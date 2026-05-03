Cultura

La muestra de Fernando Maza continúa su recorrido federal en el Museo MAR

La exposición itinerante “La construcción de la pintura”, que reúne más de 50 pinturas, invita a sumergirse en el singular universo poético y experimental del artista

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Cuatro acuarelas enmarcadas de Fernando Maza, con edificios geométricos, paisajes marinos y números, cuelgan en una pared blanca
La muestra de Fernando Maza inicia su recorrido nacional desde el Museo MAR

La nueva etapa federal de la exposición La construcción de la pintura, dedicada a la obra de Fernando Maza, constituye un acontecimiento singular para el arte argentino al marcar el inicio de su itinerancia nacional tras su paso por el Museo Nacional de Bellas Artes.

Desde el sábado 25 de abril, el Museo Provincial de Arte Contemporáneo MAR en Mar del Plata ofrece acceso gratuito a esta muestra, anunciada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, permitiendo a un público más amplio explorar más de medio siglo de trayectoria de un artista que transitó escenarios internacionales de relevancia.

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En su edición original, la muestra se presentó en las salas del MNBA entre octubre de 2025 y febrero de 2026. La itinerancia contempla exhibiciones complementarias en espacios de Córdoba y Mendoza, ampliando el diálogo entre el patrimonio contemporáneo y las regiones del país.

Una pared de galería gris exhibe siete obras de arte abstracto vibrantes en diferentes tamaños y estilos, con formas geométricas, texto "A & A" y texturas
La exposición itinerante “La construcción de la pintura”, que reúne alrededor de 50 pinturas

El curador, Pablo De Monte, sostuvo que la propuesta cuenta con más de 50 pinturas y acuarelas provenientes de diversas etapas creativas de Maza.

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El director del Museo MAR, licenciado Ezequiel Pérez Saenz, subrayó que la exposición representa “una oportunidad para adentrarse en el universo de un artista cosmopolita y profundo, cuyo arte nos interpela con la misma intensidad con la que fue concebido”. De Monte, el curador, resalta el carácter experimental de la obra: “Las pinturas de Maza nos invitan a recorrer un universo donde las cosas (objetos, signos y fragmentos) se presentan como protagonistas de un paisaje que no busca representar la naturaleza, sino construirla”.

Fernando Maza, nacido en Buenos Aires en 1936 y fallecido en Francia en 2017, construyó una carrera internacional iniciada con su formación artística entre 1949 y 1953 bajo la guía de Raúl Podestá, pintor y escultor tradicional. Su actividad profesional se expandió rápidamente: en 1957 comenzó a exponer en salones de arte de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe.

Fernando Maza construyó una carrera internacional
Fernando Maza construyó una carrera internacional

En 1959 participó en las muestras del Movimiento Informalista junto a figuras como Alberto Greco y Kenneth Kemble, integrando una generación que redefinió el panorama visual argentino, de acuerdo con el recorrido curatorial detallado por el Museo Nacional de Bellas Artes.

Tras establecerse en Nueva York en 1960, Maza residió en esa ciudad hasta 1973, año en que se trasladó a Londres, para instalarse finalmente en París en 1977. Su obra ha sido reconocida con numerosos premios y becas internacionales, consolidando un perfil cosmopolita que encuentra eco en la variedad de lenguajes y símbolos presentes en su pintura.

Pared gris con nueve obras de arte redondas enmarcadas en una cuadrícula, y pared blanca con cinco pinturas abstractas de diversos tamaños y formas
La muestra inició su itinerario en el Bellas Artes y continuará por espacios de Córdoba y Mendoza

Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes, indicó: “En la tradición de la pintura metafísica, el artista crea atmósferas que percibimos con extrañeza. El repertorio acotado de signos al que apela configura de modo surreal el espacio de la representación y propone una relación inusual entre figura y fondo. Maza nos invita a poner en abismo nuestra mirada, pues logra hacer del cuadro una ventana a su original universo creativo”.

Según Pablo De Monte, en estos paisajes la línea de horizonte excede su función clásica: “Organiza, ordena y propone una forma de mirar. Maza dispone objetos que oscilan entre lo reconocible y lo enigmático: escaleras que no conducen a ningún lugar, arcos que sugieren pasajes, signos lingüísticos que prometen un mensaje que nunca se define. Letras, números y el signo & (ampersand) se convierten en personajes que habitan y dialogan en un espacio donde el tiempo parece cristalizarse”.

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