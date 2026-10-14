Acribillan en Bolivia a Johan Guzman, un presunto piloto de Sebastián Marset

La Policía de Bolivia presentó a quien se presume que es el piloto de Sebastián Marset (Ministerio de Gobierno Bolivia)

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Johan Guzmán Parada, de 26 años, señalado en 2023 por las autoridades bolivianas como presunto piloto del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue asesinado a tiros la tarde de este martes en un taller mecánico de Santa Cruz de la Sierra, en medio de una sucesión de crímenes violentos que ha provocado crecientes reclamos para implementar medidas contra la inseguridad en el país.

El ataque ocurrió pasadas las tres de la tarde en un taller situado cerca del tercer anillo interno, en inmediaciones del Zoológico Municipal. Según se observa en las grabaciones de cámaras de seguridad, dos hombres llegaron al lugar en una motocicleta y uno de ellos descendió para disparar contra Guzmán, que se encontraba sentado dentro del taller junto a otras dos personas.

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Los medios locales recogieron declaraciones de testigos que señalan que se escucharon entre tres y cuatro disparos antes de que los atacantes huyeran del lugar. La Policía posteriormente acordonó el taller y comenzó a las investigaciones para identificar a los responsables y el móvil del asesinato.

Agentes policiales patrullan Santa Cruz de la Sierra. Imagen de archivo.

La madre de la víctima, Juanita Parada, afirmó que su hijo había recibido amenazas de muerte dos días antes del ataque. “Hace dos días lo amenazaron de muerte (...). Me dijo: mamá me amenazaron y yo nada tenía que ver con esto”, declaró al canal Unitel. La mujer señaló a dos personas como posibles responsables, aunque no presentó públicamente pruebas que permitieran establecer su participación en el crimen.

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Guzmán había sido presentado en 2023 por el entonces ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, como presunto piloto de Marset, uno de los narcotraficantes más buscados de la región. Las autoridades también lo vincularon con Erlan Ivar García López, alias “El Colla”, señalado como integrante de la organización delictiva.

En noviembre de ese año, Guzmán fue enviado a prisión preventiva tras ser imputado por el asesinato de Aldo Calderón Mejía, un instructor de gimnasio de 33 años, ocurrido el 8 de julio de 2021.

El acribillamiento contra Guzman se produce dos meses después de que su hermano, Christian Guzán Parada, fuera abatido durante un enfrentamiento con la Policía brasileña junto a otros acusados de haber cometido asesinatos en la localidad de San Matías, fronteriza con Brasil. Ambos hermanos fueron vinculados con la organización de Marset.

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Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcn) de Bolivia participan en un despliegue como parte del plan Fronteras Seguras tras el aumento de la violencia en zonas fronterizas.

<b>Ola de violencia en Bolivia</b>

El asesinato de este martes se produce en un contexto de preocupación por la violencia criminal en Santa Cruz, donde el domingo se produjo atraco armado a una joyería en un centro comercial. Ambos hechos, ocurridos en menos de tres días, han intensificado los cuestionamientos a las autoridades por la respuesta frente a la inseguridad.

El secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan, sostuvo que es necesario establecer una sala de crisis permanente que funcione las 24 horas y permita ejecutar operaciones con rapidez. También advirtió que las organizaciones criminales no han sido desarticuladas.

En tanto, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, pidió acelerar reformas normativas para descentralizar el mando policial y poder contar con una guardia de seguridad propia en su región, en la que solo en septiembre se registraron al menos 14 asesinatos armados.

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