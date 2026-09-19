Cultura

Santiago Speranza pasó de Wattpad y la autopublicación a triunfar en el thriller juvenil y llenar salas enteras en la Feria del Libro

En diálogo con Infobae, el escritor repasó el recorrido literario, la relación con su público adolescente y los elementos de terror que atraviesan su nueva novela: "Cumple de 15"

El escritor buscó un rito bien argentino para su próxima trama y encontró un escenario perfecto para el suspenso. Celos, roces y lealtades a prueba, con un registro rioplatense que lo acerca a sus lectores - (Gentileza de Santiago Speranza)
El escritor buscó un rito bien argentino para su próxima trama y encontró un escenario perfecto para el suspenso. Celos, roces y lealtades a prueba, con un registro rioplatense que lo acerca a sus lectores - (Gentileza de Santiago Speranza)
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Un cumpleaños de quince que se transforma en pesadilla es el punto de partida de Cumple de 15, el nuevo thriller juvenil de Santiago Speranza. El autor buscaba, tras terminar Egresados, otro hito cultural propio de la adolescencia argentina sobre el cual construir una historia, y encontró en esa celebración un escenario propicio para el terror y el suspenso, con la posibilidad de narrar un misterio “a cuarto cerrado” que transcurre en una sola noche.

Speranza conversó con Infobae sobre el proceso de escritura de la novela, su recorrido desde Wattpad hasta las editoriales tradicionales y sus próximos proyectos.

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Santiago Speranza lanzó Cumple de 15, un thriller juvenil ambientado en una fiesta de quince que convierte una celebración adolescente en una noche de terror y suspenso - (Gentileza de Santiago Speranza)
Santiago Speranza lanzó Cumple de 15, un thriller juvenil ambientado en una fiesta de quince que convierte una celebración adolescente en una noche de terror y suspenso - (Gentileza de Santiago Speranza)

Cumple de 15 narra la historia de un grupo de amigos que asiste a una fiesta de quince años que promete ser una noche inolvidable de baile y celebración, hasta que una serie de sucesos extraños rompe la tranquilidad del evento. A medida que avanza la velada, salen a la luz secretos, tensiones acumuladas entre los personajes y situaciones límite que ponen a prueba la lealtad del grupo.

“Con la editorial venimos apostando mucho por libros que se sientan culturalmente relevantes para los argentinos”, explicó Speranza sobre la búsqueda que derivó en esta historia, tras haber trabajado previamente el escenario de las escuelas secundarias en Tu amigo invisible y el viaje de egresados a Bariloche en Egresados. “Creo que este puede ser un escenario espectacular para un thriller”, agregó sobre la fiesta de quince, que además le permitió experimentar con una estructura narrativa que no había abordado antes: un misterio que transcurre en una sola noche.

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Santiago Speranza consolidó un estilo con voseo rioplatense para conectar con el lector adolescente desde sus comienzos en Wattpad - (Gentileza de Santiago Speranza)
Santiago Speranza consolidó un estilo con voseo rioplatense para conectar con el lector adolescente desde sus comienzos en Wattpad - (Gentileza de Santiago Speranza)

El estilo de escritura de Speranza se apoya en un voceo rioplatense que busca la identificación directa con el lector adolescente, una marca que arrastra desde sus primeros textos en Wattpad a los catorce años. “Desde el Santi chiquito, siempre estaba yo buscando cómo lograr identificarme más con los personajes y con la historia”, señaló el autor, quien reconoció que ese enfoque no partió de un pedido editorial sino de una búsqueda propia que luego acompañó Editorial El Ateneo.

En sus novelas, alterna tramos de alta tensión con pausas de humor cotidiano, a través de diálogos y personajes que permiten “respirar” al lector sin perder el ritmo general de la trama. “La historia necesita escapes, necesita momentos en donde a pesar de que todo es terrible y todo es oscuro y los personajes están muriendo, el lector y los personajes puedan respirar, aunque sea por algún instante”, explicó, en referencia a diálogos como los del personaje Tiago, centrados en videojuegos como Fortnite. “Me divierto mucho escribiendo esas cosas, y los lectores también me lo celebran”, agregó.

