Política

El Estado cambia la forma de auditarse: la SIGEN actualizó sus reglas tras casi 25 años

La actualización del marco que regía desde 2002 incorpora el análisis de riesgos, nuevas herramientas tecnológicas y estándares de calidad

SIGEN ALEJANDRO DÍAZ
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actualizó las reglas que rigen la auditoría interna en el Estado después de más de dos décadas
Guardar

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actualizó las reglas que rigen la auditoría interna en el Estado. Después de más de dos décadas de vigencia, las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (NAIG) fueron reformuladas para incorporar los cambios producidos en la administración pública, los nuevos riesgos y los avances tecnológicos.

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución SIGEN N° 292/2026, que deja sin efecto las normas aprobadas en 2002 y establece un nuevo marco técnico y metodológico para la actividad de auditoría interna en el Sector Público Nacional y las Universidades Nacionales.

PUBLICIDAD

La actualización no supone un quiebre con el modelo anterior. Parte de la experiencia acumulada durante más de veinte años y suma nuevos criterios y prácticas profesionales para fortalecer el sistema de control interno.

Uno de los principales cambios es la concepción de la auditoría como una herramienta que no solo revisa lo ocurrido, sino que también identifica riesgos, anticipa problemas y aporta información para mejorar la toma de decisiones.

SIGEN ALEJANDRO DÍAZ
Alejandro Díaz, síndico general de la nación

Del control que revisa al control que anticipa

Las nuevas Normas de Auditoría Interna Gubernamental fortalecen la independencia y objetividad de la auditoría interna y amplían su función como instancia de aseguramiento y asesoramiento estratégico.

El nuevo enfoque pone el acento en la gobernanza, la gestión de riesgos y el control, con una mirada orientada a generar recomendaciones y oportunidades concretas de mejora.

PUBLICIDAD

La idea es que la auditoría pueda aportar una visión prospectiva y basada en evidencia sobre el funcionamiento de las organizaciones públicas.

Tecnología y nuevos riesgos

La transformación tecnológica ocupa un lugar central en las nuevas normas.

Las Normas de Auditoría Interna Gubernamental incorporan el uso de herramientas tecnológicas para la recopilación, análisis y evaluación de información, además de contemplar la gestión de recursos tecnológicos y los riesgos asociados a su utilización.

También se profundizan las capacidades profesionales requeridas para los equipos de auditoría, entre ellas conocimientos actualizados, análisis de riesgos, herramientas de datos y capacidad para comunicar con claridad sus conclusiones.

En otras palabras, si cambió la forma de gestionar el Estado, también tenía que cambiar la forma de controlarlo.

Un control con mirada productiva

Otro de los ejes de la actualización es la incorporación de un enfoque productivo de la acción pública.

Las nuevas normas establecen que la auditoría debe prestar especial atención a los costos y gastos innecesarios, la calidad de los bienes y servicios, el impacto económico de los controles y los indicadores de desempeño.

SIGEN ALEJANDRO DÍAZ
En el 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental Iberoamérica debatió cómo anticiparse a los errores del Estado

Incluso las recomendaciones de nuevos controles deberán contemplar la relación entre costo y beneficio, y considerar tanto los riesgos que se busca reducir como los posibles efectos sobre los procesos de gestión.

“La auditoría tiene que ser una herramienta útil para la gestión. Controlar no es poner obstáculos: es ayudar a que las cosas se hagan mejor”, señaló Alejandro Díaz, síndico general de la Nación.

Una agenda que también estuvo en el Congreso

La actualización de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental se conoce después del 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, organizado por la SIGEN bajo el lema “La auditoría pública frente a los desafíos del siglo XXI”.

Durante tres jornadas, especialistas, funcionarios y referentes del control de distintos países debatieron sobre innovación, tecnología, gestión de riesgos, calidad y las transformaciones que enfrenta el Estado.

El encuentro reunió a más de 750 visitantes acreditados, 42 speakers y representantes de 11 países, y recibió más de 60 trabajos en el marco del concurso de ponencias sobre innovación y nuevos desafíos para el control gubernamental.

SIGEN CUMBRE
Durante tres jornadas, especialistas, funcionarios y referentes del control de distintos países debatieron sobre innovación, tecnología, gestión de riesgos, calidad y las transformaciones que enfrenta el Estado

En ese contexto, las nuevas NAIG representan un paso concreto en una agenda que busca adaptar el control público a una gestión cada vez más compleja y tecnológica.

Cinco componentes y 13 principios

El nuevo marco organiza las normas en cinco componentes y 13 principios, que abarcan el propósito de la auditoría, las condiciones para su ejercicio, el gobierno de la función, su gestión y el desempeño de los servicios de auditoría.

El esquema incorpora, además, criterios de planificación basada en riesgos, gestión de recursos, tecnología, comunicación, calidad y mejora continua.

