Recuperaron dos pinturas de Renoir robadas en Francia: por qué el robo había encendido las alarmas sobre la seguridad en los museos

Dos pinturas del artista Pierre-Auguste Renoir reaparecieron un mes después de su sustracción en Cagnes-sur-Mer

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Se han recuperado dos pinturas del maestro francés Pierre-Auguste Renoir un mes después de que fueran robadas de un museo del sur de Francia, según informó el viernes el alcalde de la localidad.

En septiembre, unos ladrones irrumpieron en el museo de Cagnes-sur-Mer y lograron escapar con dos obras del pintor impresionista francés, y abandonaron otras dos en su huida. “Estos dos cuadros no son simplemente obras de arte. Forman parte de la historia de nuestra ciudad”, afirmó Bryan Masson, alcalde de Cagnes-sur-Mer.

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“Saber que han sido recuperados supone un inmenso alivio.” La policía aún no ha hecho ninguna declaración, y Masson no ha dado detalles sobre el lugar donde se encontraron las obras ni sobre su estado. Los sospechosos cortaron una valla para acceder al recinto arbolado del museo, rompieron una ventana para entrar y utilizaron una sierra eléctrica para cortar los marcos, según explicó Masson en el momento del robo, a principios de septiembre. El robo tuvo lugar en cuestión de minutos, poco antes de las 6 de la mañana.

Una fuente cercana a la investigación declaró a esta agencia a principios de esta semana que la policía había detenido a cinco personas en el marco de la investigación. Según Masson, la alarma del museo y las sirenas de la policía obligaron a los ladrones —a los que describió como “bien equipados y bien informados” sobre el museo— a darse prisa.

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El Museo Renoir conserva la última residencia del pintor con nueve de sus cuadros y objetos personales

Se llevaron un retrato titulado Madame Colonna Romano y la representación de una mujer junto a un pozo llamada Jeune femme au puits, según informó su oficina. Entre los cuadros sustraídos durante su huida se encuentran Madame Pichon y Coco lisant, un retrato del hijo pequeño de Renoir, Claude, leyendo.

Robos en museos

La policía afirmó en el momento del robo que estaba claro que no se trataba de delincuentes sin antecedentes y que habían inspeccionado el lugar antes de cometer el delito.

El Museo Renoir se encuentra a media hora en coche de la ciudad meridional de Niza, en la última residencia de Renoir antes de que falleciera a los 78 años en 1919. Su colección comprende nueve cuadros de Renoir, según el museo. También incluye varias esculturas suyas, así como objetos y muebles que pertenecieron al pintor, como su caballete y su silla de ruedas.

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Una oleada de robos en museos franceses —entre ellos, el Louvre— ha puesto de manifiesto la insuficiencia de las medidas de seguridad en algunos casos y ha suscitado dudas sobre si las bandas criminales los consideran objetivos fáciles. El año pasado fueron robadas, a plena luz del día, del Louvre de París joyas de la Corona valoradas en unos USD 100 millones.

Los cuatro presuntos ladrones del Louvre han sido detenidos, pero las joyas que se les acusa de haber sustraído en el robo, que duró siete minutos, aún no han sido encontradas. La policía italiana anunció en agosto que había recuperado cuadros de Renoir, Cézanne y Matisse por valor de más de USD 10,4 millones que habían sido robados en un atraco de tres minutos en un museo en marzo.

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Y a principios de esta semana, un libro con una cubierta de bronce diseñada por el pintor surrealista español Salvador Dalí fue robado de un museo de arte en el centro de Francia.

Fuente: AFP

[Fotos: AP Photo/ Philippe Magoni]