Una multitud de mini-Mozarts dorados conmemora los 270 años del nacimiento del compositor

La Fundación Mozarteum presentó en Salzburgo miniaturas de Mozart de 50 centímetros diseñadas por el artista alemán Ottmar Hörl

Los visitantes de la ciudad natal de Wolfgang Amadeus Mozart podrán ver al compositor —y a su perro— en miniatura, ya que Salzburgo celebra el 270 aniversario de su nacimiento. Pero no deberían esperar demasiado.

La Fundación Mozarteum presentó el miércoles 300 estatuillas doradas de Mozart, de apenas 50 centímetros de altura. Fueron diseñadas por el artista conceptual alemán Ottmar Hörl.

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Mozart nació el 27 de enero de 1756 en la ciudad austriaca de Mozarteum, donde la Fundación Mozarteum ofrece conciertos, mantiene museos dedicados a Mozart y apoya la investigación sobre él.

“No quería hacer un monumento a Mozart. Ya hay suficientes. Pero quería mostrar su lado humano, que era un ser humano normal a pesar de su genialidad”, declaró Hörl a esta agencia.

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Salzburgo conmemora los 270 años del nacimiento de Mozart con 300 estatuillas doradas del compositor

Para humanizar las estatuas, Hörl representó al compositor con su perro favorito, Pimperl. Mozart y su familia solían dar largos paseos con sus perros en el Jardín Mirabell, junto a su casa.

Las miniaturas de Mozart no solo adornan el jardín, sino también la antigua residencia del compositor y varios pabellones. En total, se crearon 400 estatuas, pero actualmente solo 300 están expuestas. El resto se guarda como reserva en caso de robo.

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“Dos ya han sido robadas en las últimas horas”, declaró Linus Klumpner, de la Fundación Mozarteum. Sin embargo, las estatuas están diseñadas para atraer a un público más amplio y cautivarlo con la música de Mozart.

“Vienes aquí y tal vez veas las pequeñas cabezas doradas brillando al sol en el horizonte. Y la gente siente curiosidad”, dijo Klumpner. “Y entonces comienza un proceso que nos interesa mucho: acercar a nuevas personas a Mozart”.

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Las estatuillas de Mozart incluyen a su perro Pimperl, en alusión a los paseos de la familia por el Jardín Mirabell

Para Hörl, el robo de sus obras de arte no es nada nuevo. En una instalación en Bayreuth, Alemania, robaron una colección completa de estatuas de Richard Wagner en tan solo 10 días.

“Esa es la naturaleza del espacio público. Eso significa que cuando trabajas como artista en un espacio público no debes quejarte de lo que sucede allí”, dijo Hörl. “Va desde la destrucción hasta el robo. Así son las cosas”.

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Las estatuas de Mozart permanecerán expuestas hasta el 30 de agosto. Quienes deseen adquirir una, pero prefieran no robarla, pueden comprarla por 100 euros (114 dólares), hasta agotar existencias.

Hörl es conocido por sus esculturas hechas de polímero. En 2010, exhibió 10.000 búhos de plástico en Atenas. En el museo de arte de Daegu, en Corea del Sur, presentó una exposición titulada Homenaje a Durero, donde se mostraron réplicas de plástico a gran escala de la liebre de Alberto Durero.

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En 2009, la fiscalía alemana decidió no investigar a Hörl por una serie de gnomos de jardín dorados que hacían el saludo nazi, amparándose en una ley que prohíbe el uso de insignias prohibidas por la constitución alemana. El propio Hörl concibió los gnomos como una sátira contra la ideología nazi.

Fuente: AP.

Fotos: AP Photo/ Matthias Schrader.