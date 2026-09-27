Cultura

36 piezas de arte sirio regresan a casa: la piedra de Palmira traficada durante el Estado Islámico y los mosaicos romanos incautados en el Met

Las autoridades judiciales anunciaron la repatriación de objetos arqueológicos, entre ellos una escultura extraída de Palmira, luego de recuperarlos del Museo Metropolitano y de particulares vinculados al mercado de arte

Fachada principal de The Met en Nueva York, un edificio clásico con columnas y escalinatas llenas de personas. Árboles con hojas de otoño y taxis amarillos en la calle.
Las autoridades incautaron las antigüedades valoradas en cinco millones de dólares en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York y colecciones privadas
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Funcionarios de la Justicia de Estados Unidos anunciaron la devolución a Siria de un total de 36 piezas de arte antiguo, incluida una piedra traficada durante la destrucción del sitio histórico de Palmira por parte del grupo Estado Islámico.

Autoridades incautaron las piezas, cuyo valor colectivo asciende a unos cinco millones de dólares, del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York y de varios coleccionistas de arte de la antigüedad.

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“Las ceremonias de repatriación son un recordatorio poderoso de que preservar la herencia cultural trasciende cualquier frontera o nacionalidad”, dijo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

La piedra de Palmira fue removida del sitio declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco antes de que miembros del grupo Estado Islámico destruyeran buena parte de la ciudad entre 2015 y 2017, según un comunicado de prensa.

La extracción de la piedra de Palmira ocurrió antes de que el grupo Estado Islámico destruyera parte del sitio histórico entre 2015 y 2017
La extracción de la piedra de Palmira ocurrió antes de que el grupo Estado Islámico destruyera parte del sitio histórico entre 2015 y 2017

Con un peso de más de 450 kilos, la escultura tallada en piedra caliza representa a un hombre reclinado rodeado por una mujer y tres niños.

Asimismo, entre las piezas hay 14 mosaicos saqueados de una villa romana de Siria, que habrían sido introducidos de contrabando por Georges Lotfi, un farmacéutico libanés convertido en traficante de antigüedades, sujeto a una orden de arresto en Nueva York y a una nota roja de Interpol en 2023.

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A partir de la cooperación de ambos países “una parte de la historia de Siria finalmente regresa a casa gracias a los esfuerzos de la fiscalía distrital de Manhattan”, dijo en una declaración Mohammad Kanatri, encargado sirio de asuntos en Washington.

Estados Unidos ha retornado a sus orígenes antigüedades saqueadas a lo largo de los años a varios países, entre ellos China, Grecia e Italia.

Fuente: AFP.

Fotos: Infobae y EFE/ Youssef Badawi/ Archivo.

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SiriaPalmirarepatriaciónMuseo de Arte Metropolitano de Nueva YorkEstados Unidos

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