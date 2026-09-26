Rematan departamentos sin herederos y oficinas en CABA: dónde están, cómo son y cuál es el precio inicial

La suba será 100% online y habrá tiempo hasta 48 horas antes para inscribirse.

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El Banco Ciudad realizará una serie de subastas online de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, con oficinas en el microcentro y propiedades provenientes de herencias vacantes en Constitución, Balvanera y Caballito. Las bases parten desde USD 36.850 y las pujas se efectuarán a través de la plataforma digital de la entidad.

La primera jornada será el 30 de septiembre, desde las 11, y tendrá como eje cinco pisos de oficinas situados en Tte. Gral. J. D. Perón 338, en el microcentro porteño. Cada unidad se ofrecerá en una subasta independiente, por cuenta y orden de Seguro de Depósitos S.A. (SEDESA).

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Las superficies de esos pisos van de 191,78 m² a 582,60 m². Sus precios base oscilan entre USD 114.202 y USD 348.463, según informó el Banco Ciudad. El comunicado no precisó la distribución, superficie ni precio inicial de cada uno de los cinco pisos por separado.

Cinco inmuebles saldrán a remate el 9 de octubre

La segunda fecha será el 9 de octubre desde las 10. En esa jornada se subastarán cinco propiedades vinculadas a herencias vacantes, entre ellas un terreno urbano con construcción, un monoambiente, un departamento de siete ambientes, otro de dos ambientes y una casa de varios ambientes.

El precio base del monoambiente en calle Córdoba es de 36.850 dólares. (Banco Ciudad)

El valor inicial más bajo corresponde a un monoambiente de 37,18 m² sobre la avenida Córdoba, en Balvanera. La base más elevada pertenece a un terreno urbano con construcción de 342,60 m² ubicado en la avenida Entre Ríos, en Constitución.

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Los remates de estos bienes se realizan por cuenta y orden de la Procuración General de la Ciudad. Según el Banco Ciudad, los recursos obtenidos por las ventas se destinan al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires.

Las propiedades que se rematarán

Terreno urbano con construcción en Av. Entre Ríos 1824/28, Constitución Superficie: 342,60 m² Precio base: USD 435.144 Depósito en garantía: USD 13.054 Hora de remate: 10

Departamento monoambiente en Av. Córdoba 2858, Balvanera Superficie: 37,18 m² Precio base: USD 36.850 Depósito en garantía: USD 1.105 Hora de remate: 10.45

Departamento de siete ambientes en Av. Rivadavia 2446, Balvanera Superficie: 360,95 m² Precio base: USD 261.300 Depósito en garantía: USD 7.839 Hora de remate: 11.30



En Rivadavia 2446, se encuentra un departamento de siete ambientes y una superficie de 360,95 m2. (Banco Ciudad)

Departamento de dos ambientes en Viel 246, Caballito Superficie: 43,73 m² Precio base: USD 61.631 Depósito en garantía: USD 1.848 Hora de remate: 12.15

Propiedad tipo casa de varios ambientes en Paracas 339 y 345, Constitución Superficie: 271,56 m² Precio base: USD 60.300 Depósito en garantía: USD 1.809 Hora de remate: 13

Cinco pisos de oficinas en Tte. Gral. J. D. Perón 338, microcentro porteño Cantidad de unidades: cinco pisos, con subastas independientes Superficies informadas: entre 191,78 m² y 582,60 m² Precios base informados: entre USD 114.202 y USD 348.463 Fecha y hora de remate: 30 de septiembre, desde las 11 La información provista no detalla las características particulares, el valor base ni el depósito de garantía de cada piso



Cómo participar de las subastas online

Las personas interesadas deberán registrarse en la plataforma de subastas del Banco Ciudad hasta 48 horas hábiles antes del inicio de cada remate. Para intervenir deberán constituir un depósito en garantía, equivalente a un porcentaje del precio base de la propiedad elegida. Dentro del micrositio de remates del Banco Ciudad, se puede acceder a un video tutorial donde se explica el paso a paso para participar de la subasta.

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La entidad indicó que el depósito de garantía se reintegrará de forma total a quienes no presenten ofertas o no resulten adjudicatarios. Quien gane una subasta podrá solicitar la tenencia del inmueble y cancelar de manera anticipada el saldo del precio una vez firmado el boleto de compraventa.