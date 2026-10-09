Neuquén alcanzó un nuevo hito de recaudación por el boom de Vaca Muerta

Una imagen tomada desde un dron muestra una antorcha de gas de esquisto en la formación de Vaca Muerta, en las afueras de Añelo, una localidad patagónica dedicada al petróleo y al gas, en Argentina, el 22 de octubre de 2024. REUTERS/Alexander Villegas

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La provincia de Neuquén recaudó en septiembre su máximo anual de $746.396 millones, impulsada por las regalías hidrocarburíferas y el canon extraordinario de producción vinculados a los yacimientos petroleros de Vaca Muerta. El monto equivale a USD 484,7 millones al tipo de cambio oficial de venta del Banco Nación

En valores per cápita, los recursos aportados por la cuenca alcanzan el millón de pesos por habitante, según estimó el diario Río Negro, en base a datos oficiales.

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A nivel mensual, el crecimiento fue del 8,13% respecto a agosto. La suba también se verificó de forma notoria en la comparación anual. El número de septiembre de 2026 superó al del mismo mes de 2025 por un 48,6% nominal o 11,3% real, es decir sin el efecto de la inflación.

Los datos oficiales de la recaudación

Las regalías energéticas y el canon extraordinario aportaron $ 419.250 millones, equivalentes a USD 272,2 millones. Esa fuente concentró 56,2% de los recursos obtenidos durante el mes, de acuerdo con la información suministrada por la subsecretaría de Ingresos Públicos provincial.

En este marco, el aumento de la producción y la suba del precio del barril de petróleo en agosto incidieron en los pagos realizados por las operadoras. La actividad hidrocarburífera volvió a consolidarse como la principal fuente de ingresos del Tesoro neuquino.

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Los impuestos provinciales tuvieron un comportamiento diferente: en septiembre reunieron $212.188 millones, unos USD 137,8 millones, por debajo de los $ 216.433 millones, o USD 140,5 millones, registrados en agosto.

Nuevamente, Ingresos Brutos fue el tributo local de mayor peso, con $196.100 millones, equivalentes a USD 127,3 millones. El resultado quedó por debajo de los $ 201.200 millones, o USD 130,6 millones, del mes anterior.

El tributo a los Sellos aportó $13.000 millones, unos USD 8,4 millones, mientras que Inmobiliario sumó $ 3.100 millones, equivalentes a USD 2 millones. Ambos gravámenes quedaron lejos de la incidencia de la actividad económica asociada a la industria petrolera.

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Los fondos procedentes de la recaudación de impuestos nacionales repuntaron 2,2% frente a agosto y 39,5% en la comparación nominal interanual. En valores reales, el incremento fue de 4,6%, con un total de $ 114.958 millones, o USD 74,6 millones.

Entre enero y septiembre, Neuquén acumuló $ 5,58 billones, equivalentes a USD 3.623,3 millones. Las regalías representaron 51,6% de ese total, con $ 2.882.005 millones o USD 1.871 millones.

Los impuestos locales sumaron $1.762.874 millones, equivalentes a USD 1.144 millones, y concentraron 31,5% de los ingresos. Los envíos de Nación alcanzaron $ 943.235 millones, o USD 612 millones, y representaron el 16,9% restante.

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Una de las razones del aumento registrado por las regalías en septiembre puede hallarse en el precio del barril de petróleo. Es que, para su liquidación, se utiliza la producción y el valor promedio del mes inmediatamente anterior. De ese modo, las que se registraron en agosto lo hicieron con el nivel de julio y las de septiembre, con el de agosto, que fue un momento en el que la cotización fue superior por el recrudecimiento de la tensión en Medio Oriente.

Sin embargo, desde el gobierno provincial quieren despejar todo tipo de espejismo con esta situación extraordinaria. Al menos esa fue la intención de Carola Pogliano, secretaria de Hacienda de la provincia, cuando advirtió sobre el peso del petróleo en las cuentas de Rolando Figueroa y precisó cómo el 12% del precio neto de cada barril influye en el desempeño de las cuentas, ya que ese porcentaje se percibe en concepto de regalías. Es uno de los principales ingresos vinculados a la actividad.

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En ese contexto, el aumento del precio internacional permitió compensar parte del impacto de una inflación mayor a la prevista cuando se elaboró el presupuesto. “Entendemos que en algún momento, la guerra tiene que terminar y el precio volverá a un precio más razonable”, sostuvo Pogliano, en una entrevista reciente con un medio local.

Imagen aérea de Vaca Muerta

El peso de la energía en las arcas provinciales

La participación de las regalías en la estructura de recursos creció desde 2023, cuando explicaba 44% de los ingresos provinciales. Desde entonces, esa fuente se expandió 62,4% en términos reales, frente a un aumento de 9,6% en los impuestos locales y una caída de 14,8% en los fondos nacionales.

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La diferencia se observa al comparar la recaudación de Neuquén con la de provincias de mayor población, como Córdoba, Santa Fe y Mendoza. En septiembre, los recursos neuquinos, incluidas las regalías, equivalieron a 85% de lo recaudado por Córdoba.

Córdoba, que tiene casi cinco veces la población de Neuquén, obtuvo $870.095 millones, equivalentes a USD 565 millones, durante el mes. Si se descuentan los pagos de las empresas petroleras, la recaudación neuquina representa 38% de la cordobesa.