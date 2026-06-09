Cultura

“Campo visual”: la vida al borde de uno mismo

El autor argentino Jorge Consiglio vuelve al ruedo con nueve relatos que exploran aquello que permanece oculto bajo la aparente normalidad de los hechos cotidianos

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Jorge Consiglio
“Campo visual”: la vida al borde de uno mismo

Una fisura. Un encuentro inesperado. Una obsesión. Una pérdida o una revelación. Cada uno por separado o todo junto, puede alterar nuestro equilibrio. Campo visual (Eterna Cadencia, 2026), la nueva antología de cuentos del escritor argentino Jorge Consiglio, alude a lo que a veces queda fuera de cuadro. Aquello que no se ve o está borroneado. Esas realidades que se activan en situaciones imprevistas y después desbordan.

Reconocido por novelas como Hospital Posadas, Pequeñas intenciones y La circunstancia, el autor regresa a un género que conoce y muy bien. Las historias, aunque diversas en argumentos y escenarios, comparten un mismo objetivo: indagar en aquello que se esconde debajo de los hechos cotidianos. Lejos de los grandes acontecimientos, los cuentos de Campo visual se construyen a partir de gestos mínimos, encuentros fortuitos y tensiones imperceptibles.

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Sin embargo, es justamente ahí donde el autor encuentra su materia prima para escribir. Cada historia parece avanzar hacia una revelación, no necesariamente espectacular, pero sí capaz de cambiar la percepción que teníamos de los personajes y sus circunstancias.

Portada de "Campo visual" de Jorge Consiglio. Figura con la cabeza en llamas, árbol y cielo rosa sobre campo verde azulado. El fondo extiende los colores y motivos.
La portada del libro "Campo visual" (Eterna Cadencia), de Jorge Consiglio

La virtud es el cuarto relato de los nueve que conforman esta novedad editorial y uno de los que más me gustó. Hay una hija y hay una madre. La primera se llama Dora y cuida a la segunda. Al principio parece como que todo va bien, más allá de que cualquiera sabe que hacerse responsable y estar a cargo de los propios padres no es cosa fácil. Pero bue.

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“Cómo anda su madre? - Es tan triste llegar a viejo- respondió Dora. Badalí negó con la cabeza: la vejez es una cuestión relativa, dijo. Había que perder la memoria a tiempo. En otro orden, opinó que ella era una mujer joven, que no podía vivir anclada a una enferma. (…) le aseguró que la vida era una sola y la invitó a comer un asado el viernes a la noche. No tengo con quien dejar a mi madre- se disculpó Dora.” Así las cosas, la chica atendía día y noche a su mamá, vieja y enferma, con mucha dedicación y cariño. Hasta que llegó Perla, la nueva vecina del departamento de al lado. Y a esto me refería cuando escribí en el titular que los personajes de Consiglio “viven al borde de sí mismos”.

Porque en apariencia todo marchaba bien. El dúo madre-hija, andaba, ponele. Pero de pronto llegó alguien, pasó algo, se rompe el statu quo y, ¡zas!, las cosas cambian radicalmente de un día para el otro.

Dos mujeres, una madre y una hija, sentadas frente a frente en una mesa de madera, con una figura oscura y borrosa en el umbral de una puerta detrás.
De pronto llegó alguien, pasó algo, se rompe el statu quo y, ¡zas!, las cosas cambian radicalmente de un día para el otro (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Badalí le contó que se hacía pasar por cosmetóloga, pero que él le había sacado la verdad: era administrativa en una oficina pública. Además, con lo que compraba, era claro que llevaba una vida desordenada. Badalí se frotaba un ojo cuando hablaba de la nueva vecina. Disfrutaba develando una vida descarriada, abundaba en detalles. Es una loquita, remataba”.

