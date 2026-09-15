Una gran colección de obras de Van Gogh, reunida por primera vez en 40 años, sale a la luz

Países Bajos reúne por primera vez en 40 años los 88 cuadros de Vincent van Gogh de la colección Kröller-Müller

Guardar

Los 88 cuadros de Vincent van Gogh de la colección Kröller-Müller se exponen juntos por primera vez desde 1984 en una misma muestra que se inaugura el martes en Otterlo, una localidad del centro de Países Bajos.

Este museo alberga una de las mayores colecciones privadas de obras del maestro neerlandés (1853-1890), pero rara vez se presentan juntas.

PUBLICIDAD

La exposición de Van Gogh incluye "Los comedores de patatas" entre las obras exhibidas hasta el 3 de enero de 2027

Entre las obras maestras expuestas hasta el 3 de enero de 2027 figuran Los comedores de patatas, una representación de la vida campesina de 1885, y Terraza de café por la noche (1888).

“Esta es una de las mayores exposiciones de Van Gogh de este siglo”, señaló el museo en un comunicado.

La muestra de Van Gogh se inaugura en Otterlo y presenta juntas obras que el museo rara vez expone en una misma exhibición. Aquí, "Terraza de café por la noche", una de las obras exhibidas

“La exposición presenta todos los cuadros en relación con las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad”, precisó el museo.

El pintor posimpresionista figura entre los artistas más célebres y prolíficos de la historia, con cerca de 900 cuadros.

Fue durante una estancia en Francia cuando realizó sus cuadros más famosos, entre ellos la serie de los Girasoles y varios autorretratos.

Vincent van Gogh pintó cerca de 900 cuadros y realizó en Francia algunas de sus obras más conocidas, como los "Girasoles" y varios autorretratos

El artista, que padecía problemas de salud mental, murió en 1890 a los 37 años, dos días después de dispararse en el pecho.

La mayoría de las obras presentes en la exposición, titulada Van Gogh, todos nuestros cuadros, fueron adquiridas por la fundadora del museo, Hélène Kröller-Müller, entre 1908 y 1930.

PUBLICIDAD

Fuente: AFP.

Fotos de archivo.