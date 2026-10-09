Economía

Aeropuertos Argentina anunció el mayor plan de inversión de su historia: desembolsará USD 1.500 millones en los próximos 5 años

Se construirán nuevas terminales en Ezeiza, se ampliará Aeroparque y se harán obras en 33 terminales aéreas. El objetivo es hacer frente al crecimiento de la actividad aeroportuaria

Vista aérea de un aeropuerto con una terminal de cristal, varias pasarelas de acceso, aviones estacionados y un aparcamiento
Con una inversión de USD 794 millones, en el aeropuerto internacional de Ezeiza se construirá una nueva terminal de arribos internacionales
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Aeropuertos Argentina invertirá USD 1.500 millones entre 2027 y 2031 para ampliar y modernizar la infraestructura aeroportuaria ante la expansión de la actividad aerocomercial. Se trata del desembolso más importante de la historia. Entre los principales proyectos se encuentran la construcción de nuevas terminales en Ezeiza, la ampliación de Aeroparque y un programa de obras en los 33 aeropuertos del interior del país.

El plan forma parte del acuerdo de extensión del contrato de concesión de los 35 aeropuertos, que contempla inversiones con fondos propios por USD 600 millones durante los próximos cuatro años. El resto provendrá de aportes del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA).

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Las obras, acordadas con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), contemplan intervenciones en las principales terminales del país y en aeropuertos del interior. El objetivo es adecuar la infraestructura al creciente tráfico de pasajeros, que se proyecta que aumente un 114% en los próximos 40 años, así como a la incorporación de nuevas rutas y al incremento de las frecuencias de las aerolíneas.

Fotografía aérea de un aeropuerto con aviones junto a la terminal, estacionamientos para vehículos y pistas de aterrizaje alrededor
Se proyecta que aumente un 114% el tráfico de pasajeros en los próximos 40 años

Con una inversión de USD 794 millones, en el aeropuerto internacional de Ezeiza se construirá una nueva terminal de arribos internacionales de 35.000m2, que se sumará a la de partidas inaugurada en 2023, y otra para vuelos domésticos de 10.000 m2. También se extenderá el espigón de embarque internacional a 15.000 m2.

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“Se construirá una ampliación de la sala de embarque internacional que sumará 6 puertas, salas de espera y nuevos servicios para el pasajero. Se destacarán opciones de gastronomía con la posibilidad de terrazas exteriores con jardines y áreas especiales según los perfiles de pasajeros, sean estos viajeros frecuentes, familias y turistas”, contaron desde Aeropuertos Argentina.

Adicionalmente, se realizará una obra extensiva de rehabilitación, repavimentación y ampliación del sistema de Pistas, Rodajes, Plataformas y Balizamiento.

En Aeroparque, en tanto, se ampliará la terminal de embarque nacional mediante la construcción de un espigón en el extremo sur, con nuevos puentes de embarque. También se extenderá el sector internacional. El monto destinado asciende a USD 200 millones.

El proyecto incorpora 6 puertas de embarque por manga, nuevas áreas de espera y de servicios al pasajero y una nueva sala VIP con vista al río. Por otra parte, habrá más posiciones de check-in y un sistema outbound de procesamiento de equipajes, y se reorganizará el hall público para descongestionarlo e incrementar la capacidad operativa.

Aviones de Flybondi, JetSMART y Aerolíneas Argentinas aparcados en las pistas de un aeropuerto moderno frente a la costa al amanecer
En Aeroparque, se ampliará la terminal de embarque nacional mediante la construcción de un espigón en el extremo sur, con nuevos puentes de embarque

En conjunto, ambos aeropuertos incorporarán más de 60.000 m² de infraestructura de terminales y renovarán otros 15.000 m². En Ezeiza, además, continuarán los trabajos sobre los pavimentos destinados a las aeronaves, con la ejecución de más de 200.000 m² de asfalto y 60.000 m² de hormigón.

Personas con maletas caminan bajo una cubierta exterior junto a un edificio moderno de cristal con mesas, sillas y señales de salidas y arribos
Proyecto en Aeroparque

Obras en los aeropuertos del interior

El plan incluye una inversión de USD 506 millones en los 33 aeropuertos del interior. Se ampliarán y renovarán terminales en 14 aeropuertos: Bariloche, Catamarca, Córdoba, Esquel, Iguazú, La Rioja, Mendoza, Paraná, Posadas, Puerto Madryn, Río Cuarto, San Luis, Santiago del Estero y Viedma. Las obras abarcarán una superficie total de 35.000 m².

Asimismo, se rehabilitarán tres pistas de aterrizaje, en Córdoba, Iguazú y Malargüe, y se reemplazarán las balizas halógenas por tecnología LED en seis aeropuertos. Los trabajos comprenden la ejecución de 450.000 m² de asfalto y 80.000 m² de pavimentos de hormigón, junto con 70.000 m³ de movimiento de suelos y la instalación de más de 3.000 balizas.

Sector de cargas

En el sector de Cargas, se invertirán USD 34 millones para aumentar la capacidad operativa de la terminal, en un marco de incremento constante del comercio exterior, especialmente en el segmento de Courier. Actualmente, se está ejecutando una nueva Terminal Única de Courier (TUC) de 15.000m2 y una importante ampliación de 3.000 m2 en las naves y cámaras de frío de exportación de productos perecedero.

Las obras que ya están en marcha

En paralelo, se encuentran en ejecución proyectos en Ezeiza, Aeroparque y distintos aeropuertos del interior, que suponen una inversión adicional de USD 307 millones. Entre estos últimos se encuentran las obras en las terminales de Salta, Formosa, Tucumán, Resistencia y San Rafael. En conjunto, los trabajos en curso abarcan 37.000 m².

En Ezeiza se realizan tareas de rehabilitación de la pista secundaria y de las calles de rodaje, además de la construcción de una nueva plataforma para aeronaves. En Aeroparque avanzan las obras de ampliación del embarque doméstico y de las áreas de control de seguridad, que permitirán extender la superficie operativa en 3.000 m².

Desde el inicio de la concesión, en 1998, Aeropuertos Argentina invirtió más de USD 2.800 millones en infraestructura en los 35 aeropuertos que administra. De ese total, más de USD 1.000 millones correspondieron a obras ejecutadas durante los últimos cinco años. A esas inversiones se suman USD 1.060 millones abonados en impuestos y USD 2.300 millones en concepto de canon.

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