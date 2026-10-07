Festival Fontanarrosa: Guillermo Francella encabezará la apertura de la segunda edición en Rosario

Guillermo Francella encabezará el acto de apertura del Festival Fontanarrosa en el Teatro El Círculo en un diálogo con Luis Rubio (Foto: Prensa SMW)

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Rosario vuelve a rendirle tributo a Roberto “Negro” Fontanarrosa con la segunda edición del Festival que lleva su nombre, programada del 25 al 29 de noviembre de 2026, con el actor Guillermo Francella como figura central del acto inaugural. La ceremonia de apertura tendrá lugar el miércoles 25 de noviembre a las 19 horas en el Teatro El Círculo, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. Allí, el protagonista de El secreto de sus ojos y Homo Argentum mantendrá una conversación con el actor y guionista Luis Rubio, figura de la escena de la comedia rosarina, en una mesa de diálogo dedicada al legado de Fontanarros y al humor argentino.

El antecedente inmediato del Festival data de 2024, cuando la primera edición reunió a más de 30.000 visitantes y contó con la participación del cantautor español Joan Manuel Serrat, amigo entrañable del Negro, quien fue entrevistado por el escritor Eduardo Sacheri en el marco de los 80 años del nacimiento de Fontanarrosa. Ese resultado consolidó al evento como una cita de referencia en la agenda cultural de Rosario y trazó el camino para esta segunda entrega.

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Rosario celebrará la segunda edición del Festival Fontanarrosa entre el 25 y el 29 de noviembre de 2026.

Durante los cinco días del Festival, el Centro Cultural Fontanarrosa —ubicado en San Martín 1080, frente a la Plaza Montenegro, en el microcentro de la ciudad— será el principal escenario de actividades. La programación confirma la presencia de los humoristas Pachu Peña, Dalia Gutman, Juan Nemirovsky y Tomás Quintín Palma. Además, se presentará el ciclo de humor y deporte La Gambeta, con Pichu Straneo, Yayo Guridi, Martín Vazquez y el personaje de Eber Ludueña (creado por Luis Rubio). La música tendrá su lugar con un show en vivo del trío humorístico Lo Lumvrise.

El Centro Cultural Fontanarrosa también acogerá una exposición que recorrerá la vida del escritor con eje en sus libros y pasiones. En paralelo, se organizarán sesiones públicas de lectura sobre su obra en distintos puntos de la ciudad. La programación completa se dará a conocer en las próximas semanas. El evento es una iniciativa de la Municipalidad de Rosario en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Su propósito es profundizar el vínculo entre la obra de Fontanarrosa y la identidad rosarina, y consolidar un espacio permanente de celebración de su legado y del humor en Argentina. “Este Festival Fontanarrosa es una forma de seguir contando quiénes somos los rosarinos: gente que encontró en el humor una manera de mirar la vida”, afirmó Pablo Javkin, intendente de Rosario, quien destacó la participación de Francella como “una alegría enorme”.

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