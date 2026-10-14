Cultura

A un año del gran robo, el Louvre necesita “un gran plan” de renovación y transformación

Lo afirmó Christophe Leribault, presidente del museo parisino. Además, afirmó que las intervenciones deben abarcar el edificio histórico y sus infraestructuras, mientras la institución permanece abierta a cerca de 9 millones de visitantes anuales

A un año del gran robo, el Louvre necesita “un gran plan” de renovación y transformación
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El Louvre necesita un “gran plan” de renovación y transformación, porque no existe una “solución milagrosa” que pueda garantizar su seguridad, su presidente, Christophe Leribault, un año después del espectacular robo en el museo más visitado del mundo.

El robo del 19 de octubre de 2025, en el que un grupo de hombres sustrajo en apenas ocho minutos a plena luz del día varias joyas de la Corona por un valor de más de 100 millones de dólares, acaparó las portadas de la prensa internacional y dejó atónito al mundo.

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El incidente puso en evidencia los fallos de seguridad de la pinacoteca, que el año pasado recibió unos nueve millones de visitantes, la gran mayoría extranjeros.

“Necesitamos un gran plan [para el] Louvre. Las operaciones indispensables para asegurar el museo requieren obras en el edificio histórico y en las infraestructuras. No hay una solución ‘superficial’, fácil y milagrosa”, explicó Leribault, en sus respuestas escritas a AFP.

Christophe Leribault, presidente del museo (LOU BENOIST/Pool via REUTERS)
Christophe Leribault, presidente del museo (LOU BENOIST/Pool via REUTERS)

Desde el incidente, se llevaron a cabo una serie de obras para hacerlo más seguro, afirmó el responsable, nombrado en febrero, citando, por ejemplo, la instalación de cámaras “en los puntos más críticos” y “la securización de los accesos”.

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El despliegue del plan de seguridad, de 83 millones de euros (93 millones de dólares), cuyos retrasos en su puesta en marcha fueron criticados tras el suceso, “avanza a grandes pasos”, indicó Leribault.

Pero el dirigente insistió en la “complejidad” de llevar a cabo estas obras “manteniendo al mismo tiempo el museo abierto a sus millones de visitantes anuales”.

En este robo de película, en el que los ladrones accedieron al edifico con una grúa, las joyas sustraídas siguen sin aparecer, pese a la exhaustiva búsqueda de los investigadores franceses y los intercambios con la policía de Bélgica, Italia y otros países. Cuatro sospechosos fueron detenidos.

Al hurto espectacular siguieron otros incidentes en la pinacoteca, como varias huelgas sucesivas del personal y una avalancha de averías (escapes de agua, fraudes en la venta de billetes...), que sumieron al museo en una crisis sin precedentes.

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