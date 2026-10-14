Cultura

Por casualidad, un agricultor egipcio halló un bloque jeroglífico y permitió descubrir dos estatuas colosales atribuidas a Ramsés II en el delta del Nilo

Las piezas, descubiertas tras el aviso de un vecino, incluyen una cabeza colosal y un bloque de granito rosa con inscripciones jeroglíficas que mencionan al faraón

Un bloque de piedra tallado con grabados de jeroglíficos antiguos yace sobre la tierra y el polvo
Un agricultor de Behbeit al Hegara halló una piedra con jeroglíficos en su propiedad e informó a la inspectoría arqueológica
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Un bloque de piedra con inscripciones jeroglíficas, encontrado por casualidad por un agricultor egipcio en su propio terreno, condujo a los arqueólogos hasta los restos de dos estatuas colosales que representarían al rey Ramsés II, además de un segundo bloque de granito rosa con inscripciones reales. El descubrimiento se produjo en la aldea de Behbeit al Hegara, en la provincia de Gharbia, al norte de El Cairo, y fue confirmado por el Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio.

El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Hisham al Leithy, detalló en un comunicado que la primera pieza corresponde a una cabeza colosal de aproximadamente 1,60 metros de altura. “El rey aparece representado con la doble corona, símbolo de la unificación del Alto y el Bajo Egipto”, señaló el funcionario, que agregó que también se recuperaron los restos de la parte superior del pilar posterior de la escultura, con una inscripción del nombre de Horus del faraón, “Hor Ka Nakht Mery Maat”.

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El tamaño original de la estatua rondaría los 8,5 metros

Según lo informado oficialmente, las dimensiones de la cabeza permiten estimar que la pieza completa, incluida su base, medía originalmente unos 8,5 metros.

La segunda pieza localizada es la porción superior de otra estatua real, de unos 2,40 metros de longitud, a la que le faltan las piernas y la base. El rey aparece representado con el tocado conocido como nemes, aunque la parte superior está dañada. Pese a las ausencias, los rasgos faciales se conservan nítidos y en buen estado, con similitudes evidentes respecto de la primera pieza, lo que llevó a los especialistas a atribuir también esta escultura a Ramsés II.

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Fragmento de estatua de piedra esculpida con forma de cabeza con corona, tendido sobre la tierra en una zanja de excavación
La cabeza colosal hallada mide 1,60 metros y lleva la doble corona del Alto y el Bajo Egipto

A un metro al norte de la segunda estatua, el equipo de excavación localizó un tercer elemento: un bloque de granito rosa de 1,30 metros de largo que conserva restos de inscripciones jeroglíficas. El texto incluye dos de los títulos reales de Ramsés II: “Nesu-Biti” (Rey del Alto y Bajo Egipto), uno de los cinco títulos del protocolo real de los faraones del Antiguo Egipto, y “Sa-Ra” (Hijo de Ra).

Al Leithy confirmó que las excavaciones y los estudios arqueológicos en el yacimiento continúan con el objetivo de “descubrir más elementos arqueológicos, estudiar la naturaleza de las piezas encontradas y su relación entre sí y con el yacimiento”. El funcionario agregó que ese trabajo busca contribuir a “una comprensión más clara de las dos estatuas, la historia de la zona y su desarrollo arquitectónico durante los periodos del antiguo Egipto”.

El episodio se originó cuando un residente de Behbeit al Hegara, mientras trabajaba en el terreno frente a su casa, se topó con un bloque de piedra con inscripciones. El hombre informó de inmediato a la inspectoría arqueológica local, cuyos especialistas se desplazaron al sitio y, tras un examen preliminar, confirmaron la relevancia de la pieza. A partir de ese aviso, el Consejo Supremo de Antigüedades formó un comité y un equipo especializado para llevar adelante excavaciones de rescate, que desembocaron en la localización de las dos estatuas y el bloque de granito. El ministerio destacó públicamente la iniciativa del ciudadano por reportar el descubrimiento en su propiedad.

Behbeit al Hegara, un enclave vinculado al culto de Isis

La aldea de Behbeit al Hegara figura entre los yacimientos arqueológicos más relevantes del delta del Nilo. El sitio es conocido por los restos de un templo monumental dedicado a la diosa Isis, una de las principales divinidades del panteón egipcio, además de por sus bloques de granito y elementos arquitectónicos vinculados a la actividad religiosa y constructiva de la zona durante el Antiguo Egipto. El Consejo Supremo de Antigüedades precisó que el equipo examinará las inscripciones y las características escultóricas de ambas piezas para determinar su ubicación y función originales dentro del complejo del templo.

Con información y fotos de EFE.

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