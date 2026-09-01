Retiran 302 cajas de mangos por posible contaminación con Salmonella y piden no consumirlos si coinciden con estos códigos

Panorama Produce retiró 302 cajas de mangos Martina vendidas en Walmart por una posible contaminación con Salmonella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panorama Produce retiró 302 cajas de mangos Martina vendidas en tiendas Walmart seleccionadas por una posible contaminación con Salmonella. La medida alcanza a productos distribuidos en Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania entre el 10 y el 21 de agosto de 2026.

La alerta se originó a partir de un muestreo de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que detectó la bacteria en mangos cultivados en la misma finca que proveyó la fruta retirada. Los ejemplares que dieron positivo no ingresaron al comercio estadounidense, según la información oficial.

Hasta el 28 de agosto, fecha del anuncio de la empresa, no se habían informado enfermedades vinculadas con los mangos incluidos en el retiro. La FDA publicó el comunicado un día después y aclaró que la medida fue iniciada de forma voluntaria por la compañía, en coordinación con el organismo federal.

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¿Qué mangos Martina fueron retirados de Walmart por posible Salmonella?

El retiro incluye 302 cajas de nueve mangos de la marca Martina. Panorama Produce informó que los envases contenían fruta de tamaño nueve, una clasificación comercial que corresponde a cajas de nueve unidades.

Los mangos fueron vendidos en sucursales seleccionadas de Walmart en cuatro estados del noreste de Estados Unidos. El aviso oficial no difundió un listado de comercios afectados ni precisó cuántas cajas recibió cada jurisdicción.

La distribución ocurrió durante un período de 12 días, desde el 10 hasta el 21 de agosto de 2026. La notificación no menciona ventas posteriores a esa fecha ni incorpora otros comercios minoristas dentro de la medida.

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La empresa señaló que el retiro se limitó a los mangos identificados en el comunicado. La información disponible no incluye otros tamaños de cajas, marcas de mango, números de lote ni códigos de productos adicionales.

El retiro de mangos Martina en Walmart alcanza a productos distribuidos en Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania entre el 10 y el 21 de agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué estados se vendieron los mangos Martina retirados por Panorama Produce?

Los productos llegaron a tiendas Walmart seleccionadas de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. Panorama Produce difundió esos cuatro estados como los únicos destinos de distribución mencionados en el anuncio publicado por la FDA.

La comunicación no informa qué ciudades ni qué establecimientos recibieron la fruta. Tampoco especifica si los mangos fueron adquiridos por consumidores de otros estados después de una compra o traslado particular.

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Nueva York tiene una relevancia adicional en el aviso porque Panorama Produce indicó como lugar del anuncio a Mamaroneck, una localidad de ese estado. Sin embargo, la notificación no describe el circuito logístico que llevó la fruta desde la finca hasta los locales de venta.

La alerta está dirigida a consumidores que compraron mangos en Walmart en alguno de esos cuatro estados durante el período señalado. La recomendación oficial es revisar los identificadores de cada unidad antes de decidir si el producto está incluido en el retiro.

¿Cómo identificar los mangos Martina incluidos en el retiro?

Cada mango alcanzado por la medida puede reconocerse por una etiqueta celeste de Agrofepac. El adhesivo también incluye la leyenda “Produce of Mexico”, que informa el origen consignado en la fruta.

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Los consumidores deben verificar dos códigos. El primero es el PLU 4584, utilizado para identificar el producto en el comercio. El segundo es el UPC 07503061948050, que figura en la etiqueta indicada por Panorama Produce.

La fruta retirada se comercializó en cajas de marca Martina. La empresa recomendó utilizar en conjunto la marca, el color y contenido de la etiqueta, el PLU y el UPC para determinar si un mango comprado forma parte de la advertencia.

El aviso no afirma que todos los mangos con la leyenda de origen mexicano estén involucrados. La identificación depende de la coincidencia con los datos concretos detallados por Panorama Produce en su anuncio.

