Economía

Rematan departamentos sin herederos y oficinas en CABA: dónde están, cómo son y cuál es el precio inicial

La subasta será online e incluye propiedades en Constitución, Balvanera y Caballito, con bases desde 36.850 dólares

subastas online
La suba será 100% online y habrá tiempo hasta 48 horas antes para inscribirse.
Guardar

El Banco Ciudad realizará una serie de subastas online de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, con oficinas en el microcentro y propiedades provenientes de herencias vacantes en Constitución, Balvanera y Caballito. Las bases parten desde USD 36.850 y las pujas se efectuarán a través de la plataforma digital de la entidad.

La primera jornada será el 30 de septiembre, desde las 11, y tendrá como eje cinco pisos de oficinas situados en Tte. Gral. J. D. Perón 338, en el microcentro porteño. Cada unidad se ofrecerá en una subasta independiente, por cuenta y orden de Seguro de Depósitos S.A. (SEDESA).

PUBLICIDAD

Las superficies de esos pisos van de 191,78 m² a 582,60 m². Sus precios base oscilan entre USD 114.202 y USD 348.463, según informó el Banco Ciudad. El comunicado no precisó la distribución, superficie ni precio inicial de cada uno de los cinco pisos por separado.

Cinco inmuebles saldrán a remate el 9 de octubre

La segunda fecha será el 9 de octubre desde las 10. En esa jornada se subastarán cinco propiedades vinculadas a herencias vacantes, entre ellas un terreno urbano con construcción, un monoambiente, un departamento de siete ambientes, otro de dos ambientes y una casa de varios ambientes.

Edificio de departamentos con fachada de ladrillo, balcones, un local comercial en la planta baja y una entrada con escalones
El precio base del monoambiente en calle Córdoba es de 36.850 dólares. (Banco Ciudad)

El valor inicial más bajo corresponde a un monoambiente de 37,18 m² sobre la avenida Córdoba, en Balvanera. La base más elevada pertenece a un terreno urbano con construcción de 342,60 m² ubicado en la avenida Entre Ríos, en Constitución.

PUBLICIDAD

Los remates de estos bienes se realizan por cuenta y orden de la Procuración General de la Ciudad. Según el Banco Ciudad, los recursos obtenidos por las ventas se destinan al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires.

Las propiedades que se rematarán

  • Terreno urbano con construcción en Av. Entre Ríos 1824/28, Constitución
    • Superficie: 342,60 m²
    • Precio base: USD 435.144
    • Depósito en garantía: USD 13.054
    • Hora de remate: 10
  • Departamento monoambiente en Av. Córdoba 2858, Balvanera
    • Superficie: 37,18 m²
    • Precio base: USD 36.850
    • Depósito en garantía: USD 1.105
    • Hora de remate: 10.45
  • Departamento de siete ambientes en Av. Rivadavia 2446, Balvanera
    • Superficie: 360,95 m²
    • Precio base: USD 261.300
    • Depósito en garantía: USD 7.839
    • Hora de remate: 11.30
Fachada de un edificio antiguo con balcones de hierro, locales comerciales en la planta baja y un automóvil rojo en la calle
En Rivadavia 2446, se encuentra un departamento de siete ambientes y una superficie de 360,95 m2. (Banco Ciudad)
  • Departamento de dos ambientes en Viel 246, Caballito
    • Superficie: 43,73 m²
    • Precio base: USD 61.631
    • Depósito en garantía: USD 1.848
    • Hora de remate: 12.15
  • Propiedad tipo casa de varios ambientes en Paracas 339 y 345, Constitución
    • Superficie: 271,56 m²
    • Precio base: USD 60.300
    • Depósito en garantía: USD 1.809
    • Hora de remate: 13
  • Cinco pisos de oficinas en Tte. Gral. J. D. Perón 338, microcentro porteño
    • Cantidad de unidades: cinco pisos, con subastas independientes
    • Superficies informadas: entre 191,78 m² y 582,60 m²
    • Precios base informados: entre USD 114.202 y USD 348.463
    • Fecha y hora de remate: 30 de septiembre, desde las 11
    • La información provista no detalla las características particulares, el valor base ni el depósito de garantía de cada piso

Cómo participar de las subastas online

Las personas interesadas deberán registrarse en la plataforma de subastas del Banco Ciudad hasta 48 horas hábiles antes del inicio de cada remate. Para intervenir deberán constituir un depósito en garantía, equivalente a un porcentaje del precio base de la propiedad elegida. Dentro del micrositio de remates del Banco Ciudad, se puede acceder a un video tutorial donde se explica el paso a paso para participar de la subasta.

