Economía

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 1 de octubre

El billete al público es ofrecido a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El blue se paga a $1.560. El BCRA compró menos de USD 500 millones en septiembre

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13:09 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar es ofrecido a $1.540 para la venta en el Banco Nación. A lo largo de septiembre la divisa al público ganó diez pesos o 0,7 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorita promedió $1.539,87 para la venta y $1.486,11 para la compra.

El dólar blue permanece invariable a $1.560 para la venta y anotó en el último mes una suba de solo cinco pesos o 0,3 por ciento.

13:09 hsHoy

El BCRA compró USD 473 millones en septiembre

El BCRA compró el miércoles USD 160 millones en la rueda de contado, el monto diario más alto de septiembre y el 15,5% de la oferta spot. A lo largo del mes las compras oficiales de contado alcanzaron los USD 473 millones, la suma más baja de 2026.

Las reservas internacionales brutas cayeron en USD 1.392 millones, a USD 46.090 millones -el stock más bajo desde el 30 de junio- debido a movimientos técnicos de los bancos. estas de divisas regresarán a las cuentas del BCRA con el inicio de octubre.

13:09 hsHoy

El dólar cayó por tercer día consecutivo y el mercado operó un volumen récord en el año

En la plaza mayorista se negociaron más de USD 1.000 millones y la divisa cedió a $1.517. La brecha con el techo de las bandas superó los $400 y es la más amplia en 17 meses. El dólar al público bajó a $1.540 en el Banco Nación

El dólar subió solo 0,6% en septiembre.
El dólar subió solo 0,6% en septiembre.

Un excepcional monto operado en el mercado de cambios, producto de mayores liquidaciones por comercio exterior e ingreso de divisas por la colocación de Obligaciones Negociables, permitó mantener la estabilidad del dólar a lo largo de septiembre.

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13:08 hsHoy

Tercera baja para el dólar mayorista

Este miércoles, el monto operado fue el más alto del año, por USD 1.033,6 millones, una firme oferta que habilitó una baja de cinco pesos o 0,3% para el dólar mayorista, a 1.517 pesos. Se trató de la tercera caída consecutiva para el tipo de cambio, que cerró septiembre con una leve suba de 8,50 pesos o 0,6 por ciento.

13:08 hsHoy

Cuántos dólares tienen los argentinos debajo del colchón y cómo cambió el monto desde la llegada de Milei

El blanqueo de 2024 y las leyes de Inocencia Fiscal buscaron que los billetes volvieran a los bancos. El saldo bajó frente al de fines de 2023, pero creció respecto de junio de 2025

La cantidad de dólares debajo del colchón creció en los últimos doce meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La cantidad de dólares debajo del colchón creció en los últimos doce meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de dólares fuera del sistema financiero fue cambiando en los últimos años, afectada por la llegada del Gobierno de Milei, los diferentes regímenes cambiarios y las nuevas reglas impositivas. Aunque no existe un registro directo de esos billetes, el Indec permite hacer una estimación trimestral que sirve para comparar distintos momentos.

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