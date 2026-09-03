Mafalda tendrá su propia experiencia inmersiva en Buenos Aires: cómo será el recorrido y cuándo abre

El recorrido de Mafalda Inmersiva recreará la casa de Mafalda, la plaza, el almacén de Manolito y otros escenarios de la historieta

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Mafalda Inmersiva abrirá sus puertas el 1° de octubre en Recoleta. La muestra dedicada al universo creado por Quino comenzará ese día en el Centro Cultural de dicho barrio con un recorrido interactivo de 14 salas, pensado para chicos y adultos, en el marco de un proyecto con proyección internacional a diez años.

La organización prevé el ingreso de grupos de 36 personas cada diez minutos para un recorrido de cerca de una hora. Las entradas ya están disponibles en Ticketek y los grupos familiares de al menos cuatro personas pueden acceder a tickets desde $24.000 por persona, con valores que varían según el día, el horario y la demanda.

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La propuesta ocupará 1.300 metros cuadrados y recreará escenarios de la historieta como la casa de Mafalda, la plaza y el almacén de Manolito. También incluirá personajes de gran tamaño, animaciones, juegos y áreas interactivas.

Mafalda Inmersiva abrirá el 1° de octubre en Recoleta con una muestra interactiva sobre el universo de Quino (MI)

Damián Kirzner, director y productor de la experiencia, describió la muestra como una invitación a ingresar en el universo de la protagonista. “Te metés en el mundo de la fantasía de Mafalda”, afirmó al presentar el proyecto en Infobae A las Nueve.

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Salas, animación y escenografías físicas

Kirzner explicó que la exhibición combina recursos del cine, la televisión, el teatro, el circo, la animación y las instalaciones artísticas. La experiencia, dijo, fue concebida para que el visitante mire, toque y recorra espacios vinculados con Mafalda y sus amigos.

“Lo vivís con todos tus sentidos”, sostuvo el productor. La decisión fue articular elementos físicos y audiovisuales para acercar a los personajes y sus escenarios a quienes conocen la obra de Quino y a los niños que tendrán un primer contacto con ella.

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La experiencia inmersiva de Mafalda ocupará 1.300 metros cuadrados y tendrá 14 salas para chicos y adultos (MI)

La muestra incluirá 1.500 segundos de animación desarrollados por un equipo argentino. Kirzner señaló que artesanos locales participaron en la construcción visual de los personajes y de los espacios que forman parte del recorrido.

Juan Riera modeló en plastilina a Mafalda y a otros personajes de la historieta. A partir de esas piezas, el equipo produjo figuras en distintos tamaños, incluidas esculturas de más de un metro de altura.

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Los visitantes podrán encontrarse con Mafalda y sus padres en formatos tridimensionales, ver el Citroën en la plaza y entrar al almacén de Manolito. Ese espacio tendrá una ambientación asociada con productos y olores del comercio.

También habrá una sala inspirada en Susanita con elementos interactivos y otro ámbito vinculado con el deseo de Mafalda de ser astronauta. El recorrido sumará sectores de juego para los más chicos y tiras animadas para el público adulto.

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La selección del contenido

Para definir qué historias y temas debían estar presentes, el equipo revisó las 1.920 tiras de Mafalda. Kirzner contó que trabajó con Judith Gociol, a quien presentó como mafaldóloga, para elegir materiales que representaran distintos aspectos de la obra.

La organización prevé grupos de 36 personas cada diez minutos y un recorrido de cerca de una hora, con entradas disponibles en Ticketek (MI)

Según explicó, la muestra busca que los niños reconozcan los vínculos entre Mafalda, Susanita, Felipe, Manolito y otros personajes, aunque algunas referencias políticas y sociales exigen una comprensión que cada persona alcanza en momentos diferentes. “Los chicos la descubren”, dijo sobre el vínculo del público infantil con la historieta.

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Kirzner subrayó que la obra aborda temas como género, rol de la mujer, estereotipos, frustraciones familiares, amistades, celos y preguntas sobre asuntos colectivos. “Mafalda habla de género en los años 60, habla del rol de la mujer”, afirmó.

La experiencia no pondrá voces a Mafalda ni a sus amigos. El equipo tomó esa decisión porque, según el productor, cada lector imagina una voz para los personajes y por eso las burbujas de diálogo conservarán un lugar central.

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Kirzner añadió que la identidad visual del proyecto se apoyó en una guía de colores inspirada en una edición francesa de Mafalda publicada por Glénat, donde Quino había definido una paleta que luego sirvió como referencia para la exposición.

Al mismo tiempo, el productor indicó que el tamaño de la muestra responde a un plan de circulación internacional. La experiencia comenzará en Buenos Aires, pero fue desarrollada con una proyección de diez años en otros países.

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El equipo revisó las 1.920 tiras de Mafalda para seleccionar historias y temas como género, rol de la mujer, amistades y preguntas colectivas

“Es un proyecto de exportación argentino”, sostuvo Kirzner. Según detalló, la iniciativa reúne capitales privados y no recibió aportes de políticas públicas ni créditos para financiar su desarrollo.

La familia de Quino acompaña y autoriza cada instancia vinculada con la obra. Kirzner explicó que los herederos del autor distribuyeron tareas legales, administrativas y artísticas para resguardar los personajes y sus derechos.

El productor señaló además que Mafalda mantiene una presencia sostenida en Europa y América Latina. Entre los países donde, según dijo, la historieta encontró mayor cercanía con los lectores mencionó a España, Francia, Italia, Portugal, México, Perú y Colombia.

La muestra también contará con un espacio de productos oficiales. Kirzner indicó que esa propuesta apunta a cuidar la licencia de Mafalda y a evitar la circulación de frases atribuidas al personaje que Quino nunca escribió, como “Paren el mundo, me quiero bajar”.

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