Santiago Speranza llenó la Sala José Hernández en la Feria del Libro de Buenos Aires y reafirmó su convocatoria entre los lectores adolescentes - (Gentileza de Santiago Speranza)
Santiago Speranza llenó la Sala José Hernández en la Feria del Libro de Buenos Aires y reafirmó su convocatoria entre los lectores adolescentes - (Gentileza de Santiago Speranza)

Un fenómeno de convocatoria en la Feria del Libro

La repercusión del autor entre los lectores adolescentes se hizo visible una vez más durante su participación en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde llenó la Sala José Hernández, que es la mayor capacidad del predio La Rural.

Speranza rememoró la presentación de su libro y relató que ese día resultó “abrumador en todos los buenos sentidos” por la coincidencia de varios factores: la presentación de un nuevo título, la presencia de su familia y amigos, y el hecho de que la fecha coincidía con su cumpleaños. “Era tanta las emociones que sentía, el amor, el cariño, era mi cumpleaños, era una sala llena, era presentar el nuevo libro, estaba mi familia, mis amigos, estaban los lectores”, describió, y añadió que tardó una semana en procesar lo vivido ese día.

El vínculo de Santiago Speranza con el público joven se apoya en escenarios reconocibles para adolescentes argentinos y en un abordaje respetuoso de los temas - (Gentileza de Santiago Speranza)
El vínculo de Santiago Speranza con el público joven se apoya en escenarios reconocibles para adolescentes argentinos y en un abordaje respetuoso de los temas - (Gentileza de Santiago Speranza)

El escritor atribuyó ese vínculo con el público joven a la posibilidad de “difuminar la línea entre ficción y realidad” mediante escenarios reconocibles para los adolescentes argentinos, como los viajes de egresados o las fiestas de quince. “Sé que le escribo a adolescentes que muchas veces encuentran un refugio en alguno de mis libros”, indicó, y agregó que esa cercanía conlleva “un compromiso” a la hora de abordar los temas con respeto.

Sobre la presión que implica ese vínculo, admitió que antes de la publicación de cada título persiste “la sensación de que este puede ser el libro que todos odian”, una inquietud que describió como una forma “sana” del síndrome del impostor, siempre que no resulte paralizante. “Cuando uno sabe qué hacer con esa presión, las cosas salen hasta incluso mejor, porque se fuerza más a mejorarse, a superarse”, sostuvo.

El autor combina tensión y humor en sus novelas para sostener el ritmo del thriller juvenil y dar relieve a sus personajes - (Gentileza de Santiago Speranza)
El autor combina tensión y humor en sus novelas para sostener el ritmo del thriller juvenil y dar relieve a sus personajes - (Gentileza de Santiago Speranza)

La trayectoria de Speranza comenzó en la plataforma Wattpad, donde publicó por primera vez a los catorce años. Según el autor, ese recorrido inicial le permitió acostumbrarse a recibir comentarios de los lectores de manera inmediata: “Yo publicaba un capítulo y a las dos horas sabía lo que pensaban del capítulo”, recordó, en contraste con el proceso editorial actual, donde solo un puñado de personas lee el manuscrito antes de su publicación. Antes de firmar con una editorial tradicional, el autor pasó por la autopublicación y por una copublicación, según el autor ese recorrido le dio “un pantallazo bastante claro” de qué buscaba en su carrera.

El método de investigación detrás de los personajes adolescentes

Para mantener la verosimilitud de sus historias, Speranza recurre a conversaciones con adolescentes de entre catorce y diecisiete años, generalmente familiares o amigos cercanos que actúan bajo pedido de confidencialidad para preservar la sorpresa de la trama. Estas entrevistas informales abarcan detalles concretos, como las canciones que se bailan en los cumpleaños de quince actuales o la vigencia de tradiciones como el corte de torta. “Todo eso es parte también del trabajo, que si uno no lo hace, queda un poquito añejo el libro”, explicó.

