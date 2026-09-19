En medio de las tensiones entre Rusia y Europa, Bielorrusia realizó maniobras militares cerca de la frontera con la UE

El dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, junto a oficiales del Ejército (Oficina de prensa de la presidencia de Bielorrusia vía AP)

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Bielorrusia llevó a cabo maniobras militares cerca de su frontera occidental con la Unión Europea a principios de esta semana, según informó en redes sociales el Ministerio de Defensa de este país aliado de Rusia.

Los ejercicios se producen en un contexto de creciente tensión entre Rusia y Europa a raíz de la guerra en Ucrania.

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Bielorrusia realiza habitualmente maniobras militares, en ocasiones junto a Rusia.

El ministerio señaló que los ejercicios —parte de los cuales se desarrollaron en regiones limítrofes con Polonia y Lituania, países miembros de la OTAN— tenían un carácter “estrictamente defensivo”.

“Tienen como objetivo, entre otras cosas, mejorar la capacidad de los soldados para defender la soberanía y la integridad territorial del Estado”, afirmó.

Las maniobras se llevaron a cabo entre el martes y el viernes, indicó el ministerio.

Por otra parte, el régimen de Bielorrusia liberó a 25 presos políticos a cambio de que Estados Unidos levantara sanciones contra dos empresas estatales, en un acuerdo provisional anunciado tras una reunión en Minsk entre el dictador Alexander Lukashenko y el enviado estadounidense John Coale.

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Bielorrusia liberó a 25 presos políticos tras un acuerdo con Estados Unidos (X)

Los excarcelados incluyeron a defensores de derechos humanos, dirigentes políticos, abogados y trabajadores de medios. Entre ellos figuraron los periodistas Andrei Aliaksandrau, Dzmitry Navazhylau, Kiryl Pazniak y Liudmila Chekina.

La liberación se produjo el miércoles y formó parte de las negociaciones que Washington y Minsk sostuvieron durante más de un año. Coale informó que Estados Unidos retirará las restricciones impuestas a la empresa Lakokraska, fabricante de pinturas y revestimientos industriales, y a Bellesbumprom, una entidad estatal vinculada con los sectores forestal, de celulosa y papel.

El enviado especial estadounidense calificó la medida como un gesto de buena voluntad dentro de un entendimiento que buscó abrir una nueva etapa en las relaciones entre ambos países.

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Cole, que se reunió el lunes con el líder de la antigua república soviética, Alexandr Lukashenko, señaló que “Bielorrusia y Estados Unidos alcanzaron un gran progreso en las negociaciones”, en las que las partes debatieron “temas internacionales, de la agenda bilateral y otros de interés mutuo”.

Durante ese encuentro, el representante estadounidense transmitió que la Administración Trump pidió al sistema bancario de Estados Unidos desbloquear entre 43 y 44 millones de dólares pertenecientes a Bielorrusia.

Desde diciembre pasado el autoritario líder bielorruso y Cole han sostenido varias rondas de consultas, tras las cuales Minsk aceptó indultar a 123 presos, incluyendo a los principales líderes opositores, a cambio del levantamiento de las sanciones a las exportaciones de potasio.

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El dictador Alexander Lukashenko asiste a una reunión con el enviado presidencial de Estados Unidos, John Coale, en Minsk, Bielorrusia, el 19 de marzo (President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Esos fondos quedaron retenidos en Citibank por las sanciones internacionales y se convirtieron en uno de los asuntos centrales de la negociación bilateral. Minsk reclamó la devolución del dinero y presionó para que Washington redujera otras restricciones económicas que todavía afectan a instituciones y empresas del país.

Semanas atrás, Lukashenko anunció el envío del primer cargamento de potasio a Estados Unidos, ocasión en la que aprovechó para exigir el retorno de los activos bancarios bielorrusos congelados en territorio estadounidense.

En su momento, la oposición bielorrusa en el exilio comentó a EFE que Washington estaba muy interesado en el potasio bielorruso en el marco de su actual guerra comercial con Canadá, su mayor suministrador de fertilizantes.

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Bielorrusia, país acusado por Ucrania de complicidad en la invasión rusa, exportaba un 20% del cloruro de potasio mundial antes de ser sancionado en 2021 por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

(Con información de AFP y EFE)