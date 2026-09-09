Cultura

Tip de la RAE: la lesión reviste gravedad, no la lesión reviste de gravedad

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

PUBLICIDAD

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Cuando se utiliza el verbo revestir para señalar que algo tiene importancia o gravedad (o, muy a menudo, para negar que la tenga), lo indicado es no utilizar la preposición de para introducir esas cualidades.

Sin embargo, en los medios se encuentra a menudo la construcción con de , como puede verse en los siguientes ejemplos: «La herida no reviste de gravedad y ella se encuentra estable» o «Por suerte para el ciclista, el problema no revistió de mayor gravedad».

Con el sentido de ‘presentar algo (determinado aspecto o cualidad)’ , el verbo revestir no se construye con la preposición de para introducir ese aspecto o cualidad, como puede comprobarse en el Diccionario del estudiante .

La confusión puede estar propiciada por el hecho de que este verbo sí lleva un complemento con de cuando significa ‘recubrir(se)’ («Desde que el mencionado patio se revistió de piedra») o ‘dar, o tomar, un determinado carácter o apariencia’ («El cantante reviste de nostalgia el FestMuve de Úbeda»), como señala el Diccionario panhispánico de dudas .

Por tanto, en las frases del principio, lo indicado habría sido escribir «La herida no reviste gravedad y ella se encuentra estable» y «Por suerte para el ciclista, el problema no revistió mayor gravedad».

Cabe aclarar que esta acepción en concreto se aplica a cosas, no a personas , por lo que en una frase como «Tuvieron que asistir a un hombre en su vivienda, aunque aclaran que no revistió gravedad», habría sido mejor escribir «… aclaran que no presentaba gravedad», por ejemplo.

¿Cuál es la función de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaRAEFundéuCómo se escribeDudas del españolÚltimas actualizacionesRAE y OrtografíaConsultas de la Lengua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Experiencia Piazzolla celebra sus 10 años este fin de semana en el Konex

El sábado 12 y el domingo 13 de septiembre distintos artistas de variadas generaciones y géneros se reúnen en torno al universo piazzolleano

Experiencia Piazzolla celebra sus 10 años este fin de semana en el Konex

Clara Fraser, filósofa estadounidense: “Tus opciones se terminan cuando tu dinero se acaba”

En una época de discursos edulcorados sobre la “meritocracia” y la libertad individual, la frase de esta gran intelectual feminista resuena con una vigencia incómoda. Un recorrido por su obra cumbre para entender por qué la billetera sigue siendo la frontera invisible de los derechos humanos

Clara Fraser, filósofa estadounidense: “Tus opciones se terminan cuando tu dinero se acaba”

Tras la huella de una leyenda del tango: la historia detrás del documental sobre la diva que cambió la gloria por vivir en un convento

Entre 1997 y 2002, los cineastas Sergio Wolf y Lorena Muñoz emprendieron un viaje hacia el hogar de ancianos en un pequeño pueblo de Córdoba. La historia del rodaje independiente de ‘Yo no sé qué me han hecho tus ojos’, el fenómeno que llenó los cines tras la crisis de 2001 y reveló la trastienda de una renuncia en la cima de la fama

Tras la huella de una leyenda del tango: la historia detrás del documental sobre la diva que cambió la gloria por vivir en un convento

La nueva temporada de ‘Fauda’ y la carga emocional del 7 de octubre: cómo se decidió contar lo que Israel todavía procesa

La serie acaba de estrenar su quinta parte, la más vista en la historia de su país, con una reconstrucción testimonial del ataque de 2023 y sus consecuencias desde la mirada de los protagonistas

La nueva temporada de ‘Fauda’ y la carga emocional del 7 de octubre: cómo se decidió contar lo que Israel todavía procesa

Mercedes Reincke, productora audiovisual y novelista: “Hay que volver a seducir al amor”

Es una de las mentes detrás de la serie “Moria” y la película “Barreda”. En simultáneo escribe literatura. Su último libro se titula “Mil viajes en heladera”. Una conversación entre el entretenimiento y el romanticismo

Mercedes Reincke, productora audiovisual y novelista: “Hay que volver a seducir al amor”

DEPORTES

La tajante aclaración de Xabi Alonso sobre el futuro de Kendry Páez en su regreso al Chelsea tras su salida de River Plate

La tajante aclaración de Xabi Alonso sobre el futuro de Kendry Páez en su regreso al Chelsea tras su salida de River Plate

Expectativa en Rosario Central por la conferencia que brindará Ángel Di María tras el clásico

El desgarrador llanto de un tenista en los brazos de su rival tras ser eliminado en cuartos de final del US Open: "Es una de las mayores decepciones de mi carrera"

La historia detrás de la llegada del piloto argentino Sacha Fenestraz a Ferrari y cuándo probará un Fórmula 1: “Es como una película todo esto”

El Liverpool de Mac Allister jugará ante el Atlético de Madrid de Julián Álvarez: así continúa la fecha 1 de la Champions League

TELESHOW

Así se anunció la muerte de Chiche Gelblung: la tradicional placa negra de Crónica y las lágrimas de Mercedes Ninci

Así se anunció la muerte de Chiche Gelblung: la tradicional placa negra de Crónica y las lágrimas de Mercedes Ninci

Reacciones a la muerte de Chiche Gelblung, en vivo: últimas noticias y mensajes de despedida al periodista

Los diez momentos televisivos imperdibles de Chiche Gelblung

Murió Chiche Gelblung, el periodista que soñaba con viajar a la luna y vivir 200 años

Titi Tcherkaski ganó el viaje a Bariloche en Gran Hermano: Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

León XIV tendrá un papamóvil hecho en Uruguay: una empresa local fabrica la camioneta que usará el pontífice

León XIV tendrá un papamóvil hecho en Uruguay: una empresa local fabrica la camioneta que usará el pontífice

Edmand Lara increpa a un militar y lo acusa de insubordinación: “Le guste o no, yo soy el vicepresidente”

Femicidio en un pequeño pueblo de Uruguay: adolescente mató a una mujer de 69 años que había intentado criarlo

Alerta por Listeria: retiran decenas de ensaladas, quesos crema y otros alimentos listos para consumir

La Corte de Constitucionalidad concede un amparo provisional para evitar bloqueos y proteger el aeropuerto en Guatemala