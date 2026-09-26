Panamá supera los 8,000 casos de dengue tras sumar 495 en una semana

El mosquito Aedes aegypti es el principal transmisor del dengue y se reproduce en recipientes y depósitos donde permanece agua acumulada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá alcanzó 8,060 casos acumulados de dengue hasta la semana epidemiológica 35 de 2026, luego de incorporar 495 nuevos registros en siete días. El balance anterior, correspondiente al período del 23 al 29 de agosto, contabilizaba 7,565 contagios en todo el país, de acuerdo con los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud (Minsa).

La diferencia entre ambos reportes representa un aumento de 6.5% sobre el acumulado de la semana 34. Pese al incremento reciente, el comportamiento anual continúa por debajo de 2025, cuando para la misma semana se habían registrado 11,088 casos, por lo que la reducción interanual se ubica en 27.3%.

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El avance también se observa entre los pacientes que requieren mayor vigilancia. Los casos con signos de alarma subieron de 946 a 993 en una semana, mientras los cuadros graves pasaron de 43 a 44. Del total acumulado hasta la semana 35, 7,023 corresponden a personas sin señales de alarma.

Las hospitalizaciones pasaron de 865 a 918 entre ambos informes, una diferencia de 53 pacientes incorporados al acumulado. Las defunciones asociadas a la enfermedad también aumentaron de 18 a 19, aunque las hospitalizaciones se mantienen 12.6% por debajo de las registradas en 2025, cuando sumaban 1,050.

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Entre las semanas epidemiológicas 34 y 35, el registro nacional aumentó en 495 casos, al pasar de 7,565 a 8,060 contagios acumulados. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución territorial mantiene a la Región Metropolitana y Colón como los principales focos del país. La primera pasó de 1,944 a 2,042 casos entre las semanas 34 y 35, mientras Colón aumentó de 1,905 a 2,038. Chiriquí llegó a 801 casos, seguido de Panamá Oeste con 747 y San Miguelito con 664.

Entre los corregimientos, Veracruz registra la mayor cantidad de casos, con 697, seguido de Puerto Pilón con 421, Sabanitas con 302 y Tocumen con 301. También aparecen Cristóbal con 257, Burunga con 251 y 24 de Diciembre con 234 contagios acumulados.

El grupo de 10 a 14 años continúa como el de mayor incidencia de dengue, con 252.5 casos por cada 100,000 habitantes en la semana 35. Una semana antes, el indicador se situaba en 238.8, lo que evidencia un incremento entre los dos últimos reportes epidemiológicos.

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El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado. El insecto adquiere el virus al alimentarse de una persona contagiada y posteriormente puede transmitirlo. Entre los síntomas frecuentes están fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y erupciones cutáneas.

El Minsa recomienda eliminar recipientes que puedan acumular agua y proteger adecuadamente los depósitos, para reducir los criaderos del mosquito transmisor. Cortesía del Minsa

Aunque muchos pacientes evolucionan favorablemente, la infección puede convertirse en dengue grave y provocar complicaciones potencialmente mortales. Dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de encías o nariz, sangre en vómitos o heces, respiración acelerada, debilidad y piel pálida o fría son señales de alarma que requieren atención médica.

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La fase de mayor riesgo puede presentarse incluso cuando comienza a disminuir la fiebre, generalmente varios días después del inicio de los síntomas. En los cuadros graves pueden producirse hemorragias importantes, afectación de órganos o alteraciones circulatorias capaces de provocar choque y, sin atención adecuada, la muerte.

En el contexto regional, las Américas mantienen una reducción de casos durante 2026 frente a los elevados niveles observados en años recientes. Hasta la semana epidemiológica 35 se habían notificado alrededor de 1.66 millones de casos sospechosos, más de la mitad menos que en igual período de 2025.

En las Américas, el dengue mantiene una tendencia a la baja durante 2026, con alrededor de 1.66 millones de casos sospechosos hasta la semana epidemiológica 35, 57% menos que en el mismo período de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Panamá, el Minsa mantiene los operativos de prevención y control del mosquito transmisor, con énfasis en eliminar recipientes que acumulen agua y proteger los depósitos utilizados en los hogares. El aumento entre las semanas 34 y 35 muestra que, aunque el balance anual registra una reducción, la circulación del dengue continúa activa.

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