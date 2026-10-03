Con 19 muestras y 200 portfolios en exposición, Tucumán recibe la Bienal Argentina de Fotografía Documental

Video promocional de la Bienal Argentina de Fotografía Documental, que se realiza en Tucumán del 7 al 10 de octubre

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Del 7 y el 10 de octubre, Tucumán será sede de la XII Bienal Argentina de Fotografía Documental, uno de los encuentros fotográficos más importantes de la región. El festival, organizado por la Fundación Infoto, reunirá a artistas, curadores, investigadores y editores de siete países en una programación que incluye 19 exposiciones, seis talleres y el visionado de alrededor de 200 portafolios.

Creada en 2004, la Bienal se realiza de manera ininterrumpida y es considerada el festival de fotografía más antiguo de la Argentina. A lo largo de sus ediciones se consolidó como un espacio de referencia para el debate, la formación y la circulación de la fotografía documental en América Latina. La institución es, además, miembro fundador de la International Photography Festivals Association (IPFA), lo que refuerza su posición dentro del circuito internacional de festivales dedicados al género.

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La apertura oficial de esta edición tendrá lugar en el Museo Casa Histórica de la Independencia, punto de partida de una programación que se extenderá durante cuatro días por las principales sedes culturales de la ciudad.

El encuentro convocará a fotógrafos, artistas visuales, curadores, investigadores, editores y estudiantes provenientes de Argentina, Chile, Perú, Brasil, Paraguay, Estados Unidos y Bulgaria. Esa diversidad de procedencias es uno de los elementos que, según los organizadores, consolidan a Tucumán como una referencia continental para la fotografía contemporánea. Entre los invitados centrales figura Ataúlfo Pérez Aznar, considerado una figura fundamental de la fotografía argentina contemporánea, quien presentará una exposición especialmente invitada y participará de distintas actividades públicas durante el festival.

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Las exposiciones, entre lo histórico y lo contemporáneo

La programación expositiva incluirá una muestra dedicada al fotógrafo peruano Martín Chambi, uno de los grandes referentes históricos de la fotografía latinoamericana. Se sumarán trabajos de María de la Paz Gutiérrez, Ana Sabiá (Brasil), Daphne Carlos (Perú) y Diegx Argota (Chile), entre otros artistas argentinos e internacionales. Las curadurías estarán a cargo de Jazmín Tessone, Juan Travnik y David Pujadó, entre otros profesionales invitados.

Fotografía de María de la Paz Gutierrez

En total, la Bienal ofrecerá 19 exposiciones distribuidas en el Centro Cultural Virla y el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT), a las que se sumarán intervenciones y propuestas en el espacio público que ampliarán el recorrido por el circuito cultural de la ciudad.

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La agenda académica contempla seis talleres intensivos dictados por figuras del pensamiento y la producción visual contemporánea, entre ellas Ana Longoni, Cora Gamarnik, Stefi Wolff y Nicolás Pousthomis. También participará Silvia Spitta, profesora del Dartmouth College e investigadora especializada en estudios visuales y fotografía latinoamericana, quien desarrollará actividades académicas y de intercambio con investigadores y estudiantes locales.

Como en cada edición, la Bienal contará con un amplio programa profesional que incluirá el visionado de alrededor de 200 portfolios, a cargo de fotógrafos, editores, curadores, directores de galerías y especialistas internacionales. A esa actividad se sumarán una feria de fotolibros, presentaciones de libros, proyecciones y encuentros abiertos con autores, pensados para favorecer el intercambio entre profesionales y público general.

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La propuesta combina exhibición, formación, pensamiento crítico y producción de redes internacionales, un esquema que, cada dos años, convierte a la ciudad en escenario de debate sobre el presente y el futuro de la imagen documental.

Información general:

Cuándo: del 7 al 10 de octubre.

Dónde: apertura en el Museo Casa Histórica de la Independencia; exposiciones en el Centro Cultural Virla y el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT), además de intervenciones en el espacio público.

Más información: Instagram @fotobienal y www.fotobienal.com.ar.