Guatemala

La policía de Guatemala captura en Palencia a César Paau Pan, requerido por Estados Unidos y lo convierte en el extraditable número 40

El guatemalteco de 22 años fue localizado a las 17:00 en la aldea El Fiscal, tras una orden provisional emitida el 1 de octubre por un tribunal capitalino para su entrega internacional

Dos agentes de investigación criminal con chalecos oscuros y pasamontañas escoltan por la espalda a un hombre esposado
César Paau Pan se convirtió en la persona número 40 requerida en extradición por Estados Unidos capturada en Guatemala durante 2026. (PNCdeGuatemala)
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La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó en Palencia a César Paau Pan, un guatemalteco de 22 años requerido por Estados Unidos para enfrentar 10 cargos en Virginia, entre ellos violación, secuestro, agresión sexual agravada y estrangulamiento. La detención activó el proceso para ponerlo a disposición de la justicia guatemalteca con fines de extradición.

El arresto ocurrió a las 17:00 del martes en la tercera calle de la aldea El Fiscal, en la entrada principal de un rastro. Paau Pan fue identificado como la persona número 40 detenida durante 2026 por requerimientos de extradición, según la Policía Nacional Civil.

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La orden de detención provisional fue emitida el 1 de octubre por el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala. El tribunal ordenó la aprehensión mientras se desarrollan las diligencias vinculadas con el pedido estadounidense.

Un hombre en custodia permanece entre dos agentes con chalecos de la división SGIC frente a una pared beige
César Paau Pan se convirtió en la persona número 40 requerida en extradición por Estados Unidos capturada en Guatemala durante 2026. (PNCdeGuatemala)

Los 10 cargos formulados por la justicia de Virginia

El requerimiento de Estados Unidos incluye tres cargos de violación, dos de secuestro con intención de “deshonrar” a la víctima —según la denominación consignada por las autoridades— y dos cargos de sodomía forzada. También contempla una tentativa de sodomía forzada, un cargo de agresión sexual agravada y otro de estrangulamiento que provocó herida o lesión corporal.

La información fue proporcionada por el Centro Antipandillas Transnacional, unidad que participó en las acciones para localizar al detenido. Los delitos señalados forman parte de la solicitud norteamericana que derivó en la orden judicial emitida en Guatemala.

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Durante el operativo, los agentes incautaron un teléfono celular blanco de la marca Honor. El dispositivo será remitido a la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público para las actuaciones que correspondan dentro del expediente.

La Policía Nacional Civil notificó a Paau Pan los motivos de su captura y anticipó que será trasladado ante el órgano jurisdiccional competente. A partir de esa instancia, la justicia guatemalteca deberá tramitar el pedido de extradición presentado por las autoridades estadounidenses.

Dos agentes de policía llevan de los brazos a un hombre esposado caminando hacia una entrada junto a un vehículo policial azul
Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Alis Amado Bustamante Gavidia, también conocido como Alex Amado Bustamante Gavidia y/o Alex Bustamante y/o Amado Bustamante Gavidia, de 64 años, en la calle principal de San Martín Zapotitlán, Retalhuleu. (PNCdeGuatemala)

Las detenciones previas y el aumento de pedidos de extradición

La captura de Paau Pan ocurrió después de que la Policía Nacional Civil reportara la detención de la persona número 39 requerida por Estados Unidos. En ese caso, agentes del Centro Antipandillas Transnacional localizaron en San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, a Fredy B. Bustamante, también conocido como Alex Amado Bustamante Gavidia, un ciudadano guatemalteco de 64 años solicitado por un caso de asesinato.

Antes de esas detenciones, las fuerzas de seguridad habían contabilizado 38 capturas con fines de extradición durante 2026, hasta el 5 de octubre. De ese total, 24 personas eran requeridas por delitos relacionados con narcotráfico, de acuerdo con el Ministerio de Gobernación.

El registro oficial indicó que Guatemala acumulaba 102 capturas con fines de extradición desde 2024 hasta esa fecha. En 2024 se registraron 31 arrestos y en 2025 fueron 33, cifras que quedaron por debajo de las reportadas durante 2026 antes de concluir el año.

Entre los operativos informados en octubre figuró la captura de Jorge Rubén Michel Monroy, un ciudadano mexicano de 57 años detenido en la zona 10 de Ciudad de Guatemala. El Ministerio de Gobernación señaló que Estados Unidos lo requiere para comparecer ante el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para la importación de narcóticos.

Las pesquisas lo vincularon, junto con otras personas, con actividades de narcotráfico relacionadas especialmente con fentanilo y metanfetamina.

Durante su arresto, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica incautaron tres teléfonos celulares, una batería portátil y una tarjeta SIM.

Las autoridades guatemaltecas atribuyeron el incremento de capturas a investigaciones y operativos de unidades especializadas de la Policía Nacional Civil, en coordinación con organismos de otros países.

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