Las nuevas normas también contemplan requisitos mínimos para un Sistema de Gestión de la Calidad de las Unidades de Auditoría Interna.

Después de más de veinte años, la SIGEN actualiza así el marco que regula la auditoría interna gubernamental y consolida una visión del control como una herramienta para mejorar la gestión, cuidar los recursos públicos, prevenir riesgos y generar valor para el Estado.

Temas Relacionados

AuditoríaControlRiesgosSIGENÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Brasil, Estados Unidos e Israel: las tres elecciones que pondrán a prueba la estrategia geopolítica de Milei

Serán tres comicios en 30 días que impactarán de lleno en la política local. La tensión con Lula y el respaldo a Bolsonaro. La apuesta a su alianza estratégica con Donald Trump y Benjamin Netanyahu

Brasil, Estados Unidos e Israel: las tres elecciones que pondrán a prueba la estrategia geopolítica de Milei

LLA analiza bajar a su candidato a gobernador en Chubut para acompañar la reelección de Torres

La Libertad Avanza evalúa resignar una candidatura propia para integrarse al armado electoral del gobernador. César Treffinger, quien hasta hace poco no ocultaba su intención de competir, podría reorientar su estrategia hacia una eventual candidatura al Senado. La definición depende de la negociación entre la Casa Rosada y el oficialismo provincial

LLA analiza bajar a su candidato a gobernador en Chubut para acompañar la reelección de Torres

El Gobierno logró una inestable tregua con sus aliados y toma aire en el Congreso para leyes clave

Después de algunas semanas turbulentas, el oficialismo superó la crisis de Discapacidad y acordó una propuesta “superadora” que llevará al recinto el 7 de octubre junto con el proyecto de Malvinas y la reforma del Banco Central

El Gobierno logró una inestable tregua con sus aliados y toma aire en el Congreso para leyes clave

“Misión París”: el Gobierno apuesta a la Argentina Week para destrabar el debate por las PASO en el Senado

La reforma electoral acumula meses de estancamiento en la Cámara alta, donde los bloques aliados mantienen posiciones divergentes y la falta de votos amenaza el cronograma oficialista. El rol de los gobernadores que viajarán con la comitiva oficial

“Misión París”: el Gobierno apuesta a la Argentina Week para destrabar el debate por las PASO en el Senado

Gobernadores de buen vínculo con la Rosada preparan una “tercera posición” para competir con Milei y el PJ

Siete mandatarios, de buena relación con la Casa Rosada, discuten desde hace algunas semanas la construcción de una alternativa electoral. Los vasos comunicantes y la identidad que le quieren dar

Gobernadores de buen vínculo con la Rosada preparan una “tercera posición” para competir con Milei y el PJ

DEPORTES

Argentina acumula 280 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking a un día del cierre de la competencia

Argentina acumula 280 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking a un día del cierre de la competencia

Challenger de Buenos Aires: Alex Barrena y Facundo Mena avanzaron a las semifinales

El director deportivo del Barcelona reveló el detrás de escena del interés por Lautaro Martínez: “Dejamos de insistir”

River Plate y Boca Juniors igualaron 2-2 en un apasionante Superclásico de Reserva: el blooper del arquero “millonario”

Claudio Tapia y Lionel Scaloni se reunieron por la renovación del contrato: el mensaje de la AFA

TELESHOW

Mario Pergolini sorprendió a Pedro Rosemblat al contarle qué le regalaría para su boda con Lali: “Te voy a llenar la casa”

Mario Pergolini sorprendió a Pedro Rosemblat al contarle qué le regalaría para su boda con Lali: “Te voy a llenar la casa”

Mario Pergolini recordó el día que salió en revista Playboy: “¿Quién me quiere ver en cuero a mí?”

Mica Lapegüe celebró la primera semana de vida de su hija Delfina: "¿No se puede congelar este momento?"

Las referencias de Lali a Lady Gaga en el último mes que alimentaron las especulaciones de su presencia en River

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto habrían tomado la decisión de casarse: "El amor hay que festejarlo"

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno de Guatemala activa una unidad motorizada de la Policía Nacional Civil para vigilar los cuatro accesos principales a la capital

Gobierno de Guatemala activa una unidad motorizada de la Policía Nacional Civil para vigilar los cuatro accesos principales a la capital

Las lluvias dan margen al Canal de Panamá para evitar nuevos recortes este año

La “Condesa Sangrienta” vuelve a la ficción y el mito maldito de Erzsébet Báthory sigue mutando cuatro siglos después

Costa Rica debe preparar sus viviendas y ciudades para un clima más extremo: expertos advierten sobre riesgos de inundaciones y sequías

Caravana “Fe y Esperanza” llega a México con migrantes hondureños y al menos un salvadoreño