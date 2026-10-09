Cultura

“Si la prosa es una casa, la poesía es un hombre corriendo en llamas a través de ella”: 7 libros de poesía para leer tras el Nobel a Anne Carson

La consagración de la autora canadiense trae al centro un género que suele quedar detrás de la narrativa. Una selección de clásicas y voces jóvenes que escriben sobre el dolor y la memoria

Dibujo en acuarela de un libro abierto con flores y humo, junto a una mariposa, una estrella de mar, una copa, una concha y un higo.
Anne Carson obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2026 por su obra en diálogo con la tradición clásica - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

“Si la prosa es una casa, la poesía es un hombre corriendo en llamas a través de ella”. La frase pertenece a Anne Carson, la poeta y ensayista canadiense que el 8 de octubre ganó el Premio Nobel de Literatura 2026, distinguida por la Academia Sueca por “su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, creó nuevas formas para la literatura contemporánea”.

Carson repitió esa imagen en distintas entrevistas, entre ellas una concedida a la periodista Kate Kellaway para The Guardian en 2016, para explicar la resistencia del género a cualquier forma de contención: mientras la prosa ordena y estructura, el verso irrumpe con una urgencia que linda con el peligro.

PUBLICIDAD

Pintura en acuarela de una mujer con flores en el torso, una fogata, melocotones, un rostro entre olas, una mariposa y conchas marinas.
Desde la terminología clínica de Gilraen Eärfalas hasta la crudeza confesional de Sylvia Plath, distintas generaciones de escritoras analizan los traumas psicológicos y el sufrimiento humano usando al cuerpo como escenario principal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La definición vuelve a tener sentido este año, cuando el reconocimiento a una poeta devuelve visibilidad a un género que suele quedar en un segundo plano frente a la narrativa. La selección que sigue reúne siete libros de distintas épocas y tradiciones, desde la poesía confesional de mediados del siglo XX hasta las voces jóvenes que hoy recitan sus versos en redes sociales, con un eje común: el cuerpo, el dolor y la memoria como materiales de escritura.

Antología poética - Sylvia Plath

Ted Hughes curó la Antología poética que abarca desde los primeros escritos hasta los últimos versos de Sylvia Plath
Ted Hughes curó la Antología poética que abarca desde los primeros escritos hasta los últimos versos de Sylvia Plath

Sylvia Plath (1932-1963) fue una escritora estadounidense considerada figura fundacional de la poesía confesional del siglo XX. Su formación académica fue sobresaliente, pero convivió con depresiones severas a lo largo de una vida breve, una tensión que marcó de manera directa su obra. Recibió de forma póstuma el Premio Pulitzer de Poesía en 1982 por sus Poemas completos.

PUBLICIDAD

Su estilo es descarnado, intenso y violento en el uso de las metáforas. Escribió sobre la fragilidad del yo, la opresión patriarcal de la década de 1950, la muerte, el suicidio y las complejidades de la maternidad y el matrimonio. Esta Antología poética fue curada y organizada por quien fuera su esposo, el poeta Ted Hughes, y ofrece un recorrido que va desde sus primeros textos formales hasta sus últimos versos, más crudos y directos.

De anatomía poética - Gilraen Eärfalas

La médica Gilraen Eärfalas utiliza terminología anatómica para examinar la violencia de género en De anatomía poética
La médica Gilraen Eärfalas utiliza terminología anatómica para examinar la violencia de género en De anatomía poética

Gilraen Eärfalas nació en Chilpancingo, México, en 1995. Es médica general, técnica en análisis clínicos y escritora, que inició su carrera al difundir poesía en formato audiovisual a través de YouTube. En su juventud recibió distintos premios en certámenes de declamación y escritura creativa, y luego alcanzó un fuerte impacto comercial como autora best seller tras autopublicar su obra Desfibrilador.

Su escritura vincula de manera directa sus estudios médicos con las heridas emocionales: emplea terminología clínica y anatómica para abordar la violencia de género, la ansiedad, la depresión y la sanación. De anatomía poética, explora el trauma a través del cuerpo humano y el lenguaje quirúrgico, con poemas estructurados en torno a la idea de que los órganos vitales son el escenario principal del sufrimiento psicológico.

Otro no es tu nombre - Pablo Romero

Pablo Romero investiga los abismos de la identidad en su libro Otro no es tu nombre tras ganar el Premio Festival Poesía Ya! en 2023
Pablo Romero investiga los abismos de la identidad en su libro Otro no es tu nombre tras ganar el Premio Festival Poesía Ya! en 2023

Pablo Romero nació en Tucumán, Argentina, en 1999. Es poeta, editor, tallerista y traductor; vivió en Eslovaquia y se especializa en la traducción de poesía eslava y anglosajona, además de codirigir Aguacero Ediciones. Ganó el Premio Festival Poesía Ya! en 2023 y fue reconocido por el Honorable Concejo Deliberante de Concepción, en su provincia natal.

