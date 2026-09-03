Cultura

La Pampa Cósmica de Pérez Celis se despliega en el Palacio Libertad

La exhibición propone un recorrido inmersivo por la obra del artista argentino, explorando la relación entre el horizonte de la llanura y la vastedad del universo

La Pampa Cósmica de Pérez Celis
"Pampa Cósmica" repasa la producción de Pérez Celis entre las décadas de 1960 y 1970
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El universo y el horizonte se encuentran en una nueva exhibición que rinde homenaje a la cosmovisión del artista argentino. La muestra Pampa Cósmica, que repasa la producción de Pérez Celis entre las décadas de 1960 y 1970, abrió sus puertas en el Palacio Libertad.

La propuesta se despliega en el segundo piso del Palacio Libertad, y ocupará la Sala 206 y la Sala Inmersiva. Los visitantes podrán recorrer la muestra del 3 al 27 de septiembre, de miércoles a domingos, entre las 14:00 y las 20:00, con acceso gratuito y por orden de llegada.

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El proyecto, que cuenta con la curaduría de Rodrigo Alonso, parte de la célebre premisa del artista: “Los argentinos tenemos el Universo en la misma Pampa”. Esta visión permite interpretar sus obras como un trayecto astral consolidado hace más de medio siglo.

En la Sala 206, el foco está puesto en el contacto directo con las piezas originales. La puesta resalta una experiencia estética definida por colores saturados, geometrías prehispánicas y líneas de horizonte que transforman el paisaje pampeano en una plataforma de exploración espacial.

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Los viajes de Pérez Celis por Perú, Bolivia y el norte de Argentina marcaron un período creativo que integró formas prehispánicas, pop-art y psicodelia (foto de archivo)
Los viajes de Pérez Celis por Perú, Bolivia y el norte de Argentina marcaron un período creativo que integró formas prehispánicas, pop-art y psicodelia (foto de archivo)

La Sala Inmersiva expande este lenguaje mediante una videoinstalación dedicada a la luz, el tiempo y el espacio. La experiencia sonora, clave para el recorrido, fue producida por Matías Lobasso, Emiliano Riasol, Agustín Cordones y Mariano Ret, con el trabajo digital de Martín Ariel De Pasquale.

Según Alonso, este período creativo tiene su raíz a mediados de la década de 1960, tras los viajes de Pérez Celis por Perú, Bolivia y el norte de Argentina. Al regresar a Buenos Aires, el artista integró la inmensidad de la pampa a sus formas prehispánicas, combinándolas con la estética del pop-art y la psicodelia.

Pérez Celis, nacido en Buenos Aires en 1939, forjó una trayectoria de cinco décadas con presencia en Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón. Su legado, que incluye distinciones como la Orden del Sol en Perú y el título de Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se preserva en más de 200 colecciones públicas.

El artista, que vivió en ciudades como Montevideo, París, Nueva York y Miami, falleció en 2008 tras consolidarse como un referente fundamental del arte contemporáneo nacional. La actual exhibición, gestionada por la Fundación Pérez Celis, busca reactualizar este imaginario para las nuevas audiencias.

* Palacio Libertad, Sarmiento 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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