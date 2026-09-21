Cultura

“Lofi Girl”: cómo un joven francés pasó de jugar World of Warcraft a crear un fenómeno mundial de música con mil artistas y un sello propio

Cada día, decenas de miles de oyentes se conectan a una veintena de listas para dormir o concentrarse, con una estudiante dibujada como figura central que se volvió un icono global en internet

Canal de YouTube de Lofi Girl. (Captura)
Lofi Girl se convirtió en uno de los canales más populares de YouTube con 16 millones de seguidores y listas de reproducción de música relajante
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Con 16 millones de seguidores, Lofi Girl se ha convertido en uno de los canales más populares en YouTube gracias a sus listas de reproducción de música relajante acompañada de videos de animación protagonizados por una estudiante.

Cada día, decenas de miles de oyentes de todo el mundo se conectan a la veintena de listas del canal, con títulos como “música ambiental para dormir” o “lofi hip-hop para relajarse y estudiar”, ilustradas con videos de una estudiosa chica de pelo castaño que se ha vuelto un icono en internet.

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Detrás de este fenómeno mundial está un francés de 31 años, conocido como Dim, a quien le gusta presentarse más como “emprendedor” que como “youtuber”, según explica a esta agencia en París este hombre de ojos claros y pelo oscuro.

Es el “proyecto de una vida”, dice, recordando que empezó en 2015 en su habitación de estudiante con la creación del canal de YouTube ChilledCow, en el que difundía temas que escuchaba cuando jugaba en línea a World of Warcraft.

Ahora este éxito planetario, además de las playlists, también disponibles en las plataformas de streaming, se declina en productos derivados, colabora con marcas e incluso prepara la apertura de un café en París para 2027.

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Lofi Girl también podría estar pronto presente en el mundo de los videojuegos.

Studio Ghibli

Tras unos inicios modestos, logró su primer éxito en 2017 al lanzar una radio en directo ilustrada con la imagen de una joven que estudia, tomada de una película del estudio de animación japonés Ghibli.

Su canal registró entonces un ascenso fulgurante, pasando en seis meses de menos de 100.000 seguidores a más de un millón.

Pero el famoso estudio japonés pidió a YouTube la suspensión del canal y la plataforma lo desactivó durante tres meses.

Lofi Girl es uno de los canales de música lofi más populares. (YouTube)
Studio Ghibli pidió a YouTube la suspensión del canal, que estuvo desactivado durante tres meses por el uso no autorizado de esa imagen

“Era algo que temía, porque sabía que no tenía autorización para usar esa imagen”, reconoce. “Hice lo máximo para ponerme en contacto con ellos y llegar a un acuerdo, pero no lo logré”.

Para evitar una nueva suspensión, lanzó un concurso en las escuelas de ilustración y animación de Francia.

Un proyecto visual “destacó entre todos, el de un estudiante de Lyon, Juan Pablo Machado”, de origen colombiano, recuerda.

Se trataba de una joven estudiante en una acogedora habitación, instalada con su gato frente a una ventana con vistas a un barrio de Lyon. Así nació la “Lofi girl”, como la llamaron los seguidores.

“Miraba mucho los comentarios de mis videos y veía que la gente decía a menudo que utilizaba la radio para estudiar”, así que “me pareció pertinente crear un personaje que estuviera estudiando” para que la gente pudiera identificarse con él.

“Música para relajarse y estudiar”

El canal se disparó a nivel internacional durante la pandemia de Covid-19, “un período en el que la gente necesitaba música para relajarse y estudiar”, constata Dim.

En dos años, ChilledCow, rebautizado Lofi Girl en 2021, superó la barrera de los 10 millones de seguidores.

Según Dim, cerca de un tercio de las escuchas provienen de Estados Unidos, y el resto se reparte entre varios países. La media de edad está entre 18 y 35 años.

En 2019, creó su empresa y montó un sello discográfico para buscar músicos que produjeran música para su canal.

“Desde el principio, hemos colaborado con cerca de 1.000 artistas”, asegura el fundador, que reivindica más de 8.000 títulos en su catálogo.

La compañía, que cuenta con una treintena de empleados, también dispone de un estudio interno para los dibujos y las animaciones de su personaje estrella.

Fuente: AFP.

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