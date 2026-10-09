Últimos días para postular al Premio Carlos Alberto Montaner de periodismo joven

La Cátedra Vargas Llosa y Caminos de la Libertad convocan al VI Premio de Periodismo Joven Carlos Alberto Montaner, con un galardón de diez mil dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Cátedra Vargas Llosa y Caminos de la Libertad abrieron la convocatoria del VI Premio de Periodismo Joven Carlos Alberto Montaner, que concederá USD 10.000 a una obra periodística en español. El plazo para participar concluye el 25 de octubre de 2026 y pueden postular periodistas de cualquier nacionalidad que tengan menos de 35 años.

El premio acepta trabajos publicados entre el 25 de octubre de 2025 y la fecha de cierre de esta convocatoria. Las piezas pueden haber aparecido en prensa escrita, radio, televisión o medios digitales, siempre que sean obras originales en español. Las traducciones de materiales realizados originalmente en otro idioma no son admisibles.

PUBLICIDAD

La convocatoria permite enviar tantos trabajos como cada participante considere oportuno. El registro y la entrega se realizan en la plataforma del Premio de Periodismo Joven de la Cátedra Vargas Llosa. Los contenidos escritos deben cargarse en formato PDF; las producciones audiovisuales se presentan mediante un enlace de YouTube.

El certamen rinde homenaje a Carlos Alberto Montaner, periodista y ensayista cubano centrado en la política hispanoamericana y las ideas liberales. (nachomartinfilms)

El galardón lleva el nombre del periodista y ensayista cubano Carlos Alberto Montaner, fallecido en Madrid en 2023. Tras salir de Cuba en 1961, desarrolló una trayectoria marcada por columnas, libros y ensayos sobre la política hispanoamericana, el exilio y las ideas liberales. La sexta edición busca reconocer nuevas firmas que trabajen con rigor informativo y una perspectiva vinculada a la libertad.

PUBLICIDAD

El concurso admite crónica, opinión-ensayo e investigación periodística

Los aspirantes pueden competir en tres categorías. La primera es la crónica, destinada a reportajes que narran hechos reales con recursos propios de la escritura literaria y atención al detalle. Esta modalidad abarca piezas centradas en acontecimientos, personajes o territorios, siempre que respondan a criterios periodísticos.

La segunda categoría es opinión-ensayo. Las bases la definen como trabajos que desarrollan una posición argumentada sobre un asunto. A diferencia de la crónica, el eje de estas piezas está en el análisis y la defensa razonada de una idea, sin que ello exima al autor de sostener sus afirmaciones con información verificable.

PUBLICIDAD

Un premio de periodismo para jóvenes

La tercera vía de participación es la investigación periodística, orientada a reportajes de profundidad que revelan hechos de interés público que permanecían fuera del conocimiento general. La categoría incluye trabajos que documentan asuntos ocultos, reconstruyen tramas o exponen información relevante mediante fuentes y datos.

Las tres modalidades pueden presentarse en cualquiera de los soportes habilitados por el certamen. La organización evaluará las obras por su excelencia, rigor informativo, consistencia ética y defensa de la libertad, de acuerdo con las bases de la convocatoria. No se trata de premios separados por categoría: el concurso entregará un único reconocimiento de USD 10.000.

PUBLICIDAD

Además de cumplir con la edad, el idioma, el período de publicación y el formato de entrega, los participantes deben aceptar íntegramente las condiciones del concurso. No pueden postular integrantes de las directivas de Caminos de la Libertad o de la Cátedra Vargas Llosa, sus familiares directos, miembros del jurado ni familiares directos de estos.

La periodista Gina Montaner encabezará el jurado de la sexta edición. La acompañarán la ensayista y columnista Gabriela Calderón de Burgos, el ensayista David Gallagher y el escritor y periodista Pablo Hiriart. La directora ejecutiva de Caminos de la Libertad, Bertha Pantoja Arias, y el director de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola, participarán con voz, aunque no tendrán voto en la decisión.

PUBLICIDAD

La periodista Gina Montaner encabeza el jurado integrado por Gabriela Calderón de Burgos, David Gallagher y Pablo Hiriart.

El fallo se anunciará en noviembre de 2026 en Ciudad de México, durante el Foro de Pensamiento de la Universidad de la Libertad. La fecha exacta de la ceremonia no figura entre las condiciones publicadas hasta ahora.

La edición anterior reconoció al nicaragüense Wilfredo Miranda Aburto por el reportaje Viaje a la frontera blindada de Donald Trump: “¡No vengan…! o habrá consecuencias”. El texto abordó la situación de personas migrantes en la frontera de Estados Unidos y México, un antecedente que ilustra el interés del galardón por piezas sobre asuntos políticos y sociales de alcance regional.

El premio reúne las agendas de la Cátedra Vargas Llosa y Caminos de la Libertad

La convocatoria se inscribe en las actividades de la Cátedra Vargas Llosa, institución vinculada a la obra y el legado de Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura de 2010. Antes de consolidarse como novelista, el escritor peruano trabajó en la prensa y mantuvo durante décadas una actividad como columnista y analista en medios de habla hispana, incluido El País.

PUBLICIDAD

Caminos de la Libertad, por su parte, organiza actividades, concursos e iniciativas de debate sobre libertad individual, derechos de propiedad, filosofía liberal y economía de libre mercado. La entidad colabora con organizaciones y círculos de pensamiento de distintos países de Hispanoamérica.

Con la recepción abierta hasta el 25 de octubre, el VI Premio de Periodismo Joven Carlos Alberto Montaner ofrece una oportunidad para que profesionales al inicio de su carrera presenten trabajos ya publicados. Las bases completas, el registro y el sistema de carga de materiales están disponibles en el sitio de la Cátedra Vargas Llosa.