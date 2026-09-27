Cultura

El pintor que Picasso llamó ‘nuestro padre’ y Dalí consideró ‘el peor’: cómo Cézanne dividió al arte moderno y sigue fascinando un siglo después

Una exposición en el Grand Palais enfrenta las telas de manzanas y bañistas provenzales del maestro francés con las creaciones de 78 artistas que lo siguieron. Su influencia sobre el arte moderno fue tan enorme como contradictoria

Fachada de piedra con una escalinata de entrada y dos carteles publicitarios de la exposición Cezanne et nous
La exposición "Cézanne et nous" en el Grand Palais de París explora la influencia de Paul Cézanne en el arte moderno y contemporáneo
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Paul Cézanne era “el más grande de todos nosotros”, según Claude Monet, y para Pablo Picasso era como “nuestro padre”. Una exposición en París presenta la influencia de este pintor francés en numerosos artistas del siglo XX y actuales.

Cézanne et nous (Cézanne y nosotros) muestra a partir del miércoles en el Grand Palais más de 170 obras, entre ellas 69 de Cézanne y un centenar de piezas de otros 78 artistas, entre ellos Pablo Picasso, Paul Gauguin o Henri Matisse, “que se fijaron en él”.

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Paul Cézanne (1839-1906) ejerció “una influencia sin igual” sobre los pintores del siglo XX, explica Claire Bernardi, directora del Museo de la Orangerie, que coorganiza la muestra junto con el Museo de Orsay, el Centro Pompidou y el Grand Palais.

Pintura de un hombre calvo con bigote gris y traje oscuro sobre un fondo de tonos oscuros y marrones
La muestra reúne más de 170 obras, entre ellas 69 piezas de Cézanne y un centenar de trabajos de otros 78 creadores

Es “uno de los padres indiscutibles del arte moderno occidental”, insiste.

La exposición traza un paralelismo entre algunas de las telas más famosas de Cézanne, pobladas de manzanas, bañistas o paisajes provenzales, con las obras de artistas de las vanguardias de comienzos del siglo XX.

“Fue mi único y verdadero maestro [...] Era como nuestro padre”, dijo de él Picasso.

Un hombre de espalda frente a un cuadro enmarcado, flanqueado por dos relieves de bronce y texto escrito en la pared blanca
Claude Monet y Pablo Picasso destacaron la figura de Paul Cézanne como el maestro fundamental del arte del siglo XX

Para Auguste Renoir, a “Cézanne le basta con aplicar una pincelada de color sobre un lienzo para que resulte interesante”.

En la exposición, los cuadros de Cézanne parecen pequeños en comparación con las obras gigantes de artistas abstractos de la posguerra, como Georg Baselitz, Kazimir Malévich o Joan Mitchell.

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Siluetas de dos personas frente a un cuadro colorido con una manzana grande, un auto rojo y formas geométricas
El recorrido contrapone las célebres pinturas de manzanas, bañistas y paisajes provenzales de Cézanne con las vanguardias del siglo XX

Una gran pintura de Peter Doig, Bather, realizada en 2023, expuesta junto al Baigneur de Cézanne, muestra “toda la radicalidad que fascinó profundamente a los artistas que le siguieron”.

“A lo largo de las generaciones, no todo el mundo ve lo mismo en Cézanne y por eso su posteridad no solo es muy importante, sino extraordinariamente diversa”, señala Michel Gauthier, conservador del Centro Pompidou.

Cézanne no fue, sin embargo, siempre admirado por los demás artistas: los surrealistas lo despreciaron y Salvador Dalí lo consideró “el peor de los pintores”.

Fuente: AFP.

Fotos: AFP.

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