Cultura

Últimos días para postular al Premio Carlos Alberto Montaner de periodismo joven

La Cátedra Vargas Llosa recibirá hasta el 25 de octubre crónicas, ensayos e investigaciones de autores menores de 35 años; el ganador obtendrá USD 10.000

Un expediente impreso con franjas negras de censura y una lupa circular sobre el texto.
La Cátedra Vargas Llosa y Caminos de la Libertad convocan al VI Premio de Periodismo Joven Carlos Alberto Montaner, con un galardón de diez mil dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Cátedra Vargas Llosa y Caminos de la Libertad abrieron la convocatoria del VI Premio de Periodismo Joven Carlos Alberto Montaner, que concederá USD 10.000 a una obra periodística en español. El plazo para participar concluye el 25 de octubre de 2026 y pueden postular periodistas de cualquier nacionalidad que tengan menos de 35 años.

El premio acepta trabajos publicados entre el 25 de octubre de 2025 y la fecha de cierre de esta convocatoria. Las piezas pueden haber aparecido en prensa escrita, radio, televisión o medios digitales, siempre que sean obras originales en español. Las traducciones de materiales realizados originalmente en otro idioma no son admisibles.

PUBLICIDAD

La convocatoria permite enviar tantos trabajos como cada participante considere oportuno. El registro y la entrega se realizan en la plataforma del Premio de Periodismo Joven de la Cátedra Vargas Llosa. Los contenidos escritos deben cargarse en formato PDF; las producciones audiovisuales se presentan mediante un enlace de YouTube.

Homenaje a Carlos Alberto Montaner en el museo de la Diáspora Cubana – Miami
El certamen rinde homenaje a Carlos Alberto Montaner, periodista y ensayista cubano centrado en la política hispanoamericana y las ideas liberales. (nachomartinfilms)

El galardón lleva el nombre del periodista y ensayista cubano Carlos Alberto Montaner, fallecido en Madrid en 2023. Tras salir de Cuba en 1961, desarrolló una trayectoria marcada por columnas, libros y ensayos sobre la política hispanoamericana, el exilio y las ideas liberales. La sexta edición busca reconocer nuevas firmas que trabajen con rigor informativo y una perspectiva vinculada a la libertad.

PUBLICIDAD

El concurso admite crónica, opinión-ensayo e investigación periodística

Los aspirantes pueden competir en tres categorías. La primera es la crónica, destinada a reportajes que narran hechos reales con recursos propios de la escritura literaria y atención al detalle. Esta modalidad abarca piezas centradas en acontecimientos, personajes o territorios, siempre que respondan a criterios periodísticos.

La segunda categoría es opinión-ensayo. Las bases la definen como trabajos que desarrollan una posición argumentada sobre un asunto. A diferencia de la crónica, el eje de estas piezas está en el análisis y la defensa razonada de una idea, sin que ello exima al autor de sostener sus afirmaciones con información verificable.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un premio de periodismo para jóvenes

La tercera vía de participación es la investigación periodística, orientada a reportajes de profundidad que revelan hechos de interés público que permanecían fuera del conocimiento general. La categoría incluye trabajos que documentan asuntos ocultos, reconstruyen tramas o exponen información relevante mediante fuentes y datos.

Las tres modalidades pueden presentarse en cualquiera de los soportes habilitados por el certamen. La organización evaluará las obras por su excelencia, rigor informativo, consistencia ética y defensa de la libertad, de acuerdo con las bases de la convocatoria. No se trata de premios separados por categoría: el concurso entregará un único reconocimiento de USD 10.000.

Además de cumplir con la edad, el idioma, el período de publicación y el formato de entrega, los participantes deben aceptar íntegramente las condiciones del concurso. No pueden postular integrantes de las directivas de Caminos de la Libertad o de la Cátedra Vargas Llosa, sus familiares directos, miembros del jurado ni familiares directos de estos.

La periodista Gina Montaner encabezará el jurado de la sexta edición. La acompañarán la ensayista y columnista Gabriela Calderón de Burgos, el ensayista David Gallagher y el escritor y periodista Pablo Hiriart. La directora ejecutiva de Caminos de la Libertad, Bertha Pantoja Arias, y el director de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola, participarán con voz, aunque no tendrán voto en la decisión.

Gina Montaner
La periodista Gina Montaner encabeza el jurado integrado por Gabriela Calderón de Burgos, David Gallagher y Pablo Hiriart.

El fallo se anunciará en noviembre de 2026 en Ciudad de México, durante el Foro de Pensamiento de la Universidad de la Libertad. La fecha exacta de la ceremonia no figura entre las condiciones publicadas hasta ahora.

La edición anterior reconoció al nicaragüense Wilfredo Miranda Aburto por el reportaje Viaje a la frontera blindada de Donald Trump: “¡No vengan…! o habrá consecuencias”. El texto abordó la situación de personas migrantes en la frontera de Estados Unidos y México, un antecedente que ilustra el interés del galardón por piezas sobre asuntos políticos y sociales de alcance regional.

