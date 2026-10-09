“Si la prosa es una casa, la poesía es un hombre corriendo en llamas a través de ella”: 7 libros de poesía para leer tras el Nobel a Anne Carson

Anne Carson obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2026 por su obra en diálogo con la tradición clásica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“Si la prosa es una casa, la poesía es un hombre corriendo en llamas a través de ella”. La frase pertenece a Anne Carson, la poeta y ensayista canadiense que el 8 de octubre ganó el Premio Nobel de Literatura 2026, distinguida por la Academia Sueca por “su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, creó nuevas formas para la literatura contemporánea”.

Carson repitió esa imagen en distintas entrevistas, entre ellas una concedida a la periodista Kate Kellaway para The Guardian en 2016, para explicar la resistencia del género a cualquier forma de contención: mientras la prosa ordena y estructura, el verso irrumpe con una urgencia que linda con el peligro.

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Desde la terminología clínica de Gilraen Eärfalas hasta la crudeza confesional de Sylvia Plath, distintas generaciones de escritoras analizan los traumas psicológicos y el sufrimiento humano usando al cuerpo como escenario principal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La definición vuelve a tener sentido este año, cuando el reconocimiento a una poeta devuelve visibilidad a un género que suele quedar en un segundo plano frente a la narrativa. La selección que sigue reúne siete libros de distintas épocas y tradiciones, desde la poesía confesional de mediados del siglo XX hasta las voces jóvenes que hoy recitan sus versos en redes sociales, con un eje común: el cuerpo, el dolor y la memoria como materiales de escritura.

Antología poética - Sylvia Plath

Ted Hughes curó la Antología poética que abarca desde los primeros escritos hasta los últimos versos de Sylvia Plath

Sylvia Plath (1932-1963) fue una escritora estadounidense considerada figura fundacional de la poesía confesional del siglo XX. Su formación académica fue sobresaliente, pero convivió con depresiones severas a lo largo de una vida breve, una tensión que marcó de manera directa su obra. Recibió de forma póstuma el Premio Pulitzer de Poesía en 1982 por sus Poemas completos.

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Su estilo es descarnado, intenso y violento en el uso de las metáforas. Escribió sobre la fragilidad del yo, la opresión patriarcal de la década de 1950, la muerte, el suicidio y las complejidades de la maternidad y el matrimonio. Esta Antología poética fue curada y organizada por quien fuera su esposo, el poeta Ted Hughes, y ofrece un recorrido que va desde sus primeros textos formales hasta sus últimos versos, más crudos y directos.

De anatomía poética - Gilraen Eärfalas

La médica Gilraen Eärfalas utiliza terminología anatómica para examinar la violencia de género en De anatomía poética

Gilraen Eärfalas nació en Chilpancingo, México, en 1995. Es médica general, técnica en análisis clínicos y escritora, que inició su carrera al difundir poesía en formato audiovisual a través de YouTube. En su juventud recibió distintos premios en certámenes de declamación y escritura creativa, y luego alcanzó un fuerte impacto comercial como autora best seller tras autopublicar su obra Desfibrilador.

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Su escritura vincula de manera directa sus estudios médicos con las heridas emocionales: emplea terminología clínica y anatómica para abordar la violencia de género, la ansiedad, la depresión y la sanación. De anatomía poética, explora el trauma a través del cuerpo humano y el lenguaje quirúrgico, con poemas estructurados en torno a la idea de que los órganos vitales son el escenario principal del sufrimiento psicológico.

Otro no es tu nombre - Pablo Romero

Pablo Romero investiga los abismos de la identidad en su libro Otro no es tu nombre tras ganar el Premio Festival Poesía Ya! en 2023

Pablo Romero nació en Tucumán, Argentina, en 1999. Es poeta, editor, tallerista y traductor; vivió en Eslovaquia y se especializa en la traducción de poesía eslava y anglosajona, además de codirigir Aguacero Ediciones. Ganó el Premio Festival Poesía Ya! en 2023 y fue reconocido por el Honorable Concejo Deliberante de Concepción, en su provincia natal.

