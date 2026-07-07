Cultura

El efecto Messi en Miami en un libro que rastrea el lado más pop de la ciudad

Infobae Cultura publica un capítulo del libro en el que el peruano Pedro Medina León recorre historias, episodios y figuras que revelan una ciudad atravesada por el exilio, la música, el crimen y la cultura pop, lejos del cliché turístico

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Lionel Messi con uniforme de fútbol rosa en un campo de césped. A su lado, la portada de un libro sobre Miami con edificios Art Deco y un automóvil.
Lionel Messi se encuentra en el campo de juego de Miami, y a su lado figura la portada del libro "Miami Mapa Cultural (y Pop)" de Pedro Medina León (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escritor peruano Pedro Medina León publicó el libro Miami: mapa cultural (y pop) (Katakana Editores), un recorrido por historias, personajes y episodios que buscan mostrar una ciudad marcada por el exilio, la música, el crimen, la cultura pop y tensiones políticas, lejos de la postal de playas y lujo.

En sus páginas, la obra visita una Miami en la que Anthony Bourdain rastrea autenticidad entre comunidades invisibles, Joan Didion lee el clima político y emocional de Florida y Lionel Messi reconfigura su presente futbolístico, junto a huellas locales de figuras como Muhammad Ali, Elvis Presley y los Bee Gees.

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El libro combina crónicas y ensayos que cruzan literatura, cine, televisión, deporte y cultura popular para ordenar un “mapa” hecho de fragmentos, con pares en tensión: lo latino y lo anglo, el espectáculo y la marginalidad, la nostalgia y el futuro.

Medina León plantea el volumen como una exploración de contradicciones y como continuidad de su trabajo sobre la identidad cultural de Miami, que ya abordó en Tour: una vuelta por la cultura popular de Miami.

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Portada del libro "Miami Mapa Cultural (y Pop)" de Pedro Medina León, edificios Art Deco, auto clásico, palmeras, océano, cielo con nubes.
La portada del libro "Miami Mapa Cultural" (Katakana Editores) de Pedro Medina León (Imagen Ilustrativa Infobae)

Infobae Cultura publica el capítulo Messi, Miami y la ciudad de “Neurosis Miami”. Una ciudad que dejó de ser postal para convertirse en territorio emocional del sur latinoamericano:

La tarde del 18 de diciembre de 2022, Argentina levantó la Copa del Mundo en el estadio de Lusail, en Qatar. Era, se repetía en todas partes, el último Mundial de Messi. Esta vez la suerte estuvo de su lado. El “mundo entero” parecía querer que lo estuviera.

Meses después, ese mismo “mundo entero” especulaba sobre su futuro, tras una etapa amarga en el Paris Saint Germain y con su contrato por terminar. Se hablaba de Barcelona, Italia, Argentina o Arabia. Fue él quien, en una entrevista distendida, con un short kaki y una camiseta blanca, despejó la incógnita desde la terraza de una casa: su destino sería el más inesperado, Miami. La noticia obligó a muchos a mirar de nuevo una ciudad que durante años consideraron superficial, edificada sobre centros comerciales y cruceros. Lo de Messi solo confirmó una realidad ya instalada: desde hace dos décadas, Miami es una extensión emocional del cono sur latinoamericano, sostenida por una comunidad creciente de venezolanos, argentinos, colombianos y peruanos que reproducen aquí el modelo de vida de sus clases medias. Si Miami siguiera siendo la ciudad caribeña o centroamericana de los ochenta, Messi no estaría acá.

A ese Miami del sur latinoamericano llega también Boris, protagonista de Neurosis Miami, novela de Gastón Virkel. Llega en un vuelo de American Airlines y con un contrato para trabajar en las oficinas de MTV Latino, en Lincoln Road.

La novela admite varias lecturas. La primera es la de la trama pura. Boris aterriza en Miami y su verdadera aventura empieza no frente a la Mac de la oficina, sino en un cyber café de Washington Avenue, donde conoce a Sammy, un actor mexicano que décadas atrás estuvo a punto de interpretar a un psicólogo en el piloto de Miami Vice. El proyecto se canceló, pero la marca quedó. Entre ambos surge un vínculo inmediato y deciden reescribir ese guion perdido. Desde la casa de Sammy en Meridian Avenue, entre mezcal, obsesiones y la presencia absorbente de Wilma —su esposa y parte esencial del triángulo—, asistimos al descenso de los tres a una espiral desbordada.

La novela funciona también como un repaso de la ciudad. A través de viejas cintas de video, capítulos de Miami Vice reproducidos en loop y conversaciones que destapan verdades, se reconstruye el imaginario que definió a Miami. La serie fue un hito indiscutible, apareció cuando la ciudad estaba desahuciada, tomada por los cárteles, marcada por los asesinatos y por la tensión entre el mundo anglo y el latino. Entonces irrumpieron Sonny Crockett y Rico Tubbs, dos policías vestidos como modelos que inventaron un Miami chic, solar y glamuroso, más cerca del deseo que de la realidad. La ciudad adoptó esa fantasía y brilló en el mapa mundial.

Otra lectura posible es la de la inmigración. Neurosis Miami es, en el fondo, la novela del proceso de asimilación de Boris. Su identidad porteña empieza a desdibujarse mientras hace suyas las calles de South Beach, entiende los códigos del lugar y adopta un lenguaje particular: un habla intermedia y cambiante que no es inglés, español ni espanglish, sino un idioma miamense que cada inmigrante termina aprendiendo.

La idea de una Miami “sosa y artificial” se queda corta a estas alturas. La ciudad afianza su identidad cultural: el basket de los Miami Heat, la marea rosa del Inter de Miami, Art Basel, la gastronomía vigorosa que ha surgido en la última década y, cada vez más, una literatura escrita en español. Hace quince años era casi imposible conocer Miami desde el español; había que hacerlo desde los autores anglosajones. Hoy, en cambio, las bibliotecas ya tienen varios títulos locales. Neurosis Miami es uno de ellos y, por su mirada y su ambición, bien podría convertirse en un futuro clásico.

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