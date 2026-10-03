Cultura

Policial, true crime y memoria política se combinan en la programación de Semana Negra BA, con invitados de siete países

Del 7 al 10 de octubre, la Biblioteca Ricardo Güiraldes será sede más de 25 mesas y actividades, con la participación de escritores de Cuba, México, Chile, Uruguay, Colombia, Paraguay y Costa Rica

La tercera edición de Semana Negra BA ofrece más de 25 encuentros sobre género negro en la Biblioteca Ricardo Güiraldes
La tercera edición de Semana Negra BA ofrece más de 25 encuentros sobre género negro en la Biblioteca Ricardo Güiraldes
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Un taller para convertirse en lector detective a partir de “La muerte y la brújula” de Jorge Luis Borges, un homenaje al periodista Pablo Martínez Burkett y un cruce entre Malvinas, fútbol e identidad nacional conviven en la tercera edición de Semana Negra BA, que del 7 al 10 de octubre instala en la Biblioteca Ricardo Güiraldes de Buenos Aires, con una agenda de más de 25 encuentros dedicados al género negro. La iniciativa, organizada por el Ministerio de Cultura porteño con curaduría de Loyds, suma este año a diez autores invitados de Cuba, Uruguay, Costa Rica, México, Paraguay, Colombia y Chile, y se integra a una red internacional que incluye a Semana Negra de Gijón, en España, y a Noir Week Miami, en Estados Unidos.

La apertura, el miércoles 7 a las 18, combina el recibimiento a los invitados internacionales con la inauguración de la muestra fotográfica BA Confidencial, de Alejandro Meter, y una charla de Guillermo Saccomanno que da inicio formal al festival antes del cóctel de bienvenida.

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El policial argentino repasa su propia historia

Varias mesas abordarán la tradición del género en el país y su relación con los procesos políticos y sociales. Claudia Piñeiro, Juan Carrá y Vilma Ibarra ofrecerán tres miradas sobre historia argentina y novela negra, mientras Liliana Heker, Reynaldo Sietecase y Patricia Suárez discuten los vínculos entre literatura, dictadura y violencia política. En otra mesa, Luisa Valenzuela, Guillermo Martínez y Jorge Fernández Díaz analizan el crimen como espejo de la Argentina.

La relación entre Borges y el policial atraviesa dos propuestas distintas: el taller matutino de Daniel Mecca el viernes, y una conversación posterior entre Juan Sasturain, Sylvia Iparraguirre y Carlos Gamerro, que repasan el recorrido del género desde la colección Séptimo Círculo hasta el noir contemporáneo. Sasturain también participará, junto con Ricardo Romero y Liliana Escliar, de la presentación del Centro de Documentación Etchenike, dedicado a investigaciones privadas y colecciones policiales históricas.

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El escritor argentino Guillermo Saccomano
La apertura del evento presenta la muestra fotográfica "BA Confidencial", de Alejandro Meter, y una charla de Guillermo Saccomanno (foto)

Buenos Aires como escenario aparece en dos encuentros: Kike Ferrari, Sergio Olguín y Leonardo Oyola comparten distintas formas de narrar el conurbano, y Guillermo Orsi, Pablo De Santis y Horacio Convertini profundizan en la ciudad como escena del crimen.

Tres mesas conectan las miradas latinoamericanas sobre la violencia

El festival dedicarpa tres encuentros consecutivos a la narrativa criminal fuera de la Argentina. El jueves, Daniel Quirós (Costa Rica), Héctor Vizcarra (México) y Miguel Vargas Román (Chile) discuten cómo se escribe el policial en países donde la violencia adopta formas distintas. El viernes, Juan Ramírez Biedermann (Paraguay), Martín Doria (Colombia) y Vargas Román abordan la escritura desde la frontera. El sábado, Rodolfo Santullo y Alicia Escardó, ambos de Uruguay, junto con la argentina María Inés Krimer, cierran el ciclo con una mirada sobre el policial del Río de la Plata.

Un conversatorio especial analizará la relación entre la causa Malvinas, la identidad nacional y la cultura del fútbol
Un conversatorio especial analizará la relación entre la causa Malvinas, la identidad nacional y la cultura del fútbol

El <i>true crime</i> y el periodismo de investigación marcan el cierre

La última jornada reserva un lugar central para el cruce entre realidad y narrativa. A las 16, María O’Donnell, Claribel Terré Morell (Cuba) y Javier Sinay discuten bajo la premisa de que “la realidad no pide permiso” sobre reconstrucción del hecho real. El festival concluirá a las 19 con un conversatorio sobre true crime entre Facundo Pastor, Marcelo Larraquy y Osvaldo Aguirre, centrado en cómo la investigación periodística y los archivos terminan por escribir las crónicas negras.

Entre ambas mesas se cuela una propuesta que excede el policial clásico: Juan Pablo De Luca, Nicolás Gueilburt y Juan Guinot analizan el vínculo entre Malvinas, identidad nacional y fútbol, desde el Mundial 86 hasta la consigna “Las Malvinas son argentinas”, que persiste en los estadios.

Nuevos formatos narrativos completan la programación

Otras mesas amplían el eje temático del festival hacia formatos menos tradicionales. “Matar al comisario” reúne a Jorge Consiglio, Paula Brecciaroli e Iñaki Echeverría para reconstruir en clave de novela gráfica un episodio histórico. Luis Mey, Virginia Messi y Camilo de Cabo repasan historias de terror reales y de ficción producidas en el país, y Luciano Lamberti, María Rosa Lojo y Martín Sancia Kawamichi exploran el extrañamiento contemporáneo como herramienta para abordar cuerpos, violencia y miedos sociales. El sábado, Paloma Fabrykant, Agustín De Luca y Martín Baintrub discuten sobre los outsiders del género negro en la Argentina, y Tato Tabernise, Alicia Plante y Gustavo Abrevaya debaten si existe tal cosa como un purista del género.

La alianza internacional de Semana Negra BA se sostiene con Semana Negra, el festival de más de 40 años de trayectoria que le da nombre, y conecta a la propuesta porteña con República Negra, en Chile, y Córdoba Mata, en la Argentina.

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