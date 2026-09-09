Compañía británica instalará centro logístico en Panamá para reforzar abastecimiento en Centroamérica y el Caribe

Voceros de la trasnacional indicaron que en noviembre comunicarán nuevos detalles sobre el funcionamiento del centro logístico. (Cortesía)

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Una compañía británica instalará un centro logístico en Panamá Pacífico para reforzar el abastecimiento de repuestos en Centroamérica y el Caribe.

Inchcape prevé que el nuevo complejo entre en operaciones en noviembre, fecha donde informó que dará a conocer más detalles sobre las capacidades del centro, su funcionamiento y los beneficios concretos que aportará a clientes, fabricantes y mercados de la región.

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La iniciativa forma parte de la expansión regional del distribuidor automotriz, cuyos directivos dijeron que se eligió a Panamá por su conectividad, infraestructura y posición geográfica.

El proyecto busca integrar con mayor fluidez las operaciones de la empresa entre Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.

Directivos manifestaron que la empresa comenzará a desarrollar el Inchcape Hub Center en Panamá Pacífico, una instalación de más de 5.500 metros cuadrados destinada a la distribución regional de repuestos.

Un mecánico repara un bloque de motor sobre una mesa de madera en un taller automotriz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El centro permitirá optimizar la cadena de suministro para Centroamérica y el Caribe, con el objetivo de mejorar la respuesta hacia clientes, fabricantes y socios estratégicos, se indicó.

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La empresa considera que Panamá se consolidó como un punto de referencia para el comercio y la distribución en la región.

Esa condición, dijeron los ejecutivos, influyó en su decisión de ampliar desde el país su presencia en los mercados centroamericanos y caribeños.

La conectividad del territorio panameño y su infraestructura logística figuran entre los elementos que respaldan la elección.

La compañía aspira a profundizar su integración regional a partir de esta nueva plataforma.

Un trabajador coloca piezas de repuesto en un estante metálico dentro de un taller de reparación automotriz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esta inversión refleja la confianza de Inchcape en Panamá”, señaló Franklin Fernandes, director de Logística CARCAM en Inchcape. El ejecutivo sostuvo que las condiciones del país permitirán fortalecer la operación regional de la compañía.

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Fernandes afirmó que la ubicación geográfica, las conexiones y la infraestructura disponibles en Panamá facilitarán una mayor capacidad de respuesta. Según indicó, la inversión apunta a generar valor para los clientes, las marcas fabricantes y los socios de la organización.

La compañía comenzó a operar en Panamá en 2018 y desde entonces desarrolló una presencia en el mercado automotor local.

La operación panameña cuenta con más de 200 colaboradores y una red de seis sucursales. Esa estructura, se indicó, será parte del despliegue regional que la compañía busca reforzar mediante el nuevo centro de distribución.

Varios empleados acomodan repuestos metálicos en armarios de almacenamiento dentro de un taller automotriz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futuro complejo estará destinado a la gestión y distribución de autopartes para los mercados de la región. La empresa espera que esta infraestructura facilite una operación más integrada entre sus distintas unidades continentales. La apuesta incluye una mejora en la administración de la cadena de suministro. El objetivo es que los repuestos lleguen con mayor eficiencia a las operaciones que mantiene en Centroamérica y el Caribe.

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El proyecto, se informó, se incorpora a Accelerate+, la estrategia global de la organización. Ese programa está orientado a impulsar una operación más eficiente y a sostener la creación de valor en los mercados donde la compañía tiene actividad.

Matías Andreani, director general del clúster CARCAM, definió la obra como una inversión de largo plazo. “El Inchcape Hub Center es una inversión estratégica que ampliará nuestra capacidad para acompañar el crecimiento de la compañía en Centroamérica y el Caribe”, afirmó el ejecutivo.

El directivo añadió que el alcance del proyecto supera la construcción de una instalación física. Según explicó, la empresa busca consolidar una operación regional más conectada y preparada para atender los requerimientos de clientes y fabricantes.

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Se reiteró que en noviembre se comunicarán nuevos detalles sobre el funcionamiento del centro, cuando la compañía manifestó que prevé entonces informar las capacidades específicas de las instalaciones y los beneficios que el proyecto aportará a los mercados de la región.