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Su escritura plantea un abordaje al límite de las palabras. Influenciado por su labor de traducción, explora de forma no lineal y fragmentada los abismos de la identidad, el cansancio y el miedo humano. Otro no es tu nombre carece de relato lineal y de consuelo: indaga en cómo el cuerpo y la memoria intentan articular la existencia al volver del borde emocional, en un paisaje de introspección desoladora.

Poesía completa - Silvina Ocampo

Silvina Ocampo integró el Grupo Sur y desarrolló una obra poética reunida en su Poesía completa

Silvina Ocampo (1903-1993) fue una figura fundamental de la literatura argentina e integrante destacada del Grupo Sur. Más conocida por sus cuentos fantásticos, mantuvo también una dedicación constante y prolífica a la poesía lírica a lo largo de su vida. Recibió múltiples distinciones, entre ellas el Premio Municipal de Poesía en dos ocasiones, el Premio Nacional de Poesía y el Gran Premio Nacional de Literatura de Argentina.

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Su obra es formalmente rigurosa, con métrica y rima de tradición clásica, pero de espíritu subversivo, surreal y perverso. Sus versos mezclan una aparente inocencia infantil con la crueldad, el misticismo profano y cruces insólitos con el mundo animal y vegetal. Esta Poesía completa reúne toda su producción, que atraviesa décadas de escritura donde la ambigüedad, lo insólito de la vida diaria y lo espectral cobran protagonismo absoluto.

Cerezas y fuego - Florencia Dapiaggi

Florencia Dapiaggi estructuró el libro Cerezas y fuego como un compendio de rituales sobre la vulnerabilidad de la juventud

Florencia Dapiaggi nació en Buenos Aires en 2003. Es estudiante y trabajadora de la Universidad Nacional de las Artes, coordina talleres y mantiene una fuerte actividad en redes sociales, donde comunica y recita poesía, un espacio desde el cual forjó buena parte de su audiencia.

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Su poesía es confesional y contemporánea, apela a la honestidad y a los sentimientos puros, y explora la vulnerabilidad de la juventud, el aprendizaje sobre el deseo y la importancia de estar acompañados por amigos o seres queridos. Cerezas y fuego está construido como un compendio de rituales y conjuros de protección emocional: rememora los hechizos de amor, la ternura y el brillo de las cosas lindas que aparecen después de las desilusiones.

La belleza del marido - Anne Carson

La belleza del marido analiza las dinámicas de la infidelidad marital a través de 29 secciones llamadas tangos

Anne Carson, ensayista, poeta, académica y traductora canadiense nacida en 1950, es una de las eruditas literarias más influyentes a nivel global, conocida por quebrar las fronteras de los géneros convencionales. Antes del Nobel, ya poseía algunos de los galardones más prestigiosos de la literatura, entre ellos el Premio Princesa de Asturias de las Letras y el Premio T. S. Eliot.

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Su estilo combina la narrativa contemporánea, la autobiografía y el ensayo filosófico, con la traducción y la estructura de las tragedias griegas clásicas como esqueleto para explicar el dolor moderno. La belleza del marido disecciona en 29 “tangos”, así llama la autora a cada una de sus partes narrativas, la infidelidad y las dinámicas tóxicas de un matrimonio, y analiza a través del filtro de los poetas románticos cómo la estética y el deseo por un cónyuge pueden destruir emocionalmente a quien ama.

Guardé el anochecer en el cajón - Han Kang

La escritora surcoreana Han Kang explora los traumas de la opresión histórica en el libro Guardé el anochecer en el cajón

Han Kang nació en Gwangju, Corea del Sur, en 1970, y es una de las voces más aclamadas del panorama literario actual, conocida principalmente por una narrativa que siempre tuvo un fuerte pulso lírico. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 2024 y, previamente, el Premio Booker Internacional.

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Su obra es sensorial, melancólica y dolorosa, y aborda de manera sistemática la fragilidad humana, el silencio, el sufrimiento físico, los traumas de la opresión histórica de su país y las heridas del patriarcado sobre el cuerpo. Guardé el anochecer en el cajón sintetiza sus grandes obsesiones existenciales en verso: un conjunto desolador que explora el frío, la muerte y los abismos psicológicos con imágenes tan punzantes como bellas.