Su escritura plantea un abordaje al límite de las palabras. Influenciado por su labor de traducción, explora de forma no lineal y fragmentada los abismos de la identidad, el cansancio y el miedo humano. Otro no es tu nombre carece de relato lineal y de consuelo: indaga en cómo el cuerpo y la memoria intentan articular la existencia al volver del borde emocional, en un paisaje de introspección desoladora.

Poesía completa - Silvina Ocampo

Silvina Ocampo integró el Grupo Sur y desarrolló una obra poética reunida en su Poesía completa
Silvina Ocampo integró el Grupo Sur y desarrolló una obra poética reunida en su Poesía completa

Silvina Ocampo (1903-1993) fue una figura fundamental de la literatura argentina e integrante destacada del Grupo Sur. Más conocida por sus cuentos fantásticos, mantuvo también una dedicación constante y prolífica a la poesía lírica a lo largo de su vida. Recibió múltiples distinciones, entre ellas el Premio Municipal de Poesía en dos ocasiones, el Premio Nacional de Poesía y el Gran Premio Nacional de Literatura de Argentina.

Su obra es formalmente rigurosa, con métrica y rima de tradición clásica, pero de espíritu subversivo, surreal y perverso. Sus versos mezclan una aparente inocencia infantil con la crueldad, el misticismo profano y cruces insólitos con el mundo animal y vegetal. Esta Poesía completa reúne toda su producción, que atraviesa décadas de escritura donde la ambigüedad, lo insólito de la vida diaria y lo espectral cobran protagonismo absoluto.

Cerezas y fuego - Florencia Dapiaggi

Florencia Dapiaggi estructuró el libro Cerezas y fuego como un compendio de rituales sobre la vulnerabilidad de la juventud
Florencia Dapiaggi estructuró el libro Cerezas y fuego como un compendio de rituales sobre la vulnerabilidad de la juventud

Florencia Dapiaggi nació en Buenos Aires en 2003. Es estudiante y trabajadora de la Universidad Nacional de las Artes, coordina talleres y mantiene una fuerte actividad en redes sociales, donde comunica y recita poesía, un espacio desde el cual forjó buena parte de su audiencia.

Su poesía es confesional y contemporánea, apela a la honestidad y a los sentimientos puros, y explora la vulnerabilidad de la juventud, el aprendizaje sobre el deseo y la importancia de estar acompañados por amigos o seres queridos. Cerezas y fuego está construido como un compendio de rituales y conjuros de protección emocional: rememora los hechizos de amor, la ternura y el brillo de las cosas lindas que aparecen después de las desilusiones.

La belleza del marido - Anne Carson

La belleza del marido analiza las dinámicas de la infidelidad marital a través de 29 secciones llamadas tangos
La belleza del marido analiza las dinámicas de la infidelidad marital a través de 29 secciones llamadas tangos

Anne Carson, ensayista, poeta, académica y traductora canadiense nacida en 1950, es una de las eruditas literarias más influyentes a nivel global, conocida por quebrar las fronteras de los géneros convencionales. Antes del Nobel, ya poseía algunos de los galardones más prestigiosos de la literatura, entre ellos el Premio Princesa de Asturias de las Letras y el Premio T. S. Eliot.

Su estilo combina la narrativa contemporánea, la autobiografía y el ensayo filosófico, con la traducción y la estructura de las tragedias griegas clásicas como esqueleto para explicar el dolor moderno. La belleza del marido disecciona en 29 “tangos”, así llama la autora a cada una de sus partes narrativas, la infidelidad y las dinámicas tóxicas de un matrimonio, y analiza a través del filtro de los poetas románticos cómo la estética y el deseo por un cónyuge pueden destruir emocionalmente a quien ama.

Guardé el anochecer en el cajón - Han Kang

La escritora surcoreana Han Kang explora los traumas de la opresión histórica en el libro Guardé el anochecer en el cajón
La escritora surcoreana Han Kang explora los traumas de la opresión histórica en el libro Guardé el anochecer en el cajón

Han Kang nació en Gwangju, Corea del Sur, en 1970, y es una de las voces más aclamadas del panorama literario actual, conocida principalmente por una narrativa que siempre tuvo un fuerte pulso lírico. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 2024 y, previamente, el Premio Booker Internacional.

Su obra es sensorial, melancólica y dolorosa, y aborda de manera sistemática la fragilidad humana, el silencio, el sufrimiento físico, los traumas de la opresión histórica de su país y las heridas del patriarcado sobre el cuerpo. Guardé el anochecer en el cajón sintetiza sus grandes obsesiones existenciales en verso: un conjunto desolador que explora el frío, la muerte y los abismos psicológicos con imágenes tan punzantes como bellas.

