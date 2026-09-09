El Salvador

CAF acompañó la reforma educativa de El Salvador con una inversión cercana a USD 400 millones desde 2022

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe informó que los recursos respaldan tecnología, capacitación docente, infraestructura y nuevos métodos de enseñanza en un sistema que alcanza a 1,2 millones de alumnos

La entidad multilateral señaló que el programa de modernización recibió cerca de USD 400 millones desde 2022 y combina formación para maestros, herramientas digitales y fortalecimiento de la gestión escolar junto con el Gobierno salvadoreño (Foto Infobae Centroamérica/ Jessica García)
La entidad multilateral señaló que el programa de modernización recibió cerca de USD 400 millones desde 2022 y combina formación para maestros, herramientas digitales y fortalecimiento de la gestión escolar junto con el Gobierno salvadoreño (Foto Infobae Centroamérica/ Jessica García)
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El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) informó que ha destinado cerca de USD 400 millones desde 2022 para acompañar el proceso de modernización del sistema educativo de El Salvador, que contempla tecnología, formación docente, infraestructura y nuevos métodos de enseñanza.

La directora de Educación de CAF, Miriam Peckler, sostuvo este martes en San Salvador que la iniciativa salvadoreña figura entre las transformaciones educativas de mayor alcance en la actualidad por su cobertura y por la incorporación de herramientas digitales dentro de una estrategia institucional.

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El objetivo es el alumno, el objetivo es el aprendizaje”, afirmó Peckler al referirse al trabajo conjunto con el Gobierno de El Salvador y el Ministerio de Educación. Según explicó, el programa busca reducir el rezago escolar mediante la incorporación de tecnología, inteligencia artificial, pedagogías renovadas y acciones para fortalecer la gestión de las escuelas.

La experiencia de El Salvador nos muestra que cuando existe liderazgo político, una visión clara de largo plazo y una estrategia centrada en el aprendizaje, es posible transformar los sistemas educativos y abrir nuevas oportunidades para las generaciones futuras”, destacó la especialista en el marco de la revelación de los resultados de PISA, favorables en El Salvador.

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La directora de Educación de la CAF, Miriam Peckler, detalló que el programa incluye actualización pedagógica, gestión escolar y vínculo con familias y comunidades.

Más de 8 mil docentes participaron de capacitaciones

La representante de CAF señaló que más de 8 mil docentes recibieron capacitación para actualizar sus prácticas en el aula. También destacó el papel de los equipos directivos, la relación de las escuelas con las familias y el vínculo de las comunidades con los centros educativos.

Peckler indicó que la modernización educativa requiere intervenciones simultáneas en distintos niveles. En ese sentido, mencionó las inversiones del Estado salvadoreño en infraestructura, materiales y kits escolares para los estudiantes.

“El sistema educativo de El Salvador tiene 1,2 millones de alumnos y 5 mil escuelas. Eso no se resuelve con un aporte financiero específico”, afirmó. La directora de Educación de CAF planteó que la continuidad de las reformas depende de una financiación sostenida y de decisiones de política pública que mantengan el foco en los resultados de aprendizaje.

La evaluación PISA for Schools 2026 busca medir los resultados en lectura

Peckler también se refirió a la aplicación de PISA for Schools 2026, que permitirá conocer los resultados de la transformación en los establecimientos donde ya se aplican las medidas. De acuerdo con sus declaraciones, los datos servirán para ajustar decisiones y reforzar las políticas educativas.

La directora Miriam Peckler destacó el alcance de la modernización educativa impulsada por El Salvador (Foto Infobae Centroamérica/ Jessica García)
La directora Miriam Peckler destacó el alcance de la modernización educativa impulsada por El Salvador (Foto Infobae Centroamérica/ Jessica García)

La funcionaria destacó un incremento de 128 puntos por encima de la media nacional en lectura dentro de un proyecto de transformación educativa, aunque no precisó en su intervención la metodología ni el período de medición de ese indicador.

CAF señaló que nuevos socios se incorporaron al proceso, entre ellos Gro, Kira, iHead y Flying Bugs. Peckler agregó que otras entidades financieras de desarrollo también expresaron interés en respaldar la expansión de las medidas.

La directora consideró que el compromiso presupuestario anunciado por el presidente Nayib Bukele, que prevé elevar la inversión educativa al 8% del producto interno bruto, puede aportar sostenibilidad a la reforma y ampliar su alcance dentro del país.

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