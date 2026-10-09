Por qué el terremoto en Panamá se sintió durante varios segundos y las hipótesis sobre su origen tectónico

El terremoto de magnitud preliminar 7,7 tuvo epicentro en la península de Azuero, en Panamá USGS

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El movimiento pareció no terminar. El terremoto de magnitud preliminar 7,6 que sacudió Panamá y se sintió en Costa Rica se extendió durante varios segundos para quienes estaban lejos de su epicentro, una percepción que respondió a la forma en que viajaron las ondas sísmicas desde la península de Azuero. El evento, ocurrido este viernes 9 de octubre, es considerado el más fuerte registrado en el país en el último siglo y reabrió la atención sobre una zona donde interactúan estructuras tectónicas complejas.

El sismo ocurrió a las 12:56 (hora local, 14:56 de la Argentina) y tuvo su epicentro en la región panameña de Azuero. Las estimaciones iniciales ubicaron la profundidad entre 10 y 33 kilómetros, un rango que lo clasifica como un movimiento superficial. Esa combinación —una magnitud elevada y una fuente cercana a la superficie— ayudó a explicar por qué fue percibido en una amplia zona de Panamá y Costa Rica.

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Según la información preliminar, el temblor alcanzó una magnitud de 7,6. El antecedente histórico más fuerte de Panamá se remonta al 7 de septiembre de 1882, cuando un terremoto estimado entre 7,7 y 7,9 afectó el golfo de San Blas, en la actual comarca de Guna Yala. Aquel evento produjo daños en Ciudad de Panamá y Colón, además de un tsunami en el archipiélago de San Blas.

El sismo se registró a las 11:56, hora de Costa Rica, y se percibió en amplias zonas de ambos países.

Por qué el terremoto de Panamá se sintió durante tanto tiempo en Costa Rica

Para muchas personas, la duración fue uno de los aspectos más llamativos del movimiento. Leopold Linkimer, sismólogo de la Red Sismológica Nacional (RSN), explicó que la distancia con respecto al foco del sismo cambia la manera en que se percibe el paso de las ondas.

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“Entre más distante estamos del epicentro, entonces las ondas sísmicas llegan con diferentes velocidades al lugar donde nos encontramos y por eso la totalidad del movimiento se siente como más extenso”, afirmó Linkimer, de acuerdo con CRHoy.

El terremoto no transmite un único impulso. Libera distintos tipos de ondas, que atraviesan el subsuelo a velocidades diferentes. Algunas llegan primero y otras lo hacen después. En las zonas alejadas del epicentro, esa separación temporal puede ser más perceptible y prolongar la sensación de sacudida.

De esta manera, una persona ubicada cerca de la ruptura puede sentir un movimiento más concentrado e intenso. En cambio, alguien situado a cientos de kilómetros recibe señales sísmicas que se suceden durante más tiempo. La duración percibida no implica que el terremoto haya sido más largo en todos los lugares, sino que las ondas alcanzaron cada región de una manera distinta.

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La elevada magnitud y la escasa profundidad ayudaron a explicar la intensidad con la que se sintió el movimiento. (MARTIN BERNETTI / AFP)

La magnitud también tuvo peso. Un evento de 7,6 libera mucha más energía que los sismos moderados que suelen registrarse en la región. Esa energía se propagó por el terreno y permitió que la sacudida llegara a buena parte del territorio costarricense.

Qué originó el terremoto de Panamá

Una de las primeras hipótesis sitúa el terremoto en una zona de contacto entre la placa de Nazca y la microplaca de Panamá. La placa de Nazca es una gran porción de la corteza terrestre ubicada bajo el océano Pacífico, mientras que la microplaca de Panamá forma parte de un bloque más pequeño que incluye sectores del sur de Centroamérica.

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Linkimer advirtió que los análisis todavía eran preliminares. “El terremoto habría ocurrido en la zona en límite entre las placas Nazca y la microplaca de Panamá”, señaló.

Ese contacto puede involucrar dos tipos de movimiento. Uno es la subducción, proceso por el cual una placa se introduce debajo de otra. El otro consiste en un desplazamiento lateral, cuando dos bloques se deslizan de forma horizontal. Ambos mecanismos pueden acumular tensión durante años y liberarla de forma repentina mediante un terremoto.

Las ondas sísmicas llegaron a Costa Rica a diferentes velocidades, lo que prolongó la sensación de sacudida.

La profundidad estimada, entre 10 y 33 kilómetros, es otro dato relevante. Un sismo superficial ocurre relativamente cerca de la superficie terrestre. Por eso, aun cuando el epicentro se encuentre en una zona rural o poco poblada, puede sentirse a gran distancia si su magnitud es elevada.

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La falla de Azuero, otra de las hipótesis bajo análisis

Los especialistas no descartaron que el evento se haya producido en una falla situada dentro de la placa superior. Entre las estructuras que deberán analizarse figura la falla de Azuero, una formación geológica de gran extensión ubicada en la península panameña del mismo nombre.

Una falla es una fractura de la corteza terrestre cuyos lados pueden desplazarse entre sí. Cuando la presión acumulada supera la resistencia de las rocas, se produce una liberación de energía. Esa liberación viaja en forma de ondas y genera el temblor que perciben las personas.

Las personas ubicadas lejos del epicentro percibieron un movimiento más extenso por la llegada escalonada de las ondas. (REUTERS/Enea Lebrun)

Por ahora, no hay una conclusión definitiva sobre el mecanismo que originó el terremoto. La RSN indicó que se requieren más estudios de los registros sísmicos para determinar si predominó la interacción entre placas, una falla local o una combinación de ambos procesos.

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La revisión posterior de los datos puede ajustar la magnitud, la profundidad y la ubicación precisa de la ruptura. Esa tarea permite reconstruir cómo se movió el terreno y evaluar mejor la secuencia de sismos que siguió al evento principal.

Las réplicas pueden continuar durante días, semanas o meses

Tras el sismo principal, la RSN ya había contabilizado cerca de 10 réplicas considerables. Linkimer alertó que podrían ocurrir más durante las próximas horas, días, semanas e incluso meses, y que algunas podrían sentirse en Costa Rica.

Las réplicas son terremotos posteriores que ocurren en la zona afectada mientras la corteza busca un nuevo equilibrio. Suelen tener una magnitud menor que la del movimiento principal, aunque pueden resultar perceptibles y, en algunos casos, generar alarma entre la población.

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La posibilidad de nuevas sacudidas no permite anticipar con precisión la fecha ni la intensidad de cada réplica. Lo que sí señalan los especialistas es que una secuencia de este tipo es esperable después de un terremoto de magnitud 7,6, sobre todo en un sector donde confluyen placas y fallas activas.