La carrera de Santiago Speranza pasó por Wattpad, la autopublicación y la copublicación antes de su llegada a una editorial tradicional como El Ateneo - (Gentileza de Santiago Speranza)
La carrera de Santiago Speranza pasó por Wattpad, la autopublicación y la copublicación antes de su llegada a una editorial tradicional como El Ateneo - (Gentileza de Santiago Speranza)

El autor destacó la construcción de un grupo de personajes con tensiones internas como uno de los ejes centrales de Cumple de 15. A diferencia de los grupos homogéneos de sus libros anteriores, esta historia presenta un conjunto con “roces” y celos. Entre sus influencias, mencionó al escritor John Katzenbach dentro del género thriller y a Taylor Jenkins Reid por su construcción de personajes con múltiples capas. “Si no hay personajes que le hagan sentir cosas a los lectores, no te va a importar su destino”, explicó sobre la importancia de dotar de matices a cada figura de la trama.

Speranza también vinculó la elección de la ambientación con sus propios recuerdos de adolescencia. “Cada vez que tenía un cumpleaños de quince era como toda una aventura”, relató sobre las salidas con amigos, la ropa formal poco habitual para él y la expectativa de las sorpresas que solían organizarse durante esas fiestas. Sobre su interés por el thriller y el terror, explicó que responde a un gusto personal como lector y espectador: “Termino escribiendo los libros que a mí me gustaría leer”, señaló, y agregó que le interesa explorar la oscuridad de los personajes como contrapartida de los vínculos de amistad y familia que también atraviesan sus historias.

Santiago Speranza investiga hábitos y códigos de adolescentes para dar verosimilitud a sus personajes y ya trabaja en un nuevo thriller juvenil para 2027 - (Gentileza de Santiago Speranza)
Santiago Speranza investiga hábitos y códigos de adolescentes para dar verosimilitud a sus personajes y ya trabaja en un nuevo thriller juvenil para 2027 - (Gentileza de Santiago Speranza)

De cara al futuro “descabellado”

Sobre próximos proyectos, el autor confirmó que ya está escribiendo su siguiente libro, que se publicará en 2027 bajo el sello de la misma editorial. Se tratará de un thriller juvenil “menos sangriento”, con un desarrollo más pausado y mayor construcción de personajes, en una fórmula que el autor comparó con la de Egresados antes que con la de Tu amigo invisible o Cumple de 15. Speranza no descartó además incursionar en el futuro en géneros como el romance, del que ya tiene antecedentes en una coautoría con Ludmila Ramis centrada en la distopía.

Además, El Ateneo avanza en la traducción de sus títulos al inglés, una estrategia que Speranza calificó como “una idea brillante” y una oportunidad para captar el interés de agentes internacionales en ferias del libro. El autor expresó además su intención de que sus obras lleguen a mercados como México y España. “Al ser libros tan argentinos, se trata de compartir un pedacito de Argentina también con el mundo”, indicó.

El autor sostuvo que seguir escribiendo es una clave para construir un camino en la escritura - (Gentileza de Santiago Speranza)
El autor sostuvo que seguir escribiendo es una clave para construir un camino en la escritura - (Gentileza de Santiago Speranza)

En el plano audiovisual, Speranza participó como guionista en la segunda temporada de la serie Entrelazados, transmitida por Disney+. Entre sus próximos objetivos, señaló el deseo de ver alguno de sus títulos llevado al cine o a una serie, y no descartó que la adaptación pudiera contar con “un actor de primera línea internacional”. “No me parece tan descabellado, porque al final uno nunca sabe qué es lo que puede pasar”, afirmó.

Mirando al futuro sin olvidarse del pasado, se le consultó al autor qué le diría a ese Santiago que daba sus primeros pasos en la escritura. Su respuesta fue clara: “Que no deje de soñar, que siga escribiendo, que siga trabajando por lo que le gusta, porque tarde o temprano todo ese esfuerzo y esas ganas van a pagar sus frutos”.

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