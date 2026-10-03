Cultura

“¿Te imaginas a Vargas Llosa cargando bidones de agua?”, la vida cotidiana de Leonardo Padura en Cuba entre libros y apagones

El escritor sostiene que la esperanza de acercamiento de su país con Estados Unidos que existía hace una década, se transformó en “un infierno cotidiano” para todos los habitantes de la isla

Leonardo Padura
Leonardo Padura recibió en Barcelona el Premio Liber 2026 otorgado por la Federación de Gremios de Editores de España
Guardar

Recién llegado del Festival Latinoamericano de Biarritz (Francia), donde habló ante 900 personas y firmó sus libros durante hora y media, el escritor cubano Leonardo Padura pasó por Barcelona para recibir el Premio Liber 2026, un reconocimiento de la Federación de Gremios de Editores de España a su trayectoria. Antes de la gala, habló en una entrevista sobre literatura, nuevos proyectos sin eludir las cuestiones relacionadas a la crisis social y económica que atraviesa su país.

Leonardo Padura rememora que, si su anterior novela con Mario Conde de protagonista, Personas decentes, transcurría en 2016 en un momento de “deshielo” con Estados Unidos, su nuevo libro con el melancólico expolicía, en el que cumplirá setenta años, y deberá encontrar a una mujer que recibió una herencia proveniente de España, muestra la Cuba de 2025, y es “como si fueran dos países distintos”. Hace diez años, argumenta, fue un momento de “esperanza, de pensar que podían cambiar muchas cosas, aunque el gobierno cubano no lo aprovechó como debió y, unos meses después, llegó Trump, la pandemia, Biden, que no cambió nada con respecto a la política de Cuba, y volvió Trump con una política muy agresiva”.

PUBLICIDAD

“La situación de esperanza de 2016 se ha convertido en un infierno cotidiano para la mayoría de la gente de la Cuba de hoy. Yo me hago una pregunta elemental: ¿Esa política estadounidense quiere cambiar el régimen cubano? Porque no lo ha conseguido y lo que sí ha pasado es que se hace sufrir a los cubanos”, opina.

Aludiendo a su amigo Manuel Vázquez Montalbán y a una entrevista que mantuvieron en 1991 en La Habana en la que el autor español le dijo que se debía diferenciar el gobierno cubano de lo que es la gente de Cuba, Leonardo Padura cree que hoy “se ha perdido esa perspectiva y están castigando al gobierno cubano, pero el gobierno cubano sigue y es la gente de Cuba la que está sufriendo”.

PUBLICIDAD

Leonardo Padura
El escritor compara el ambiente de esperanza vivido en la isla en 2016 con la compleja realidad social del presente

“¿Te imaginas a Vargas Llosa haciendo esto?"

Aunque no rehuye que en algunos aspectos es un privilegiado con respecto a sus conciudadanos, Leonardo Padura sufre los cortes de electricidad y de agua y explica que con su automóvil tuvo que ir a casa de otras personas con seis bidones para poder tener agua potable en su hogar de La Habana. Riendo, desvela que con su mujer tienen un chiste y se lo cuentan cuando arremangados, van con sus bidones de agua o realizan tareas parecidas en su día a día. “¿Tú te imaginas a Vargas Llosa haciendo esto, cargando agua como un negro, con ese talante de caballero inglés que tenía?”, se preguntan él y su mujer, Lucía.

Ya más serio, subraya que vivir en estas condiciones supone “mucho desgaste psicológico”, aunque tampoco esconde que en su país “se ha somatizado la pobreza, la gente la ha asumido, tratando de sobrevivir”, sin que haya movimientos organizados contra el Gobierno, aunque sí “mucho descontento e inconformidad”.

Feliz de que se le conceda el Premio Liber 2026 por su “capacidad para contar historias”, por una “trayectoria de gran proyección internacional” y por la “riqueza de registros y géneros” que caracteriza su obra, Leonardo Padura recuerda la primera vez que recorrió Cataluña, la región donde se encuentra Barcelona. Fue en 1990 cuando realizó una serie de documentales en los que buscaba las trazas de la emigración catalana a Cuba y posteriormente, en 1996, empezó a publicar en Tusquets, su editorial, y ya no ha dejado de viajar a España, donde recibió distinciones como el Premio Princesa de Asturias de las Letras, el Pepe Carvalho o el Barcino.

“Que hoy me entreguen el Premio Liber es muy satisfactorio, porque todos los premios honoríficos tienen un valor muy especial, los dan personas que creen que tu obra merece el reconocimiento”, asegura. Leonardo Padura, tras recoger la distinción, participó en el Cosmopoética, parará la próxima semana en Madrid y luego viajará a México. Reconoció que durante el año dedica seis meses a escribir y los otros seis a la promoción, participando en festivales y actos literarios en países de todo el mundo.

