Cultura

Una gran colección de obras de Van Gogh, reunida por primera vez en 40 años, sale a la luz

La pinacoteca de Otterlo inaugura una exhibición que agrupa por primera vez desde 1984 obras del pintor neerlandés

Retrato pintado de Vincent van Gogh, con barba rojiza y chaqueta azul, sobre el icónico fondo de 'La Noche Estrellada' con cielo azul oscuro, estrellas espirales y ciprés.
Países Bajos reúne por primera vez en 40 años los 88 cuadros de Vincent van Gogh de la colección Kröller-Müller
Guardar

Los 88 cuadros de Vincent van Gogh de la colección Kröller-Müller se exponen juntos por primera vez desde 1984 en una misma muestra que se inaugura el martes en Otterlo, una localidad del centro de Países Bajos.

Este museo alberga una de las mayores colecciones privadas de obras del maestro neerlandés (1853-1890), pero rara vez se presentan juntas.

PUBLICIDAD

Vincent Van Gogh Comedores de papas
La exposición de Van Gogh incluye "Los comedores de patatas" entre las obras exhibidas hasta el 3 de enero de 2027

Entre las obras maestras expuestas hasta el 3 de enero de 2027 figuran Los comedores de patatas, una representación de la vida campesina de 1885, y Terraza de café por la noche (1888).

“Esta es una de las mayores exposiciones de Van Gogh de este siglo”, señaló el museo en un comunicado.

"Terraza de café por la noche" (1888) de Vincent van Gogh (hoy está en el Museo Kröller-Müller)
La muestra de Van Gogh se inaugura en Otterlo y presenta juntas obras que el museo rara vez expone en una misma exhibición. Aquí, "Terraza de café por la noche", una de las obras exhibidas

“La exposición presenta todos los cuadros en relación con las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad”, precisó el museo.

El pintor posimpresionista figura entre los artistas más célebres y prolíficos de la historia, con cerca de 900 cuadros.

Fue durante una estancia en Francia cuando realizó sus cuadros más famosos, entre ellos la serie de los Girasoles y varios autorretratos.

Vincent van Gogh pintó cerca de 900 cuadros y realizó en Francia algunas de sus obras más conocidas, como los "Girasoles" y varios autorretratos
Vincent van Gogh pintó cerca de 900 cuadros y realizó en Francia algunas de sus obras más conocidas, como los "Girasoles" y varios autorretratos

El artista, que padecía problemas de salud mental, murió en 1890 a los 37 años, dos días después de dispararse en el pecho.

La mayoría de las obras presentes en la exposición, titulada Van Gogh, todos nuestros cuadros, fueron adquiridas por la fundadora del museo, Hélène Kröller-Müller, entre 1908 y 1930.

PUBLICIDAD

Fuente: AFP.

Fotos de archivo.

Temas Relacionados

Vincent van GoghOtterloExposicionesMuseosPaíses Bajos" Van Gogh, todos nuestros cuadros"

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un observatorio astronómico y un juego con los ojos vendados: el Bellas Artes presenta dos tapices únicos de Goya

El Museo Nacional de Bellas Artes abrirá, desde el 22 de septiembre, una muestra con “La cometa” y “La gallina ciega”, en el primer préstamo que la Galería de las Colecciones Reales de Madrid realiza a una institución del continente

Un observatorio astronómico y un juego con los ojos vendados: el Bellas Artes presenta dos tapices únicos de Goya

Entre objetos íntimos, pinturas y grabaciones: la Caja de las Letras del Cervantes recibió el legado póstumo de Luis Eduardo Aute

Su hijo entregó objetos personales, manuscritos y piezas de la producción del cantautor y artista plástico, fallecido en 2020, para su conservación pública en Madrid

Entre objetos íntimos, pinturas y grabaciones: la Caja de las Letras del Cervantes recibió el legado póstumo de Luis Eduardo Aute

“Vestir mundos” en el Museo Moderno: un duelo convertido en moda, zapatillas deconstruidas y la crisis que empujó a reinventar la indumentaria argentina

La nueva exposición en San Telmo cruza upcycling, memoria íntima y experimentación textil. Doce firmas y colectivos dialogan con crisis, oficios y ambiente. La sala H guarda una pregunta sobre cómo se viste el presente

“Vestir mundos” en el Museo Moderno: un duelo convertido en moda, zapatillas deconstruidas y la crisis que empujó a reinventar la indumentaria argentina

Jane Goodall, primatóloga inglesa: “Miles de personas que dicen ‘amar’ a los animales se sientan una o dos veces al día a disfrutar de la carne de criaturas que han sido tratadas con una crueldad tremenda”

Una de las mentes científicas más brillantes de nuestra era desnudó la gran desconexión moral de la sociedad moderna: la doble vara con que Occidente acaricia a sus mascotas mientras financia la ganadería industrial. Un recorrido por el libro que redefinió nuestra relación con el planeta

Jane Goodall, primatóloga inglesa: “Miles de personas que dicen ‘amar’ a los animales se sientan una o dos veces al día a disfrutar de la carne de criaturas que han sido tratadas con una crueldad tremenda”

Tip de ortografía del día: a mitad de(l) mandato, mejor que de medio término

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

Tip de ortografía del día: a mitad de(l) mandato, mejor que de medio término

DEPORTES

Histórico: Argentina cortó con la hegemonía de Brasil y ganó el oro en la gimnasia artística de los Juegos Suramericanos tras 30 años

Histórico: Argentina cortó con la hegemonía de Brasil y ganó el oro en la gimnasia artística de los Juegos Suramericanos tras 30 años

El inesperado “efecto Haaland” que hizo crecer la compra de zanahorias tras el Mundial

Los Miami Dolphins de la NFL celebraron su primera Watch Party oficial en la Argentina

Manchester United igualó una marca negativa que no aparecía hace más de medio siglo

El parte médico de Teté Quiroz tras ser internado en Jujuy por un problema cardíaco horas antes del partido de Atlético Rafaela ante Gimnasia

TELESHOW

Susana Giménez contó la charla que tuvo con Mirtha Legrand durante su internación: “Le mandé 700 mensajes”

Susana Giménez contó la charla que tuvo con Mirtha Legrand durante su internación: “Le mandé 700 mensajes”

Tini Stoessel sorprendió con un romántico guiño a Rodrigo De Paul en pleno show en El Salvador

La emoción de Abel Pintos al escuchar una canción de Pimpinela en Es mi sueño: “Piel de pollo”

La mamá de L-Gante habló tras la denuncia contra su hijo: “Es una gente de mal vivir”

Charlotte Caniggia contó el maltrato que vivió dentro de Gran Hermano: “Me odiaban”

INFOBAE AMÉRICA

Manchester United igualó una marca negativa que no aparecía hace más de medio siglo

Manchester United igualó una marca negativa que no aparecía hace más de medio siglo

Retiran seis lotes de medicamentos intravenosos tras detectar niveles elevados de endotoxinas: estos son los productos afectados

República Dominicana registra exportaciones récord por USD 10,563.2 millones entre enero y agosto de 2026

Denuncian represión policial contra garífunas en Cayos Cochinos Honduras por protesta vinculada a sentencia de la Corte IDH

A un año de su muerte, el testamento de Giorgio Armani obliga a vender parte de su empresa