Temas Relacionados

Premio Nobel de LiteraturaPoesíaAnne CarsonSilvina OcampoHan KangNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un convenio entre Disney y la UBA abre una línea de financiamiento para proyectos audiovisuales de estudiantes de cine

Impulso Creativo Disney otorgará recursos, tutorías y capacitaciones a alumnos del último año de Diseño de Imagen y Sonido para concretar sus trabajos finales en la universidad pública

Un convenio entre Disney y la UBA abre una línea de financiamiento para proyectos audiovisuales de estudiantes de cine

Recuperaron dos pinturas de Renoir robadas en Francia: por qué el robo había encendido las alarmas sobre la seguridad en los museos

Las dos obras del maestro impresionista sustraídas en Cagnes-sur-Mer aparecieron un mes después del asalto, en medio de una ola de golpes a instituciones culturales que incluyó el sonado asalto al Louvre

Recuperaron dos pinturas de Renoir robadas en Francia: por qué el robo había encendido las alarmas sobre la seguridad en los museos

'Machado', la ópera prima premiada en el BAFICI llega a MALBA Cine con una historia que la televisión nunca mostró

La película de Julián Tagle sigue la búsqueda de un director que quiso entender qué le pasó a su madre y encontró una historia de internaciones, adicciones y vínculos rotos

'Machado', la ópera prima premiada en el BAFICI llega a MALBA Cine con una historia que la televisión nunca mostró

El mito de la Quimera como metáfora: así es la nueva obra de Oscar Araiz que se estrenó en el Centro Cultural Recoleta

La creación del notable coreógrafo argentino de 85 años, se pone en escena los jueves 15, 22 y 29 de octubre con entrada gratis en La Capilla del espacio cultural porteño

El mito de la Quimera como metáfora: así es la nueva obra de Oscar Araiz que se estrenó en el Centro Cultural Recoleta

La Feria del Libro Judío duplica su convocatoria y reúne a 35 autores en la Escuela Scholem Aleijem de Villa Crespo

En el marco del Limud Fest, el encuentro literario con entrada gratis se celebra este lunes 12 de octubre de 11 a 18 con con paneles sobre ficción, ensayo, humor y crianza, veinte stands y talleres para chicos

La Feria del Libro Judío duplica su convocatoria y reúne a 35 autores en la Escuela Scholem Aleijem de Villa Crespo

DEPORTES

Juan Manuel Cerúndolo enfrentará a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghai: los otros cuatro argentinos que jugarán

Juan Manuel Cerúndolo enfrentará a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghai: los otros cuatro argentinos que jugarán

El impactante accidente que sufrió un ex jugador de San Lorenzo: se le cayó un árbol arriba del auto y tuvo un traumatismo

Tras los rumores durante el último mercado de pases, Nico González extendió su contrato por cuatro años en Italia: “Estoy muy ilusionado”

La furia del jefe de Mercedes cuando le preguntaron si favorecía a Kimi Antonelli ante Russell: “Son unos descerebrados”

Franco Colapinto quedó detrás de su compañero Gasly por un margen mínimo, fue eliminado en SQ2 y largará 11° la Sprint del GP de Singapur de la F1

TELESHOW

Benjamín Vicuña envió un mensaje de apoyo a Chile desde Madrid por el aluvión que devastó Las Condes

Benjamín Vicuña envió un mensaje de apoyo a Chile desde Madrid por el aluvión que devastó Las Condes

Joaquín Levinton sufre un “severo” problema de salud y Turf canceló sus próximas presentaciones

La abogada de Mauro Icardi reveló si habrá boda con la China Suárez tras el divorcio de Wanda Nara

Entre emoción y nuevos comienzos, Paula Chaves abrió las puertas de su nueva casa

Ivana Figueiras contó qué hizo con los anillos de compromiso de sus exnovios: “Uno lo tiré por el inodoro”

INFOBAE AMÉRICA

Los precios de una clínica privada en Cuba y la brecha que revelan entre el mercado informal y los ingresos reales

Los precios de una clínica privada en Cuba y la brecha que revelan entre el mercado informal y los ingresos reales

Cancelan alerta de tsunami en El Salvador tras el terremoto en Panamá

El presidente Bernardo Arévalo ofrece apoyo a Panamá tras el sismo y confirma a sus connacionales a salvo

Potente terremoto de magnitud 7.6 sacude Panamá: caídas de escombros, colapsos y alerta de tsunami en la región

El aeropuerto de Tocumen suspende temporalmente los vuelos y evacúa a los pasajeros tras terremoto en Panamá