Fuente: EFE

[Fotos: EFE/Toni Albir]

Temas Relacionados

Leonardo PaduraCubaLiteraturaLiteratura latinoamericanaUltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Día del Estudiante Solidario: León Gieco, Los Auténticos Decadentes e Hilda Lizarazu celebran los 20 años del festival en el Teatro Ópera

El recital solidario se realiza el jueves 8 con el objetivo de recaudar fondos para comunidades del norte argentino y renovar el mensaje de la Asociación Civil Conduciendo a Conciencia

Día del Estudiante Solidario: León Gieco, Los Auténticos Decadentes e Hilda Lizarazu celebran los 20 años del festival en el Teatro Ópera

Yasujiro Ozu, Léos Carax y Radu Jude, directores de culto que se pueden ver gratis este fin de semana en el festival de cine de la UBA

La cuarta edición de FIC.UBA despliega este sábado y domingo una agenda con retrospectivas, competencias y proyecciones de realizadores consagrados en festivales de todo el mundo

Yasujiro Ozu, Léos Carax y Radu Jude, directores de culto que se pueden ver gratis este fin de semana en el festival de cine de la UBA

“Ser viejo me conviene”: Emmanuel Carrère deslumbró en FILBA con 10 definiciones sobre el oficio de escribir, el miedo y la vida

El viernes en un colmado Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA, el escritor francés dialogó con Leila Guerriero en una de las actividades más esperadas de FILBA 2026

“Ser viejo me conviene”: Emmanuel Carrère deslumbró en FILBA con 10 definiciones sobre el oficio de escribir, el miedo y la vida

Julia Roberts vuelve a Broadway con un elenco repleto de estrellas: los detalles de su regreso al teatro después de 20 años

La actriz protagonizará en 2027 una comedia dramática sobre un grupo de meditación en silencio. La puesta forma parte de una inédita estrategia de venta conjunta de entradas

Julia Roberts vuelve a Broadway con un elenco repleto de estrellas: los detalles de su regreso al teatro después de 20 años

“¿Por qué será que un árbol embellece envejeciendo?”: el poema de Silvina Ocampo sobre la vejez

Son versos duros, directos, desafiantes, alejados de toda romantización. Subrayan el contraste entre lo que imaginó y lo que es. “Soñaba con ser vieja para tener tiempo para muchas cosas…”, escribió

“¿Por qué será que un árbol embellece envejeciendo?”: el poema de Silvina Ocampo sobre la vejez

DEPORTES

Defensa y Justicia y San Lorenzo chocan por la fecha 11 del Torneo Clausura

Defensa y Justicia y San Lorenzo chocan por la fecha 11 del Torneo Clausura

Argentina vs. Burkina Faso, el segundo amistoso tras el Mundial: el plantel africano todavía no arribó a Buenos Aires

Las fotos de la majestuosa Ferrari de Michael Jordan que se vendió en casi 3 millones de dólares

Francisco Cerúndolo eliminó a Jakub Mensik con una contundente actuación y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni mostraron cómo es su casa en Argentina: el cine privado que se construyó el futbolista y el particular detalle

TELESHOW

Diego Reinhold le contó a Mario Pergolini su experiencia cercana a la muerte: “Tengo curiosidad por lo que pasa del otro lado”

Diego Reinhold le contó a Mario Pergolini su experiencia cercana a la muerte: “Tengo curiosidad por lo que pasa del otro lado”

Una participante dejó sin palabras a Darío Barassi al responder qué le gusta de los hombres: “Todo lo que decís suena sexual”

La reflexión de Pampita durante la Peregrinación a Luján bajo la lluvia: “Descubrirse en cada paso”

El comentario de Grego Rossello que enojó a Wanda Nara: “Gracias, te podés ir”

Silvia Pérez: "Siempre voy a ser una chica Olmedo, hasta el último día de mi vida"

INFOBAE AMÉRICA

Ningún partido alcanza el 30 % de mujeres candidatas a las alcaldías para las elecciones de 2027 en El Salvador

Ningún partido alcanza el 30 % de mujeres candidatas a las alcaldías para las elecciones de 2027 en El Salvador

La minería ilegal en Crucitas concentra el 88% de los casos locales de malaria en Costa Rica

Guatemala: Pobladores queman subestación policial, una vivienda y un vehículo en Huehuetenango tras asesinato de periodista

Cubalex presenta propuesta a la ONU para combatir el hacinamiento y la opacidad en las cárceles cubanas

Estados Unidos emite alerta de viaje por delincuencia, secuestros y ataques con drones en este país de Sudamérica