El premio reúne las agendas de la Cátedra Vargas Llosa y Caminos de la Libertad

La convocatoria se inscribe en las actividades de la Cátedra Vargas Llosa, institución vinculada a la obra y el legado de Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura de 2010. Antes de consolidarse como novelista, el escritor peruano trabajó en la prensa y mantuvo durante décadas una actividad como columnista y analista en medios de habla hispana, incluido El País.

Caminos de la Libertad, por su parte, organiza actividades, concursos e iniciativas de debate sobre libertad individual, derechos de propiedad, filosofía liberal y economía de libre mercado. La entidad colabora con organizaciones y círculos de pensamiento de distintos países de Hispanoamérica.

Con la recepción abierta hasta el 25 de octubre, el VI Premio de Periodismo Joven Carlos Alberto Montaner ofrece una oportunidad para que profesionales al inicio de su carrera presenten trabajos ya publicados. Las bases completas, el registro y el sistema de carga de materiales están disponibles en el sitio de la Cátedra Vargas Llosa.

Temas Relacionados

PeriodismoLibertad de prensaPremiosCarlos Alberto Montaner

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué libros de Anne Carson, la nueva Nobel de Literatura, se pueden leer en español

Un recorrido por las traducciones, reediciones y sellos que llevaron al castellano la obra de la poeta y helenista canadiense

Qué libros de Anne Carson, la nueva Nobel de Literatura, se pueden leer en español

Princeton la elogió por el Nobel, pero le negó una titularidad: la historia de Anne Carson con una de las universidades más prestigiosas del mundo

La poeta canadiense no obtuvo el cargo cuando enseñó en los años 80, lo que llevó a usuarios de redes sociales a burlarse de un mensaje de felicitación de la institución: “Buen trabajo!”

Princeton la elogió por el Nobel, pero le negó una titularidad: la historia de Anne Carson con una de las universidades más prestigiosas del mundo

“Ningún otro autor se atrevería a escribir así”: el motivo detrás del Nobel de Literatura 2026 para Anne Carson

Un integrante de la Academia Sueca describió cómo la autora canadiense convierte los mitos griegos en una historia con la que cualquier lector joven puede identificarse

“Ningún otro autor se atrevería a escribir así”: el motivo detrás del Nobel de Literatura 2026 para Anne Carson

Claire Keegan, escritora irlandesa: “Para lo único que sirve pensar es para deprimirse; si quieres triunfar en la vida, hay cosas que debes ignorar para poder seguir adelante”

En su obra cumbre, la breve novela ‘Cosas pequeñas como esas’, la narradora sintetiza el dilema moral de nuestra época: el egoísmo y la ceguera voluntaria como combustible del progreso individual. Un bisturí que disecciona el silencio social

Claire Keegan, escritora irlandesa: “Para lo único que sirve pensar es para deprimirse; si quieres triunfar en la vida, hay cosas que debes ignorar para poder seguir adelante”

Tip de la RAE: recaer en una enfermedad, mejor que recaer de una enfermedad

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Tip de la RAE: recaer en una enfermedad, mejor que recaer de una enfermedad

DEPORTES

Con partidos clave para el descenso y las Copas, comienza la fecha 12 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Con partidos clave para el descenso y las Copas, comienza la fecha 12 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto quedó detrás de su compañero Gasly por un margen mínimo, fue eliminado en SQ2 y largará 11° la Sprint del GP de Singapur de la F1

Mario Ledesma y Shaun Edwards se suman al staff de Los Pumas hasta el Mundial de Australia 2027

Masters 1000 de Shanghai: Novak Djokovic sufrió una sorpresiva eliminación y el argentino Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo

El Cholo Simeone se emocionó al hablar sobre la enseñanza que le dejó Lionel Messi al mundo tras su retiro de la selección argentina

TELESHOW

La conmovedora despedida a Piero de su hija Fiorella: fotos, canciones y un vínculo que se hizo legado

La conmovedora despedida a Piero de su hija Fiorella: fotos, canciones y un vínculo que se hizo legado

La felicidad de Ayelén Paleo por el logro de su madre tras salir de la cárcel: “La vida pone todo en su lugar”

Las claves de Dale Match, el nuevo programa de Marcelo Tinelli: humor, actualidad y un guiño a la nostalgia

La entrevista retro de Nicolás Repetto a Mario Pergolini: una frase premonitoria y una apuesta sin pagar

Luck Ra confesó cuál es la estrategia que usa cuando se olvida la letra en medio de un show

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz justifica la presencia de Bolivia en el Escudo de las Américas: “Es para salvar la patria”

Rodrigo Paz justifica la presencia de Bolivia en el Escudo de las Américas: “Es para salvar la patria”

La escasez de gas en Cuba empuja a las familias hacia el mercado informal

El cadáver de los ojos abiertos: la ejecución y el destino final del Che Guevara

Por qué Nicaragua afianza su alianza con China y Rusia ante la OEA

Honduras se ubica en el nivel dos del informe de trata de personas elaborado por el Departamento de Estado de EE.UU.