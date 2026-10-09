El mito de la Quimera como metáfora: así es la nueva obra de Oscar Araiz que se estrenó en el Centro Cultural Recoleta

Oscar Araiz estrena la obra "Quimera" el 8 de octubre en el espacio La Capilla del Centro Cultural Recoleta

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Más de medio siglo después de fundar el Ballet del Teatro San Martín, Oscar Araiz estrenó Quimera, una pieza concebida especialmente para La Capilla, el espacio más pequeño e íntimo del Centro Cultural Recoleta. El coreógrafo, Premio Konex de Brillante en 2019 y una de las figuras que marcó la danza contemporánea argentina desde los años 60, elige esta vez el universo poético de Federico García Lorca como punto de partida para una obra que reúne a intérpretes de generaciones, técnicas y estilos distintos.

Araiz dirigió a lo largo de su carrera el Ballet del Teatro Colón, el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín y el Ballet du Grand Théâtre de Ginebra, entre otras compañías, y trabajó con elencos como el Joffrey Ballet de Nueva York o la Ópera de París. En Quimera, ese recorrido internacional se cruza con una apuesta local: convocó a primeros bailarines del Ballet Estable del Teatro Argentino de La Plata junto con intérpretes formados en danza contemporánea, flamenco y teatro del movimiento, varios de ellos discípulos suyos de distintas épocas.

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Una criatura mitológica como metáfora de la diversidad

El título de la obra remite al monstruo de la mitología clásica con cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón, una figura que Araiz toma como alegoría de la convivencia entre naturalezas diferentes. Esa idea se traduce en escena a través de personajes que llevan directamente el nombre de un color —Azul, Negro, Rojo—, un recurso que habilita múltiples lecturas y que privilegia la disparidad por sobre cualquier relato lineal.

La pieza se organiza en cinco escenas que proponen distintas atmósferas anímicas, donde se diluyen las fronteras entre lo visual, lo sonoro y la acción corporal. Entre los temas que atraviesa aparecen la paternidad, la frustración amorosa y el rito carnal que exige el amor, además de una referencia directa a El Niño Muerto de Así que pasen cinco años, una de las piezas menos representadas de Lorca. También se despliega la exploración del objeto y su humanización, con el Maniquí y su vestido de novia como una de las imágenes centrales de la puesta.

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El trabajo del coreógrafo toma como punto de partida el universo poético de Federico García Lorca

“Es bastante constante mi preferencia por la diversidad en los elencos con los que trabajo”, señaló Araiz sobre el grupo que reunió para esta creación. Entre los intérpretes destacó a Jazmín Gude Alonso, Valentín Fernández y Martín Alvarez, primeros bailarines del Ballet Estable del Teatro Argentino de La Plata, incorporados con autorización de su directora, Fernanda Bianchi, de quien dijo que “paseó” por su repertorio y “dejó sus marcas”.

El resto del elenco combina trayectorias igual de heterogéneas: Sofía Mazza, maestra e intérprete de Boquitas Pintadas y La Consagración de la Primavera; Yamil Ostrovsky, asistente de Araiz desde hace años y hoy director de su propia compañía de teatro del movimiento; Marcela Suez, especialista en flamenco que cedió su estudio para los ensayos, y Lucía Fucci y Sofía Muñoz, ambas con formación en danza contemporánea. Sobre ese cruce de generaciones y lenguajes, el director resumió: “Director de teatro que es danza que es teatro que es música y que no se entiende”.

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“Procuro convocar al público a participar de un juego estético formal, emocional y simple”, explicó Araiz sobre el resultado final de la pieza, que suma vestuario de Renata Schussheim e iluminación del propio coreógrafo.

Información para el público

Qué: Estreno de Quimera, de Oscar Araiz Dónde: La Capilla, Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, CABA) Cuándo: Jueves 15, 22 y 29 de octubre, también a las 19 horas Entrada: Libre y sin costo para argentinos y residentes, por orden de llegada hasta agotar la capacidad del espacio.

[Fotos: prensa CCR]