Cuerpo en suspenso es el cuento número seis. Es la historia de un tal Adolfo Templeton. Y al mejor estilo del jardinero de la novela del polaco Jerzy Kosinski, Desde el jardín, todos confundían su ignorancia con una inteligencia superior.

“Adolfo no era expansivo en sus formas. Al contrario, disfrutaba de la soledad y, en ciertos momentos, hasta llegaba a ser huraño. Ni seco, ni grosero, huraño. En rigor, hablaba cuando tenía algo que decir.”

Como sea, la narración avanza y cuenta que este señor reservado se convierte en embalsamador “ya que estaba persuadido de que la quietud reflejaba mejor la vida que el movimiento”. Y hacia allá fue. Templeton, el taxidermista, embalsamó todo lo que pudo y fue encontrando a su paso: aves, mamíferos y reptiles y recibió premios y menciones honoríficas por ello. Y un día, “algo” hizo que su principal foco de interés, por el cual había logrado prestigio y reconocimiento, cambie. Y ustedes se preguntarán: ¿qué pasó? Buena pregunta. Pero, sigo y termino.

Un hombre de mediana edad con gorra y chaleco sostiene dos ratones taxidermizados en un taller lleno de animales disecados como búhos, ciervos, zorros y una águila.
Templeton, el taxidermista, posa en su taller rodeado de las aves, mamíferos y reptiles que ha embalsamado, por los cuales ha recibido premios y menciones honoríficas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo cierto es que creo no equivocarme si les digo que cualquiera de las historias del volumen es buena, está bien escrita y logra que vueles un rato por ahí con maestría. Además, y un dato no menor, es que, en Campo visual, el lector tendrá un rol activo, cuyo destino será completar el sentido y descubrir aquello que apenas asoma en el horizonte. Y las locaciones, ya sean en la ciudad o en los suburbios, no son simples escenarios donde transcurre la acción, sino que hacen de elementos que hablan con los estados de ánimo de los personajes. Las calles, los edificios, los trayectos cotidianos y los paisajes contribuyen a crear una atmósfera de cercanía y extrañeza al mismo tiempo.

Es por eso que, el libro invita a mirar con detenimiento, a descubrir lo extraordinario y a reconocer que, algunas veces, lo más importante no es lo que se presenta a simple vista, sino aquello que apenas alcanzamos a percibir en los límites geográficos de nuestra mirada. Así es que, la lectura, nos llevará a entender que son los deseos reprimidos, recuerdos, temores y conflictos los que se encargan de dar vuelta todo y hacen que los protagonistas cambien de rumbo. Y nosotros también. Porque detrás de lo cotidiano, de una existencia anestesiada, puede esconderse una historia excepcional: los acontecimientos más importantes suelen cocinarse a fuego lento y fuera de pista. ¡Atenti!.

Importancia de los talleres literarios
Jorge Consiglio

¿Quién es Jorge Consiglio?

Jorge Consiglio nació en Buenos Aires, en 1962 y estudió Letras en la UBA. Escribió artículos, poemas y cuentos cortos para diversos medios nacionales y extranjeros. Publicó siete novelas: El bien (2003, Premio Nuevos Narradores de Editorial Opera Prima de España), Gramática de la sombra (2007, Tercer Premio Municipal de Novela), Pequeñas intenciones (2011, Segundo Premio Nacional de Novela y Primer Premio Municipal de Novela), Hospital Posadas (2015), Tres monedas (2018), traducido al inglés, Sodio (2021) y La circunstancia (2024).

También los volúmenes de relatos: Marrakech (1999), El otro lado (2009, Segundo Premio Municipal de Cuento) y Villa del Parque (2016) traducido al inglés. Además, tiene cinco libros de poesía: Indicio de lo otro (1986), Las frutas y los días (1992), La velocidad de la tierra (2004), Intemperie (2006), Plaza Sinclair (2018) y un libro, Las cajas (2017), que reúne una selección de textos publicados en el blog de la editorial Eterna Cadencia.

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