, junto a Álvaro Pombo, la "triple corona" de las letras españolas por lograr los premios Nadal, Planeta y Cervantes

Su caso establece un precedente singular: el cruce de galardones que va del Planeta al Cervantes, pasando por el Premio Nadal, lo han logrado únicamente dos escritores en toda la historia literaria española. El segundo es Álvaro Pombo, quien ganó el Nadal en 1983, el Planeta en 2006 con La fortuna de Matilda Turpin, y el Cervantes en 2024. Matute y Pombo son los únicos en ostentar esa triple corona.

En 1977, el galardón recayó en Jorge Semprún por Autobiografía de Federico Sánchez, obra que rompió los moldes de la novela comercial para erigirse en un ensayo autobiográfico y documento político de primera magnitud. Semprún diseccionó allí sus años como dirigente clandestino del Partido Comunista de España (PCE) bajo el seudónimo que da título al libro, y analizó su amarga expulsión de la cúpula por diferencias ideológicas vinculadas al estalinismo.

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El libro fue un terremoto en la España de la Transición y provocó respuestas formales de dirigentes comunistas como Santiago Carrillo. La trayectoria de Semprún trasciende además la literatura para instalarse en la historia del cine europeo: antes de ganar el Planeta ya había firmado guiones fundamentales para Alain Resnais (La guerra ha terminado, 1966) y para Costa-Gavras (Z, 1969; La confesión, 1970), obras que cosecharon nominaciones al Oscar e instalaron el cine político europeo en el mapa mundial.

El final de los setenta consagró otro hito del palmarés: en 1979, Manuel Vázquez Montalbán obtuvo el premio con Los mares del Sur, novela en la que su detective Pepe Carvalho investiga el asesinato de un empresario barcelonés que supuestamente viajaba por la Polinesia francesa imitando a Paul Gauguin. Más que el enigma policial, la obra ejecutaba una radiografía de la Barcelona posfranquista, con sus élites recicladas del régimen y sus clases trabajadoras empujadas a los márgenes.

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El impacto fue doble: la novela integró la lista de las 100 mejores del siglo XX según El Mundo y ganó el Grand Prix de Littérature Policière en Francia en 1981. Carvalho se convirtió en referencia del género negro europeo y en inspiración de adaptaciones televisivas y cinematográficas en varios países del continente.

Javier Cercas concursó bajo el seudónimo de su propio personaje

La veta negra del certamen tuvo otro momento memorable en 2019, cuando Javier Cercas se alzó con la 68ª edición gracias a Terra Alta. El escritor extremeño afincado en Cataluña se había presentado bajo el seudónimo de «Melchor Marín» —el mismo nombre del protagonista de la novela— y el título provisional de Cristales rotos, entre los 564 originales recibidos ese año. La obra narra la historia de ese mosso d’Esquadra (la policía catalana) exdelincuente convicto y héroe de los atentados yihadistas de Cambrils de 2017, que debe resolver un triple asesinato en la comarca del Priorat con un precio personal muy alto. El galardón, dotado en aquella edición con 601.000 euros, convirtió a Terra Alta en el arranque de una saga que Cercas extendería en años sucesivos, con Marín como personaje central. El finalista fue Manuel Vilas con Alegría, lo que puso en la misma noche a dos de las voces más representativas de la narrativa española contemporánea frente al foco.

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La estrategia del Grupo Planeta viró en los años ochenta hacia la novela histórica de gran aliento, el filón más lucrativo del mercado de masas. En 1986, Terenci Moix arrasó con No digas que fue un sueño, recreación del ocaso del amor entre Cleopatra y Marco Antonio ante la amenaza de Octavio Augusto. Moix presentó a una reina que era tanto amante como estadista, entregada a la supervivencia política de su reino hasta el final.

La novela superó holgadamente el millón de ejemplares vendidos, transformando a Moix en un fenómeno de masas y legitimando la ficción histórica de tono romántico como el segmento más rentable del panorama editorial español. Cuatro años después, en 1990, Antonio Gala replicó el fenómeno con El manuscrito carmesí, retrato ficticio de Boabdil, el último sultán nazarí de Granada, narrado como un diario íntimo hallado en una mezquita de Fez. La obra se convirtió en el trabajo más aclamado por la crítica en la carrera del escritor andaluz y consolidó la reputación del Planeta como forjador de longsellers generacionales.

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Vargas Llosa ganó tres años antes de ser candidato a la presidencia de Perú

La década de los noventa afianzó el prestigio del certamen con la incorporación al palmarés de figuras de la literatura mundial. En 1993, el novelista peruano Mario Vargas Llosa obtuvo el galardón con Lituma en los Andes, obra en la que recuperó a uno de sus personajes icónicos y lo situó en un campamento minero asediado por la violencia de Sendero Luminoso. Vargas Llosa concursó bajo el seudónimo de «Arimán», y la demanda que siguió al fallo fue tan febril que la primera reimpresión en México alcanzó los 210.000 ejemplares —aunque con graves problemas de encuadernación que irritaron a los lectores coleccionistas—.

