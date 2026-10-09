Cultura

'Machado', la ópera prima premiada en el BAFICI llega a MALBA Cine con una historia que la televisión nunca mostró

La película de Julián Tagle sigue la búsqueda de un director que quiso entender qué le pasó a su madre y encontró una historia de internaciones, adicciones y vínculos rotos

Cuatro personas, tres hombres con traje y una mujer, posan sonriendo frente a una barra de bar con botellas al fondo
El documental Machado, primer largometraje de Julián Tagle, se estrena este viernes en la sala de MALBA Cine.
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Machado, el primer largometraje documental de Julián Tagle, se estrena este viernes en MALBA Cine con el aval de tres premios del 27° Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI) y una pregunta sin respuesta sencilla: qué queda de una familia cuando la cámara deja de grabar.

Tagle es nieto de Rodolfo Machado e hijo de Martha Machado, quien permanece internada en instituciones psiquiátricas desde hace más de 25 años. Esa historia íntima —comprender qué ocurrió con su madre— organiza el recorrido de un documental que, desde lo autobiográfico, amplía su mirada hacia el conjunto de una familia que la televisión argentina convirtió en figura y que cargó, fuera de pantalla, con conflictos que el público nunca vio. Los Machado integraron el elenco de algunas de las ficciones más populares de los años 80 y 90. Rosa de lejos, Celeste, Regalo del cielo y Ricos y famosos fueron parte de su trayectoria, y su apellido resultaba familiar para millones de espectadores. Lo que esos programas no mostraban es, precisamente, el territorio que el documental decide recorrer.

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Machado aborda situaciones vinculadas con internaciones psiquiátricas, adicciones, ludopatía y vínculos familiares dañados. Lo hace sin golpes bajos: Tagle se involucra directamente con lo que filma, y esa implicación convierte el proyecto en un ejercicio de comprensión de su propia historia. La película también reserva lugar para el humor y el afecto, lo que impide que el relato quede reducido a una crónica del sufrimiento.

Un cartel blanco con el título Machado, laureles de festivales cinematográficos y fotos de una mujer con un bebé junto a otras personas
El relato aborda la historia de Martha Machado, quien permanece internada en instituciones psiquiátricas desde hace más de 25 años.

El archivo ocupa un lugar central en el recorrido. Fotografías, registros audiovisuales y materiales de aquella televisión conviven con imágenes del presente, y esa combinación permite observar el paso del tiempo mientras repone lo que había detrás de los personajes que el público veía desde el otro lado de la pantalla.

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En el BAFICI, Machado obtuvo el premio al Mejor Largometraje de la Competencia Oficial Argentina, el Premio del Público al Mejor Largometraje Argentino de las tres competencias y el galardón al Mejor Montaje, otorgado por las asociaciones SAE y EDA a Tagle, Dante Perini, Constanza Curia, Alejandra Almirón, Hernán Roselli y Martín Farina. A ese palmarés se suma el premio al mejor documental de la competencia de largometraje bonaerense en la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA).

Con 72 minutos de duración, el documental se estrena este viernes 9 de octubre a las 22 horas en el Auditorio del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Nuevas funciones están programadas para los días 16, 23 y 30 de octubre.

[Fotos: Malba Cine]

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