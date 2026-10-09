Un convenio entre Disney y la UBA abre una línea de financiamiento para proyectos audiovisuales de estudiantes de cine

El acuerdo entre Disney y la Universidad de Buenos Aires busca impulsar el ecosistema audiovisual mediante becas y capacitaciones.

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Un convenio entre Disney y la Universidad de Buenos Aires dará forma al primer acuerdo local de Impulso Creativo Disney, una iniciativa regional de la compañía orientada a fortalecer el ecosistema audiovisual de Argentina, Brasil y México mediante alianzas con universidades, escuelas, casas productoras y festivales de Iberoamérica. El acuerdo contempla un esquema de becas y capacitaciones destinado a estudiantes de cine.

El convenio se articula con el Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires (FIC.UBA), organizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) y la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido. El acuerdo contempla dos instrumentos: la Beca FIC.UBA - DISNEY 2026 y la Beca FIC.UBA LAB - DISNEY.

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La primera línea financia diez proyectos finales de carrera —cortometrajes, largometrajes, documentales y animaciones— de estudiantes del último año de Diseño de Imagen y Sonido de FADU-UBA. Además del aporte económico para la producción, los seleccionados accederán a talleres de posproducción y distribución, y sus obras serán presentadas en un evento especial de exhibición. La segunda línea apoya el desarrollo de guiones de largometraje en el marco del Concurso de Ideas del FIC.UBA. Se distinguirán diez proyectos, de los cuales dos recibirán una mayor financiación. A lo largo del proceso, los realizadores elegidos participarán de tutorías con especialistas, clínicas de guion y masterclasses con profesionales de Disney en áreas como dirección, producción y escritura.

Ricardo Alfonsín (FADU FICUBA) y Daniel Burman (Disney) presentaron el acuerdo en la última jornada de FIC.UBA 2026

Dos proyectos obtuvieron el máximo financiamiento de la Beca FIC.UBA LAB

Durante la ceremonia de cierre del FIC.UBA se anunciaron los proyectos ganadores. La Beca FIC.UBA - DISNEY 2026 recayó en: “Alerce” (Alerce), “Con los ojos bien cerrados” (Tres Deseos), “El fin de algo” (Panda 421), “Gol en contra” (Off Side), “Moriré por ti” (Rojo Carmesí), “Plum” (Bytepass), “Que entren los caballos” (Artífice Audiovisual), “Séptimo” (Queso y Dulce), “Treinta y ocho semanas” (Catarsis Films) y “Volver a casa” (Simple Cine).

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En la Beca FIC.UBA LAB - DISNEY, los proyectos “Doble comando”, de Matías Galvez, y “Los truchos”, de Iván Cardozo, obtuvieron el máximo financiamiento disponible. Los otros ocho seleccionados fueron: “Action Gay: la película” (Lenny Forster), “Campeones del silencio” (Guillermina Margo), “El ruido del mar” (Andrea Odreman), “La ciudad que no muere” (Daiana Vásquez), “La niña del prado” (Manuel Ramos), “Niños del mar” (Catalina Farias), “Operación Azalea” (Estefanía Maisterra) y “Primavera del 97” (Paula Burna).

Ricardo Alfonsín (h.), director del FIC.UBA, señaló que cada año alrededor de 500 estudiantes de Diseño de Imagen y Sonido completan su Proyecto Audiovisual 4 (PAV 4), el trabajo final que funciona como carta de presentación profesional ante la industria. “Gracias a Disney, los proyectos seleccionados tienen una oportunidad concreta de crecer”, afirmó. Daniel Burman, líder de Contenido Original para Disney+ Latinoamérica, destacó que la compañía acumula más de 30 años de presencia en la región apoyando el talento local. “Entendemos que dar vida a las historias que sueñan requiere de un gran esfuerzo, y queremos ayudarlos a desplegar su inmenso talento y convertir sus proyectos en realidad”, expresó en declaraciones difundidas por la compañía.

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Impulso Creativo Disney se extenderá próximamente a Brasil y México con nuevos acuerdos que la compañía prevé anunciar en los próximos meses.