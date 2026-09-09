Cultura

Emanuel Ntaka une música y danza afro con una singular propuesta artística donde el público es parte del show

UMOJA, el nuevo proyecto del exintegrante de Mambrú, combina percusión en vivo, ritmos africanos y participación activa en un formato sin antecedentes en la escena cultural porteña

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Emanuel Ntaka presenta UMOJA este jueves 10 de septiembre a las 19:30 en el club de jazz The Lift 1967, un show que combina percusión africana, danza y participación del público
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UMOJA, el nuevo proyecto de Emanuel Ntaka —cantante y exintegrante del grupo Mambrú—, propone una experiencia de entretenimiento en vivo que fusiona percusión africana, danza y participación activa del público en un formato sin precedentes en la escena cultural de Buenos Aires. El show se presenta este jueves 10 de septiembre a las 19:30 en el club de jazz The Lift 1967 (Godoy Cruz 1967).

El nombre del proyecto no es casual: umoja significa “unidad” en swahili, y ese concepto define la estructura entera de la propuesta. La experiencia reúne percusión en vivo, ritmos africanos, danza y performers en escena dentro de una dinámica que se transforma a lo largo de la función e invita al público a involucrarse de manera directa. A diferencia de un espectáculo convencional, en UMOJA no existe una separación rígida entre escenario y espectadores. El ritmo funciona como punto de encuentro: bailar, levantarse, seguir una secuencia o responder a los músicos son parte orgánica de la experiencia.

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Las puestas en escena, la música y el movimiento se integran para construir una vivencia colectiva y sensorial pensada para que el asistente no observe el espectáculo desde afuera, sino que lo habite desde adentro. “UMOJA significa unidad. La música tiene la capacidad de conectar a personas que quizás no se conocen y hacerlas compartir algo en un mismo momento. Esa es la esencia de lo que queremos construir”, explicó Ntaka.

Emanuel Ntaka, exmiembro de Mambrú, habló sobre el regreso de la banda
Emanuel Ntaka, exintegrante de Mambrú, presenta UMOJA, un proyecto que fusiona percusión africana, danza y participación del público

Un artista con raíces en la cultura afroargentina

Ntaka tiene una trayectoria que va mucho más allá de su paso por Mambrú, la banda surgida del reality Popstars en 2002 que vendió más de 120 mil copias de su disco debut —certificado triple platino— y se convirtió en uno de los grupos de pop más exitosos de Argentina en su época. Desde entonces, el cantante fue acercando su trabajo a las raíces africanas: lanzó el álbum solista No pares (2009) con influencias afro, produjo Sonidos Negros en Argentina, fundó su propio sello NTK Records y en 2016 fue designado coordinador del Programa de Cultura Afro en el Ministerio de Cultura de la Nación.

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UMOJA se inscribe, entonces, en esa línea de trabajo: acercar diferentes expresiones de la cultura afro a nuevos públicos desde una mirada contemporánea y urbana, sin perder la esencia de los ritmos, la percusión y la danza que inspiran la propuesta. Con una identidad propia y una estructura pensada para distintos escenarios, el proyecto se presenta como una alternativa dentro de la escena cultural porteña. Ntaka había adelantado en julio pasado que septiembre sería el inicio de un ciclo de música y cultura afroargentina y afroafricana en Palermo, en el que UMOJA tiene un rol central.

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