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La FDA detectó Salmonella en mangos cultivados en la misma finca que proveyó la fruta retirada, aunque esas muestras no ingresaron al comercio de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Panorama Produce retiró los mangos Martina del mercado?

La compañía inició el retiro después de que el muestreo de la FDA detectara Salmonella en mangos producidos en la misma finca de donde procedía la fruta distribuida en Walmart. La agencia no indicó que los mangos comercializados hubieran dado resultado positivo.

Los frutos analizados no fueron distribuidos en Estados Unidos. Ese punto establece una diferencia entre las muestras que motivaron la alerta y las cajas que llegaron a las tiendas.

Panorama Produce explicó que la decisión se basó en que los mangos retirados y las muestras examinadas compartían fuente. El comunicado no aporta el nombre de la finca ni identifica un lote de producción concreto.

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La medida tuvo carácter preventivo. El anuncio describe una posible contaminación y no una confirmación de presencia de la bacteria en las unidades vendidas a los consumidores.

La FDA presentó el texto como una comunicación de la empresa. El sitio de la agencia advierte que, cuando una compañía anuncia un retiro, una retirada del mercado o una alerta de seguridad, la FDA publica ese material como servicio público y no avala al producto ni a la firma.

¿Hubo personas enfermas por los mangos Martina retirados?

No se habían informado casos de enfermedad asociados con el producto al momento de la comunicación de Panorama Produce. La empresa consignó ese dato en su anuncio fechado el 28 de agosto de 2026.

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La notificación no detalla cuántas personas pudieron haber comprado los mangos ni si se desarrollaron investigaciones sanitarias adicionales. Tampoco ofrece información sobre análisis posteriores a los productos que estuvieron a la venta.

El hecho de que no hubiera casos notificados no modificó la recomendación de retirar la fruta de los hogares. Panorama Produce pidió a los consumidores no ingerir los mangos que coincidan con los identificadores de la alerta.

Quienes crean haber enfermado tras consumir el producto deben contactar a un profesional de la salud, de acuerdo con las instrucciones incluidas en el comunicado.

Los mangos Martina incluidos en el retiro se comercializaron en cajas de nueve unidades, identificadas como fruta de tamaño nueve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué síntomas puede causar una infección por Salmonella?

La FDA señaló que la Salmonella puede causar infecciones graves y, en ocasiones, mortales. El riesgo es mayor en niños pequeños, adultos mayores, personas frágiles y quienes tienen sistemas inmunitarios debilitados.

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Entre las personas sanas, una infección puede causar fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. El comunicado precisa que la diarrea puede presentar sangre.

En casos poco frecuentes, la bacteria puede llegar al torrente sanguíneo. La empresa indicó que esa situación puede derivar en infecciones arteriales, incluida la formación de aneurismas infectados, además de endocarditis y artritis.

La descripción de estos efectos forma parte de la advertencia general sobre los riesgos de una posible exposición a Salmonella. El aviso no atribuye ninguno de esos cuadros a personas que hayan consumido mangos Martina.

¿Qué deben hacer los consumidores que compraron los mangos retirados?

Los consumidores que identifiquen mangos Martina con la etiqueta y los códigos mencionados deben desecharlos o devolverlos al lugar donde los adquirieron. Panorama Produce ofreció ambas alternativas en su comunicado.

La empresa no detalló un mecanismo específico de reintegro ni explicó si cada tienda Walmart aplicará un procedimiento particular para las devoluciones. El aviso tampoco exige conservar el comprobante de compra.

Para consultas, Panorama Produce habilitó el correo electrónico information@panoramaproduce.com. La compañía indicó que atiende de lunes a sábado entre las 9:00 y las 19:00, según el horario de la costa este de Estados Unidos.

El comunicado define el proceso como un retiro voluntario realizado en coordinación con la FDA. La alerta publicada el 29 de agosto mantiene vigentes las indicaciones para revisar los mangos, apartar las unidades alcanzadas y evitar su consumo.