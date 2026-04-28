Así será la explosiva agenda juvenil en la Feria Internacional del Libro 2026

Bookfluencers, autores y especialistas protagonizan debates y talleres que fortalecen la comunidad lectora juvenil en la Feria del Libro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Tribuna Joven en la Feria del Libro 2026 propone una programación inédita, con más de 60 actividades y la presencia de autores, especialistas y bookfluencers, para quienes están fuera de tema, creadores de contenido en redes sociales especializados en la literatura. Este despliegue, orientado a temas y tendencias de la literatura juvenil, refuerza el papel de los jóvenes en la agenda cultural y permite visualizar nuevas voces y formatos en cada jornada en esta edicion aniversario del evento preferido por los lectores.

“Cuando pienso en la Tribuna Joven, lo vivo como un sueño. Si miro hacia atrás, recuerdo que empezamos organizando solo unas seis o siete actividades por feria y nos parecía mucho. Pero este año, en el cincuentenario de la Feria, el crecimiento es enorme: tenemos más de 60 actividades y más de 100 participantes en escena, incluidos autores del exterior", afirma Cris Alemany, organizadora y coordinadora del espacio, a Infobae durante la intensa previa del evento que reúne a amantes de la literatura.

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La programación incorpora mesas sobre romance, fantasía, realismo mágico, literatura LGBTQ+ y subgéneros innovadores como dark romance y sport romance - (Europa Press)

La Tribuna Joven, inaugurada en 2025, se encuentra en el Pabellón Azul de La Rural y surgió para responder a la demanda de un espacio exclusivo donde los jóvenes pudieran debatir y compartir inquietudes literarias. Aunque los jóvenes siempre ocuparon un lugar en la lectura, contar con un ámbito propio dentro de la Feria es reciente y su debut resultó un éxito inmediato.

El propósito central, según sus organizadores, es sembrar la pasión por la lectura y acompañar a quienes buscan descubrir nuevos mundos en los libros. Cada actividad apunta a acercar a más jóvenes a la literatura y facilitar que encuentren su propio camino como lectores.

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La programación 2026 abre espacios de discusión sobre identidad, lenguajes y representación, con charlas sobre traducción de libros, la distancia o cercanía de lo que se publica en América Latina y España, y los desafíos de la traducción juvenil.

La edición aniversario de la feria literaria, del 23 de abril al 11 de mayo en La Rural, destaca a Perú como invitado de honor y la presencia de galardonados autores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el primer fin de semana de la feria, se destacaron mesas como “Friends to Lovers y Rivals to Lovers: los reyes del romance”, donde Valen Orden, Camila Cortelloni, Oli Riesenkamp y Ame Theodil Deneu analizan los tropes más frecuentes del romance.

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“Gótica, oscura y brutal: la verdadera Cumbres borrascosas” (con @que_monet, Natanael Nuske y Camila Golub) fue otras de las charlas que se estuvieron dictando durante las jornadas pasadas.

El cronograma de Tribuna Joven incluye encuentros participativos, maratones de poesía, análisis de adaptaciones audiovisuales, podcasts en directo, y mesas con autoras de distintos países como “De Tolkien a Sarah J. Maas: La travesía de leer y escribir fantasy” (con Agus Cámara, Flor Núñez Graiño, Ann Rodd, Luciana Zavattargo y Nora Z. Wilson), que se desarrollará el sábado 2 de mayo a las 16 hs.

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Charlas sobre traducción exploran los desafíos de adaptar literatura juvenil entre América Latina y España, y la evolución de los lenguajes literarios - (Fundación El Libro)

También se ofrecen guías de lecturas para ingresar a sagas. Como la charla guía que ocurrió el viernes 24 de abril sobre el universo Cosmere de Brandon Sanderson, con la participación de Lenin y Ron de Cosmere Argentina.

La agenda abarca una amplia diversidad de géneros y debates. Se organizan mesas sobre romance juvenil, fantasía épica, realismo mágico latinoamericano, literatura LGBTQ+, y subgéneros como dark romance y sport romance. Talleres prácticos, laboratorios de poesía y clubes de lectura complementan la propuesta.

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Además, la programación aborda la construcción de comunidad lectora, el fenómeno de los clubes de lectura y la influencia de creadores de contenido, con actividades como “Clubes de lectura: el verdadero found family literario” (con Giselle Leiva y Rocio Elysee) el 10 de mayo a las 18 h y maratones de poesía con jóvenes poetas como Flor Dapiaggi y Pablo Romero.

El objetivo central de la Tribuna Joven es fomentar la pasión por la lectura y acompañar a las nuevas generaciones en la construcción de su propio camino como lectores - (Seba Motta - Fundación El Libro)

El intercambio internacional se fortalece con la participación de escritoras y especialistas de Brasil, Uruguay y otros países, y con actividades que impulsan la colaboración entre fronteras, como “Latinoamérica: de la realidad al realismo mágico” (con Socorro Acioli, Micaela Alvarez, Sofía Olguín y Cata Olgiati) el sábado 2 de mayo a las 17h.

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El cronograma también explora desafíos en la traducción literaria y la evolución del lenguaje, con mesas sobre voseo, español neutro y español peninsular, y experiencias de publicación internacional, como el panel “Entre autora y editora: cómo se publica un libro en España” (con Tamara Molina, Ana Sánchez y Sol Freitas Taiyo) el viernes 8 de mayo a las 19:30h.

Como sintetiza Alemany, el propósito mayor de este espacio es sembrar la pasión por la lectura y acompañar a quienes buscan descubrir mundos en los libros. Cada actividad busca que más jóvenes se acerquen a la literatura y encuentren, ahora y a futuro, su propio camino como lectores.

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La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

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Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia).