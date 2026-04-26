Mafalda, recitales hasta la madrugada y escritores jóvenes: así se vivió el primer sábado de la Feria del Libro

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su 50° edición en el predio de La Rural, reuniendo a miles de lectores y destacadas figuras literarias - (Celeste Sawczuk)

No es un deporte, pero si se gastan las suelas de las zapatillas caminando de un lado a otro; o las rueditas dependiendo del tipo de movilidad de la persona. Tampoco es un encuentro religioso, pero hay personas que van religiosamente todo los años para vivir la experiencia.

Y aunque esté plagada de libros por sus pasillos y de que hayan personas teniendo un momento intimo con la lectura, no es una biblioteca. Es la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, un evento sociocultura que florece todos los años en pleno otoño en el predio de La Rural en Palermo.

ArgenTeam: mundial VRYA. Litertura juvenil nacional al son del GOL junto a Male Hehn, Mila Kate, Mile Walters, Caro Sichel, Nini Ríos y Nai Philpotts - (Fundación El Libro)

Este año, del 23 de abril al 11 de mayo, la feria celebra su quincuagésima edición con una programación que reune a dos Premios Nobel: J.M Coetzee y Mo-Yan, a Perú como el primer país como invitado honorifico y un promedio de entre 80 y 100 eventos por día.

Este sábado, que fue el primer fin de semana del evento, se festejó la Noche de la Feria. Es una de las fechas más esperadas por el público, ya que se trata de una jornada excepcional en la que el predio de La Rural abre sus puertas de manera gratuita a partir de las 20:00 horas, extendiendo el horario de visita hasta la madrugada.

El ciclo musical en la nueva carpa de la pista central presenta recitales de artistas como Leo García y Los Tipitos, fomentando un ambiente festivo - Fundación El Libro

La jornada remarcó la tendencia argentina a la vida nocturna. Entre el mar de gente que se desplazaba desde el Pabellón Ocre hasta la otra punta del predio, se llevó a cabo los recitales de Leo García y Los Tipitos. Actuaron en la nueva carpa instalada en la pista central, en el marco del ciclo musical impulsado por la FM Mega 98.3.

El rock no fue el unico protagonista de la noche. La Tribuna Joven en el Pabellón Azúl abrió dialogo sobre el romance histórico desde la perspectiva juvenil y nacional con la participación de Camila Iacono, Paula Toro, Tatiana Rearte y Martina Rainoldi. Y también, se exploraron los matices y limites de los personajes moralmente grises en la charla “Me enamoré del villano. Héroes, amores y villanos del fantasy y del realismo” con la presencia de Mila Kate, Malena Hehn y Flor Nuñez Graiño.

Una numerosa audiencia asiste atenta a la presentación de un homenaje a Mario Vargas Llosa en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. (Fundación El Libro )

Muchas de las jovenes que participaron durante las charlas nocturnas en la Tribuna Joven son escritoras y visitantes anuales de la feria. Flor Nuñez Graiño es uno de esos caso. Autora de La Acusada de Codexia y de La Ilusionista Esmeralda, libros que tuvieron un fuerte impacto en la fantasia juvenil nacional a tal punto que ambos libros tiene presencias protagonicas en los stands de sus respectivas editoriales. “Creo que si me decían hace tres años cuando me autopubliqué que iba a pasar esto, no lo hubiese creído. Es tremendo. Muy fuerte”, comentó Nuñez Graiño a Infobae.

Por otro lado, o mejor dicho, en el otro extremo del predio La Rural, se le dio el lugar al diálogo sobre la discapacidad en Argentina en el Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad en el Pabelló Ocre o popularmente conocido como el Pabellón de Las Provincias. Luciana Mantero, Juan Pablo Regalado, Constanza Orbaiz y Nicolás Pantarotto fueron quienes hablaron sobre relatos, desafíos y perspectivas personales en un presente donde los derechos de las personas con discapacidad ocupan nuevamente un lugar central en la agenda pública.

El Espacio de Diversidad Funcional aborda los desafíos y derechos de las personas con discapacidad, sumando pluralidad y reflexión social a la feria - (Celeste Sawczuk)

“Yo era fan de ellos y para mí es como honor, orgullo y placer. No sé, un sueño hecho realidad tenerlos acá. De contar con todos ustedes en la sala, porque eso quiere decir que tenemos interés. Tenemos que trabajar muchísimo más para llenar estos espacios”, comentó al cierre de la charla Ayelén Vegagil, coordinadora del espacio.

Estas actividades crean un lugar de conversación y dialogo abierto educarse, debatir, llevarse recomendaciones literarias y sobretodo compartir el gusto por la literatura. Hay espacios en la feria que crean un ambiente donde las personas pueden vivir ese sentimiento de pertenencia.

Las actividades especiales, como el homenaje a Jorge Luis Borges y la muestra de Mafalda y El Eternauta, enriquecen la experiencia literaria y visual en la Feria del Libro - (Celeste Sawczuk)

Por otro lado, no hay que olvidar de que la feria tiene varios spots para sacarse fotos y dejar un registro de la visita. En esos lugares se puede presenciar diversas cosas. Una Mafalda muy solicitada por grandes y chicos. Donde la gente hace fila para sentarse junto a la niña que cuestiona el mundo con la picardia y la curiosidad inata de la infancia. Una muestra especial para los fanáticos de El Eternauta para seguir profundizando y viendo a detalle una de las novelas gráficas que marcaron la literatura nacional que fue actualmente adaptada a serie.

La Tribuna Joven promueve el diálogo sobre romance histórico y personajes moralmente grises en la literatura, atrayendo a jóvenes lectores y escritores - (Celeste Sawczuk)

Y por último, está el homenaje de Jorge Luis Borges por el aniversario n° 40 de su muerte. , Una gigantografia del autor recibe a los lectores con la frase: “Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca”. Y también, se puede recorrer un laberinto con el eco de su voz como guia, está la experiencia inversiba en su literatura y una colección de diferentes ejemplares de su obra en multiples idiomas.