Cultura

Un drama sobre la historia queer española, se consagra en el festival de Toronto y comienza su camino como candidata al Oscar

“La Bola Negra”, co-dirigido por Javier Ambrossi y Javier Calvo, obtuvo el máximo galardón otorgado por el público, en su primera gran consagración internacional, tras una proyección que recibió una ovación sostenida en el certamen

"La Bola Negra" ganó el primer premio del Festival de Cine de Toronto y logró su primera gran consagración internacional
"La Bola Negra" ganó el primer premio del Festival de Cine de Toronto y logró su primera gran consagración internacional
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La Bola Negra, el drama íntimo del mundo queer a través de la historia de España, ganó el domingo el primer premio del Festival de Cine de Toronto, primera gran consagración para este largometraje que representará a España en los Oscar.

Dirigida por el dúo español Javier Ambrossi y Javier Calvo, apodados Los Javis, esta película de dos horas y media revisita varias épocas, entre ellas la decisiva de la Guerra Civil, que entre 1936 y 1939 enfrentó al gobierno republicano con una insurrección militar y nacionalista dirigida por el general Franco.

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A través de los destinos entrecruzados de tres hombres homosexuales y de idas y vueltas en el tiempo, el dúo presenta los amores gays asfixiados por la vergüenza y el secreto.

Javier Calvo y Javier Ambrossi se han dado un baño de masas a su llegada al Festival de San Sebastián para presentar 'La bola negra' (EFE)
Javier Ambrossi y Javier Calvo dirigieron "La Bola Negra", una película que aborda el drama íntimo del mundo queer en la historia de España

En primer lugar está la historia de un joven rechazado en 1932 de un club selecto por su homosexualidad. Después está el nacimiento del deseo entre dos soldados enemigos en plena Guerra Civil española; y, por último, la búsqueda de la verdad de un joven historiador gay en 2017.

“Es un homenaje a la comunidad LGBTQ+ que nos precedió y que luchó antes que nosotros”, explicó Javier Ambrossi a esta agencia.

La película, en la que aparece brevemente la actriz Penélope Cruz como cantante de cabaret, fue largamente aplaudida el martes durante su presentación en el festival. A diferencia del festival de Cannes o del de Venecia, en Toronto es el público quien otorga los premios.

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La película, en la que aparece brevemente la actriz Penélope Cruz como cantante de cabaret, fue largamente aplaudida (REUTERS/Mark Blinch)
La película, en la que aparece brevemente la actriz Penélope Cruz como cantante de cabaret, fue largamente aplaudida (REUTERS/Mark Blinch)

La Bola Negra representará a España en los Oscar de 2027, donde competirá en la categoría de Mejor película internacional.

Los cineastas Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos en España especialmente por sus producciones para la pequeña pantalla, se inspiraron para esta película en una obra de teatro inconclusa del poeta y dramaturgo Federico García Lorca, fusilado en 1936.

Fuente: AFP.

Fotos: Europa Press; EFE.

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