La entidad indicó que el depósito de garantía se reintegrará de forma total a quienes no presenten ofertas o no resulten adjudicatarios. Quien gane una subasta podrá solicitar la tenencia del inmueble y cancelar de manera anticipada el saldo del precio una vez firmado el boleto de compraventa.

Temas Relacionados

RemateSubastaDepartamentosOficinasCiudad de Buenos AiresPropiedadesÚltimas noticiasBanco Ciudad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Según el proyecto de Presupuesto, el gasto por empleado del Congreso será de casi $6 millones mensuales en 2027

La asignación total superará por primera vez el billón de pesos. La dotación de personal se reducirá levemente, de 13.454 a 12.978 cargos. El Senado mantendría 5.018 personas y Diputados recortaría 422 puestos

Según el proyecto de Presupuesto, el gasto por empleado del Congreso será de casi $6 millones mensuales en 2027

En negro y sin jefe: a qué se dedica y cuánto gana el sector de trabajadores qué más crece en la Argentina

El cuentapropismo informal, o sea en negro, creció 317% en un año. Son más de 2,1 millones de personas. Crecen frente a la caída del empleo formal, con ingresos bajos y presencia en comercio, construcción y servicios personales

En negro y sin jefe: a qué se dedica y cuánto gana el sector de trabajadores qué más crece en la Argentina

“Milqui”: la increíble historia del clásico de los ‘80 que brilló como uno de los primeros autos medianos que se vendieron en el país

El Dodge 1500 fue presentado hace 55 años por Chrysler-Fevre. Atravesó el cambio de manos hacia Volkswagen y dejó más de 262.000 unidades fabricadas en Argentina

“Milqui”: la increíble historia del clásico de los ‘80 que brilló como uno de los primeros autos medianos que se vendieron en el país

Lorenzo Sigaut Gravina: “Se está generando un 2026 de estanflación, con crecimiento muy aislado en el tridente de oro”

Según el economista, el gobierno dispone de muy pocas herramientas para cambiar la situación. “La idea era que el ajuste no sea eterno”, señaló, pero “la recaudación está cayendo y el gobierno está obligado a seguir ajustando el gasto”

Lorenzo Sigaut Gravina: “Se está generando un 2026 de estanflación, con crecimiento muy aislado en el tridente de oro”

Contexto externo, señales internas y menor disponibilidad de dólares: por qué el riesgo país volvió a superar los 600 puntos

Elecciones en Brasil y EEUU, tasas internacionales más altas y mayor volatilidad global se conjugan con merma en la compra de reservas del BCRA y dificultades del Tesoro para refinanciar vencimientos. “Riesgo” de espiral descendente y “abuso” del ancla cambiaria, según un informa privado

Contexto externo, señales internas y menor disponibilidad de dólares: por qué el riesgo país volvió a superar los 600 puntos

DEPORTES

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas dos fechas del Torneo Clausura 2026

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas dos fechas del Torneo Clausura 2026

El golazo desde 70 metros del arquero juvenil de Vélez ante Argentinos Juniors: “A lo Chilavert”

El gesto de Colapinto con los mecánicos de Alpine después del accidente con Gasly en el GP de Azerbaiyán: “Uno por uno”

La advertencia de Flavio Briatore sobre las “medidas” a tomar con Franco Colapinto que generó especulaciones tras su choque con Pierre Gasly

Cómo está Argentina en el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en el último día de competencia: el listado histórico

TELESHOW

Pablo Rago habló de la peor pelea que tuvo con Carlín Calvo: "Solo hablábamos en el escenario"

Pablo Rago habló de la peor pelea que tuvo con Carlín Calvo: "Solo hablábamos en el escenario"

La impactante revelación de Wanda Nara sobre su debut en el cine: "Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía"

El desopilante cruce de Abel Pintos y Ángela Leiva en Es mi sueño: "Me voy siempre hoteada de acá"

El apoyo de Fito Páez a su hija Margarita en su nuevo desafío teatral: “Es una obra muy potente”

El tierno mensaje de Jimena Barón a su hijo Momo tras la internación de Daniel Osvaldo: “Voy a ser tu pista de aterrizaje”

INFOBAE AMÉRICA

Una pasta congelada retirada del mercado es elevada a Clase I por posible contaminación con Listeria: estos son los lotes afectados

Una pasta congelada retirada del mercado es elevada a Clase I por posible contaminación con Listeria: estos son los lotes afectados

Robó tornillos y accesorios de un parque fotovoltaico y recibió 12 años de prisión en Cuba

Costa Rica advierte sobre los criptoactivos en el financiamiento político y refuerza sus controles

“Mar Tenebroso, Selva Indomable”: el Darién llega al Museo del Canal a través del arte

Fiscal de Estados Unidos tras su visita en Guatemala advierte que no habrá refugio seguro para las redes criminales transnacionales