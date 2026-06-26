La subasta de la colección de Joe Lewis le dio a Sotheby’s una cifra récord para el mercado del arte

“Nymphéas” (1907), de Claude Monet (Crédito: Sotheby’s / The New York Times)

Una subasta de Sotheby’s que comenzó con 25 obras de la colección del multimillonario Joe Lewis en Londres la noche del miércoles recaudó 393,4 millones de libras esterlinas (unos 520,7 millones de dólares), incluyendo comisiones, batiendo el récord de la casa de subastas para una velada de ventas de arte moderno y contemporáneo en la capital británica.

Sotheby’s informó que la cantidad recaudada solo por los lotes de Lewis —296,3 millones de libras— fue también el mayor total jamás alcanzado para una venta en Londres de obras de arte de un solo propietario. Se había estimado que la venta alcanzaría las 190 millones de libras.

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En una sala abarrotada, la mayoría de los lotes se vendieron muy por encima de sus valoraciones previas a la subasta; solo un lote no se vendió. Al principio de la subasta, los postores se sorprendieron cuando una obra gouache en papel de René Magritte se vendió por 16 millones de libras, cuatro veces la estimación máxima, que era el precio de una pintura al óleo del artista.

Expertos señalaron que el éxito del evento doble de subastas nocturnas podría ayudar a restaurar la reputación de la ciudad, fuertemente golpeada por el Brexit, como un centro global para la venta del arte más caro del mundo.

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“Esto fue un ejemplo perfecto de lo que puede hacer Londres”, dijo el comerciante internacional Thaddaeus Ropac. “Esta fue la mejor venta que hemos tenido aquí en años. Demostró que, si ofreces material de gran calidad, la gente hará un esfuerzo extra”.

“Retrato de Gertrud Loew (Gertha Felsovanyi)” (1902), de Gustav Klimt (Crédito: Sotheby’s / The New York Times / Rayan Bamhayan)

El precio más alto de la venta, Obras maestras de la Colección Lewis, se lo llevó Desnudo sentado con collar (1917), de Amedeo Modigliani, que se vendió por 48,2 millones de libras. Fue una de las 25 obras maestras de grandes artistas modernos y contemporáneos puestas a la venta por Lewis, el operador de divisas radicado en Bahamas cuya familia es dueña del Tottenham Hotspur, una de las franquicias de fútbol más valiosas de Inglaterra. (Lewis también fue noticia en 2024 cuando un juez de Nueva York le impuso una multa de 5 millones de dólares por uso de información privilegiada, aunque el presidente Trump lo indultó el año pasado).

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“Mucho de esto se debe a Joe Lewis”, dijo Ropac. “Él es londinense y quería que sus obras se vendieran en Londres”.

A los lotes de Lewis les siguió una subasta de 40 piezas modernas y contemporáneas de otros propietarios, entre ellas una etérea pintura de 1907 de Claude Monet sobre la superficie de su estanque de nenúfares en Giverny, Francia. Se vendió por 40,8 millones de libras, encabezando una sesión que recaudó 97,1 millones de libras.

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El voto británico de 2016 para salir de la Unión Europea ha perjudicado el comercio y la inversión del país en los últimos años, incluido el mercado del arte. Antes del Brexit, Sotheby’s y Christie’s organizaban cada una tres semanas de ventas de arte moderno y contemporáneo en Londres cada año. Ahora, Christie’s ha decidido no participar en la temporada de verano.

Christine Bourron, directora ejecutiva de la firma de análisis del mercado del arte Pi-eX, dijo que, según sus datos, las ventas en subastas británicas descendieron a 1.600 millones de dólares el año pasado desde 3.400 millones en 2015, una caída del 47 por ciento. (Las ventas equivalentes en Estados Unidos cayeron un 25 por ciento, a 5.100 millones de dólares en 2025 desde 6.500 millones en 2015).

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“El referéndum del Brexit marcó el inicio de un declive sostenido en la cuota británica del mercado global de subastas públicas”, afirmó.

Pero el total de 393,4 millones de libras de la noche del miércoles superó con creces el récord de Sotheby’s para sus ventas nocturnas de arte moderno y contemporáneo en Londres, que era de 310 millones de libras en febrero de 2015, el punto álgido del mercado del arte previo al Brexit. Esto sugiere un regreso a la primera línea de Londres como centro internacional de subastas, aunque solo en una de las dos principales casas de subastas.

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“Durmiendo junto a la alfombra del león” (1995-96), de Lucian Freud (Crédito: Sotheby’s / The New York Times)

Para Lewis, las ganancias de la velada se suman a los 35,8 millones de libras que cuatro obras le generaron en Sotheby’s en marzo. También fue el vendedor del icónico Retrato de un artista (Piscina con dos figuras), de David Hockney, que se vendió por 90,3 millones de dólares en Nueva York en 2018, estableciendo un récord en subasta para una obra de arte de un artista vivo.

Lewis compró Desnudo sentado con collar —una de las escasas y codiciadas pinturas de Modigliani con un sujeto desnudo— en 1995 por 12,4 millones de dólares. (En 2015, el Nu Couché del artista se vendió en Christie’s por 170,5 millones de dólares al multimillonario chino Liu Yiqian). Fue una de las pocas obras de Lewis que atrajo competencia moderada el miércoles, vendiéndose a una sola puja telefónica. “Fue un poco aburrido”, comentó el coleccionista Alex Lachmann, aludiendo a que los desnudos más caros de Modigliani suelen ser más abiertamente voluptuosos.

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Entre las piezas de Lewis también figuraba otro desnudo femenino sentado muy distinto: Durmiendo junto a la alfombra del león (1995-96), de Lucian Freud, un retrato monumental de una supervisora de servicios sociales, que se vendió por 29,3 millones de libras. Representa a la misma modelo que Supervisora de beneficios durmiendo, de Freud, que se vendió en subasta en 2008 por 33,6 millones de dólares. Ese comprador sería posteriormente identificado como el oligarca ruso Román Abramóvich.

Otras piezas destacadas de Lewis incluyeron el Retrato de Gertrud Loew (Gertha Felsovanyi) de Gustav Klimt, de 1902, figura completa, que el coleccionista compró en 2015 por 24,8 millones de libras, también en Sotheby’s en Londres. Once años después, este tierno retrato de la joven esposa de un industrial húngaro se vendió por 36,2 millones de libras.

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Una escultura de bronce fundida en 1922 de la famosa escultura de cera La pequeña bailarina de catorce años, de Edgar Degas, expuesta por primera vez en la sexta Exposición Impresionista en 1881, también tuvo un atractivo amplio. Una de las 29 fundiciones de la escultura, se vendió por 25,1 millones de libras.

La venta de obras de arte de este nivel forma parte de la tendencia más amplia conocida como la Gran Transferencia de Riqueza, en la que personas mayores y adineradas encuentran formas efectivas de legar su patrimonio a familiares más jóvenes. En Estados Unidos, se espera que hasta 84 billones de dólares pasen a los herederos hasta 2045.

“En la venta de Lewis hubo algunos precios minoristas muy elevados”, comentó Anthony Brown, director ejecutivo de la galería Connaught Brown en Londres. “No creo que Nueva York hubiera conseguido mejores precios para muchas de esas piezas”.

Fuente: The New York Times