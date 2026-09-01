Cultura

Fue expoliada por el nazismo, comprada por un museo de manera irregular y devuelta a sus familiares: una obra de Kandinsky será vendida por una cifra millonaria

Christie's prevé que la obra principal, "La vida colorida", alcance pujas superiores a los 30 millones de dólares cuando salga a subasta en octubre

Cuadro enmarcado con un paisaje colorido de figuras y un castillo, colgado en una pared clara junto a una placa e iluminación superior.
"La vida colorida", de Wassily Kandinsky, permaneció durante décadas en un museo alemán antes de ser devuelta a una familia judía en 2023. Será subastada en Christie's el próximo mes (Crédito: Wassily Kandinsky/Artists Rights Society vía Christie's Images Ltd. / The New York Times)
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Durante más de 50 años, un importante cuadro de Wassily Kandinsky, La vida colorida, estuvo expuesto en el museo Lenbachhaus de Múnich, cedido en préstamo por un banco bávaro.

La obra había pertenecido en su día a la colección de un industrial judío holandés, Emanuel Albert Lewenstein, director de una fábrica de máquinas de coser, y de su esposa, Hedwig Lewenstein Weyermann.

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Tras sus muertes, que precedieron a la invasión alemana de los Países Bajos, sus descendientes fueron víctimas de la persecución nazi. El cuadro acabó vendiéndose en una subasta en 1940 en circunstancias que hoy se desconocen.

Pero en 2023, tras revisar el contexto en el que tuvo lugar esa transacción, la comisión asesora del gobierno alemán sobre el arte saqueado por los nazis recomendó que se devolviera a la familia Lewenstein.

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Ahora, la pintura al temple y gouache se ofrecerá en Christie’s en Londres como una de las piezas estrella de su subasta nocturna de los siglos XX y XXI el 14 de octubre. Christie’s espera que la obra alcance pujas superiores a los 30 millones de dólares.

El precio más alto pagado hasta la fecha en una subasta por una obra de Kandinsky fue de 37,2 millones de libras esterlinas, o unos 45 millones de dólares en el momento en que Sotheby’s la ofreció en 2023.

Kandinsky The Music of Colors
Wassily Kandinsky (Musée de la musique-Philharmonie de Paris)

Ese cuadro, Murnau con iglesia II, también había sido devuelto a los herederos de sus anteriores propietarios judíos.

La vida colorida fue creada en 1907 durante la larga estancia de Kandinsky en París con su antigua alumna, pareja y colega artista Gabriele Münter. Fue el lienzo más grande que había pintado hasta entonces y combina influencias del arte de vanguardia que Kandinsky conoció en los salones y galerías parisinas con las tradiciones culturales de su Rusia natal.

La pintura representa un grupo festivo de figuras vestidas con coloridos trajes, algunas inspiradas en el folclore ruso, en un paisaje imaginario. Una toca un instrumento de viento, otra acuna a un bebé, otras blanden espadas, mendigan, se abrazan o rezan.

«Las obras de este período son sumamente raras», afirmó Keith Gill, vicepresidente de arte de los siglos XX y XXI en Christie’s. Añadió que las pocas pinturas de esa misma etapa de la vida de Kandinsky se encuentran todas en museos.

«Marca un punto de inflexión en el arte moderno y en la carrera de Kandinsky», dijo Gill. «Es difícil exagerar la importancia de este período en París para el desarrollo del arte moderno. La percepción del arte cambiaba mes a mes; Kandinsky no tenía a dónde ir para hacerse un nombre».

Lewenstein, quien poseía una extensa colección de arte moderno, adquirió el cuadro en 1927. Tras su fallecimiento, se cree que su esposa lo depositó en el Museo Stedelijk para su custodia. Fue subastado en octubre de 1940, meses después de la invasión nazi de los Países Bajos. El banco alemán Bayern LB (entonces llamado Bayerische Landesbank) lo adquirió en 1972.

Wassily Kandinsky
Wassily Kandinsky

A pesar de años de investigación, no ha sido posible determinar las circunstancias de la venta de 1940 ni quién la subastó. La comisión asesora alemana afirmó que existían numerosos indicios de que el cuadro fue confiscado como consecuencia de la persecución nazi y que, a falta de pruebas en contrario, debía presumirse que la pérdida fue involuntaria. El Bayern LB devolvió el cuadro a los herederos de Lewenstein en 2023.

Christie’s tiene previsto exhibir La vida colorida en sus sedes de Zúrich, París, Nueva York y Hong Kong en septiembre, y en Londres a partir del 8 de octubre.

Los herederos de Lewenstein han recuperado otras dos obras de la colección familiar, entre ellas otra de Kandinsky, Pintura con casas de 1909, que fue objeto de una amarga y prolongada disputa con la ciudad de Ámsterdam. La tercera obra recuperada es una pintura del artista neerlandés Jan Sluijters.

“Han pasado muchos años de lucha, no solo por la restitución a mi familia, sino también a muchas familias judías”, dijo Francesca Lewenstein Davis, una de las herederas.

La familia sigue buscando alrededor de 100 obras de arte, dijo James Palmer, fundador de Mondex Corporation, que se especializa en la recuperación de arte saqueado por los nazis.

“La tarea es difícil, porque muchas de las obras de arte son de artistas poco conocidos y muchas son dibujos o grabados”, dijo Palmer. “Descubrimos que algunas obras se ofrecieron en subastas en el pasado y estamos haciendo todo lo posible por localizarlas”.

Fuente: The New York Times

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