Javier Cercas, ganador del Premio Planeta en 2019

La victoria cobró aún mayor dimensión con el tiempo: en 2010, Vargas Llosa recibió el Premio Nobel de Literatura, lo que desencadenó un resurgimiento masivo de las ventas de todo su catálogo en el mundo hispano. Al año siguiente del triunfo del peruano, en 1994, el galardón recayó en Camilo José Cela, quien ya ostentaba el Nobel desde 1989, con La cruz de San Andrés. La inclusión de dos Premios Nobel en dos ediciones consecutivas selló la noción de que el Planeta representaba la cumbre de la consagración económica y mediática para un escritor en castellano.

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Hacia el final de la década, el galardón comenzó a demostrar su potencia en mercados anglosajones. En 1998, la escritora hispanouruguaya Carmen Posadas se alzó con el premio gracias a Pequeñas infamias, novela de misterio y sátira social al estilo de Agatha Christie. La obra superó los dos millones de ejemplares vendidos y fue traducida a más de 23 idiomas en más de 40 países. Su impacto en el mercado anglosajón fue extraordinario: cosechó críticas entusiastas en The New York Times y The Washington Post, y en 2002 la revista Newsweek la calificó como «una de las autoras latinoamericanas más destacadas de su generación».

La edición de 2021 fue la más comentada de los últimos años por razones que trascendieron ampliamente la literatura. La obra ganadora, La Bestia, firmada por Carmen Mola, situaba a una criatura siniestra en un Madrid asolado por el cólera y la guerra carlista de 1834. Cuando se desveló la identidad real del ganador, el mundo cultural quedó sacudido: «Carmen Mola» era el alias de tres hombres —Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero—, experimentados guionistas de series de televisión que habían construido deliberadamente una identidad de autora para el mercado.

El debate sobre la apropiación de identidad femenina en el marketing editorial fue internacional y encendido. Sin embargo, la notoriedad catapultó las ventas de la saga previa de «Carmen Mola» protagonizada por la inspectora Elena Blanco, que fue adaptada en series de alto impacto para la plataforma Atresplayer. Fue, además, la primera edición en la que el premio alcanzó el millón de euros, una cifra que desde entonces se mantiene.

El paradigma del galardón como evento de la industria del entretenimiento llegó a su máxima expresión en 2025. Juan del Val —polemista habitual en El Hormiguero, uno de los programas más populares de la televisión española— ganó con Vera, una historia de amor, relato del despertar tardío de una mujer de 45 años que rompe con su vida ordenada para sumergirse en una relación con un hombre mucho más joven. La prensa literaria emitió reseñas demoledoras; el público masivo reaccionó con exactamente el interés opuesto. La novela batió todos los récords previos del certamen, convirtiéndose en el libro galardonado con el Planeta que más ejemplares vendió en sus primeros cinco días en toda la historia de la competición. El episodio ilustra la estrategia dual que el holding despliega con precisión: mientras el Planeta tritura registros de ventas con figuras de gran audiencia televisiva, el Premio Nadal —que en 2026 recayó en el novelista David Uclés— satisface al lector purista de literatura, y ambos nichos quedan así bajo control de la misma corporación.

La arquitectura actual del certamen es inseparable del ecosistema del Grupo Planeta, accionista de referencia del conglomerado Atresmedia (Antena 3, laSexta, Onda Cero). Las obras premiadas en los últimos años lo ilustran sin ambigüedades: Sonsoles Ónega ganó en 2023 con Las hijas de la criada —más de un millón de lectores, ya rodándose como miniserie de gran presupuesto para Antena 3—; Luz Gabás lo hizo en 2022 con Lejos de Luisiana, con derechos adquiridos de inmediato por la productora Plano a Plano; y Eva García Sáenz de Urturi en 2020 con Aquitania, cuya obra previa, El silencio de la ciudad blanca, ya había llegado al cine de la mano de Atresmedia Cine.

Dolores Redondo, ganadora en 2016 con Todo esto te daré, es quizás el ejemplo más completo del recorrido transmedia: su Trilogía del Baztán fue adaptada en tres películas distribuidas por Netflix, y en 2025 la plataforma Filmin estrenó una serie francesa basada en la novela ganadora del Planeta, trasladando la atmósfera de Galicia a los viñedos de la Provenza. El premio, en su 75ª edición, revela esta noche en Barcelona quién escribe el próximo eslabón de esa cadena.